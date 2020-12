Recientemente dictamos una videoconferencia en la Escuela de Comunicaciones de la prestigiosa Universidad Tecnológica (UTEC), en la República de El Salvador, América Central, siendo invitado por el doctor Norman Noel Alas Trujillo, donde abordamos el tema “Incidencia del liderazgo para el éxito profesional”. Luego de realizar una exhaustiva investigación en varios tratados de liderazgo, llegamos a la conclusión que queremos compartir con los amables lectores de este prestigioso medio de comunicación.

No pretendemos definir la acepción liderazgo porque existen casi tantas definiciones de este concepto como personas que han tratado de definir esta acepción, por tanto, oímos decir que liderazgo es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas.

Daft, Richard L. (2008) en su libro “La Experiencia del Liderazgo”, lo define como “la relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten”.

Según el diccionario de la Lengua Española (2008), liderazgo se define como “la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad”.

De acuerdo con el diccionario de Ciencias de la Conducta (2012), se define como las “cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos”.

Por su parte, Chiavenato, Idalberto (2007), destaca lo siguiente: “Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos”. Esta definición la ampliaremos más adelante, por esta conferencia estar dirigida principalmente a estudiantes y profesionales de las comunicaciones.

Respetamos las definiciones indicadas más arriba, pero la acepción que más nos persuade de liderazgo; es la capacidad que tiene un individuo para influir en un grupo. Tener características de líder nos hace sentir más valiosos en la sociedad; esta cualidad la podemos cultivar desde la niñez, sea por modelos o por el fomento de conductas aprendidas de liderazgo.

Liderazgo es sinónimo de incidencia. El líder “es aquel que incide en los demás”. Para mí como estudioso de esta ciencia o arte del liderazgo, todo ser humano es un líder y una lideresa, en algún rol de su vida en este amplio universo, uno con menos o más cualidades desarrolladas dependiendo a las actividades que logre consagrar sus mayores energías de lideratos. Por ejemplo se destacan los roles exitosos de algunos líderes eclesiásticos, políticos, asimismo, hay buenos lideres como padres y madres de familias que desempeñan sus roles de lideratos exitosamente en el ámbito familiar.

Por otro lado, el comunicador es un gran líder y nadie incide más en la sociedad para mantener la paz, el desarrollo y el bienestar de un país que el comunicador social. Porque es un miembro de la prensa; que al decir de Edmund Burke, la prensa es el Cuarto Poder que incide en los tres clásicos poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El buen comunicador se convierte en un líder mediático pudiendo asumir un liderazgo político como viene ocurriendo frecuentemente en Latinoamérica donde las sillas presidenciales y curules legislativas ocupadas por políticos tradicionales supuestamente corruptos, estos son desplazados por comunicadores, los ejemplos llueven desde los últimos presidentes de Guatemala y El Salvador.

Estos líderes saben utilizar correctamente los recursos comunicativos ya que el proceso de liderazgo es fundamentalmente, un proceso de comunicación y de relación mediante el cual se va creando el sentido compartido de la razón de ser de la relación y el futuro deseado que se aspira compartir, así como la trascendencia que tiene todo ello, tanto para el individuo como para el grupo, al igual para el líder como para los liderados y para la sociedad en general.

El líder es un gran observador del panorama económico, social y político, se convierte en un catalizador de las necesidades de la mayoría y concibe un discurso donde interpreta la realidad, con la que se suele identificar, se compromete solucionar la deficiencia y con el don de la palabra gestiona la emocionalidad de gran parte de la colectividad para alcanzar sus metas y proyectos.

Tener un proyecto es darle sentido a la vida

Sentido de vida: Es lo que le da significado y ayuda a encontrar un soporte interno a la existencia humana. Sin dicho soporte interno es más probable que la psique (mente) se vuelva más frágil y, por consiguiente, tenga más probabilidades de enfermar o fracasar en la vida.

Un proyecto de vida se redacta y se ejecuta siempre inspirado en la búsqueda de la felicidad. Para el psiquiatra Viktor Frankl, entiende que “la felicidad se obtiene como consecuencia de un motivo y no por la búsqueda de ella misma”

Este plan de vida nos ayuda a consolidar nuestra personalidad y afirmar “Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser”. Y solo así, cuando una persona deja de perseguir las cosas equivocadas, le da a las cosas correctas la oportunidad de encontrarlas.

A partir de que una persona decida la elección de un liderazgo con propósito concentra todo su flow a estudiar, planificar y desarrollar el proyecto de vida anhelado.

Mihaly Csikszentmihalyi define flow como estar en un “estado de fluir”, estado de concentración o absorción en la actividad en que se encuentra. (Un estado perfecto de motivación intrínseca), estar inmersa en lo que está haciendo.

Estrategias para ser un líder exitoso

La Universidad de Ilinois, en Estados Unidos realizó una exhaustiva investigación para determinar que el éxito es equivalente a cinco decisiones personales y tres de ellas comienzan con el monema D.

La primera D es igual a deseo, la segunda D igual a determinación y la tercera D igual a disciplina. El mismo centro de educación superior estadounidense define deseo: Es la capacidad que tiene una persona para proponerse meta en la vida.

Mientras, determinación: es la capacidad que tiene que tener el líder para perseverar en su meta y no desfallecer. La tercera y última, es la disciplina: Es la capacidad de invertir tiempo y recurso suficiente para alcanzar la meta que conduce al éxito.

La cuarta descansa en elementos éticos como la integridad, el diccionario Westher define integridad: “Como estar completo, no estar dividido”. Mis acciones coinciden con mis palabras. Acta non verba, del latín acciones no palabras. Todas mis acciones tienen que estar apegadas a los actos de mi vida.

El mejor ejemplo de la integridad, podemos extraerlo de la propia naturaleza; los árboles no mueren de abajo hacia arriba, sino a lo inversa, de arriba hacia abajo. Cuando hay poca integridad se comienza a podrir la empresa de arriba hacia abajo. Si usted llega a una empresa y ve que el vigilante es deshonesto, el cajero es deshonesto, es porque encontrará lideres superiores deshonestos. Nadie quiere ser amigo de una persona que tenga doble moral.

Ralph Waldo Emerson expresa: “Toda gran institución es la sombra ensanchada de un solo hombre. Su carácter determina el carácter de toda la institución”. Este postulado exige desarrollar un liderazgo con buenos y valores morales, porque el líder sin principio, es un líder débil y en cualquier momento fracasa.

La quinta decisión para un líder triunfar en la vida consiste en desarrollar el arte de la oratoria. Porque la oratoria es el arte de persuadir, conmover y lograr el objetivo que se propone el orador.

Hablar es cuestión de estrategia; si usted quiere conocer una persona déjalo hablar y escúchelo atentamente y pocos minutos puede determinar con qué tipo de persona está tratando.

El mejor orador no es el que más habla sino el que mejor escucha, él tres veces presidente francés Charles de Gaulle, estableció que “el orador cuando está en una reunión y no tiene nada que decir sugiere que permanezca callado y ganará respeto”.

Sabemos que desde la antigüedad el ser humano anhela desarrollar un liderazgo útil a favor de los demás congéneres, así lo destaca Sófocles en Edipo Rey, cuando afirmó “ser útil a los demás en la medida de sus fuerzas y con los medios de sus alcances, es para un hombre (ser humano) la más hermosa de sus tareas”. Aspiramos que estas ideas influyan en los nuevos líderes y lideresas progresistas para cuando llegue el momento de administrar bienes y servicios sean empleados en el bienestar de la gente, haciendo posible un mundo más justo para todos los seres humanos.

*Autor es de profesión abogado, periodista, maestro y miembro de Ministerio Público de Carrera, asignado a la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de la República Dominicana y fundador del Instituto de Formación Gerencia y Liderazgo Americano (IFGLA). Tel. 828-876-3195 y fegla1@gmail.com

Por Alcedo Magarín*