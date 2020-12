Se acaba de celebrar el Primer Congreso Virtual de Psicología en la República Dominicana, donde participaron más de 20 conferencistas nacionales, mexicano y cubano, organizado por la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología (ASODOPSI) y la Universidad Félix Adam (UNEFA), en la que abordamos el tema “Incidencia de la psicología positiva para la consolidación de la cultura de paz”. Luego de realizar una exhaustiva investigación en varios tratados de psicología, llegamos a la conclusión que queremos compartir con los amables lectores de este prestigioso medio de comunicación.

Ser positivo no quiere decir que tengamos que sonreír incluso cuando el mundo se venga abajo. A veces nos cuesta entender que la solución a muchos problemas internos está dentro de nosotros.

Entonces te hago estas preguntas ¿Eres feliz?, ¿estás conforme con tu vida?, ¿te sientes pleno?, ¿qué sueños has cumplido y qué metas te faltan por alcanzar?, ¿si pudieras ver tu vida desde otros ojos, cómo te sentirías? Si no encuentras una respuesta inmediata a estas interrogantes, has llegado a la noche de este domingo 20 de diciembre de 2020, donde aspiramos responder a sus inquietudes.

Nuestra videoconferencia girará en torno a cuatro temas que entendemos por psicología positiva y cómo está relacionada con nuestro anhelo de alcanzar la felicidad:

Bienestar emocional y la paz interior.

Valoramos las relaciones interpersonales.

Estrategias para la resolución de conflictos, y

Para finalizar, con el sentido de tu vida, ¿qué te motiva, cuál es tu proyecto de vida y cómo te visualizas para el futuro?

La psicología positiva: Es el estudio científico de las bases del bienestar, la felicidad, las fortalezas y virtudes humanas. Su principal objetivo es desarrollar aspectos como el amor, la gratitud, el optimismo y conocer los factores que permiten sacar el máximo a la vida y las competencias para vivirla.

La gran interrogante a esta rama denominada Psicología Positiva, es su concepto amplio que tiene que ver con la experiencia subjetiva de: sentirse bien, en equilibrio, armonía y con tranquilidad.

El fundador es MARTIN SELIGMAN, que ha realizado experimentos sobre la indefensión aprendida, fue presidente de la Asociación Americana de Psicología de los Estados Unidos de América (APA) en 1998, director del Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania, en el 2005.

Crea esta nueva rama de la psicología ante el cuestionamiento a la Psicología Convencional que no interviene previo la enfermedad mental, mientras que la psicología positiva busca el máximo desarrollo de las virtudes personales hasta alcanzar la felicidad.

Esta corriente psicológica ha tomado fuerza en los últimos 20 años, pero sin olvidar que desde la antigüedad se viene investigando sobre la felicidad humana, a través de varias ramas del saber, como en la filosofía, que investigó sobre “una vida dotada con sentido” es más satisfactoria que una vida centrada en el placer.

Hubo el gran debate filosófico entre el eudemonismo (vivir una vida con sentido de acuerdo con la virtud interior) y el hedonismo (buscar el placer) tiene una resolución empírica. Ésta consiste en que el eudemonismo triunfa sobre el hedonismo (Peterson, Park y Seligman, 2005; Waterman, 1993).

Retomando, la psicología positiva no se centra en la herencia genética, aspectos biológicos, fisiológicos, heredados porque no son temas modificables, aunque el pesimismo, “depresión, ansiedad”, son modificables, a través de las terapias…

Hoy son discutibles las modificaciones de las circunstancias en el entorno familiar, social, escolar, laboral, fortuna, la salud y todo aquello que va ocurriendo de forma inesperada en nuestra vida; debido a los avances económicos, científicos y tecnológicos.

Todo cambio comienza consigo mismo a través de mí actitud; depende de nuestro yo, nuestras variables internas y de nuestra personalidad. Por eso la rama de psicología positiva gestiona y se sustenta en uno de sus pilares que es la felicidad.

Aristóteles afirma: “la felicidad es una actividad de acuerdo a la virtud. El ser humano feliz vive bien y obra bien. Aun cuando la manera de vivir la vida sea elegible, en tanto que somos seres naturales tenemos una finalidad. Dicha finalidad es la felicidad a través de la trascendencia”.

Una buena vida es posible para todos seres humanos pero requiere del aprendizaje de habilidades y técnicas adecuadas desarrolladas en esta rama de la psicología positiva, y se requiere trabajar duro en ellas.

Seligman incluso, en su libro “El optimismo aprendido”, en que se plantea que esta virtud (felicidad) se puede aprender desde la niñez, y que hay que enseñar a los pequeños a pensar de forma adaptativa y positiva frente al futuro.

Son muchas las estrategias que nos permiten regular nuestro comportamiento, pero la principal en psicología positiva es el autocontrol, el cual nos permite desechar conductas y actitudes nocivas para nuestra salud.

A nivel psicológico, la felicidad es definida: “Una emoción que se produce en un ser vivo cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Como una medida de bienestar subjetivo (autopercibido) que influye en las actitudes y el comportamiento de los individuos”.

En el cognitivo: cómo evaluamos nuestra vida y grado de satisfacción, siempre buscando el “Sentido de vida”, sentir que nuestra vida tiene propósito y transcendencia que vale la pena vivirla con alegría.

En el ámbito sensorial y emocional. Es una actitud interior que se puede educar. Por eso debemos conocer nuestras seis emociones básicas universalmente aceptadas como son el miedo, asco, enfado (ira), sorpresa, tristeza y felicidad.

Consciente que nuestra vida es una auténtica resiliencia, nadie en este mundo desarrolla su ciclo vital en pleno sufrimiento ni nadie vive eternamente feliz.

Comprendiendo esta realidad, estamos compelidos aprender del postulado del doctor Boris Cyrulnik: “la resiliencia es como el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”.

Parodiando el indicado axioma, las emociones son inevitables pero los sufrimientos sentimentales son opcionales. Por ejemplo, yo puedo ir caminando inesperadamente sentir un ataque de pánico frente a un evento inesperado, pero que me deje invadir todo mi cuerpo y sentimientos por el miedo hasta paralizarme dependerá de la actitud mental que tome. Por la conocida máxima “un pensamiento una acción no puede ser al revés”.

Seligman asegura: “El éxito de la terapia cognitiva para la depresión depende de la capacidad del tratamiento para cambiar el pensamiento negativo de un paciente a uno positivo (Seligman et al., 1988).

La psicología positiva proporciona un conjunto de habilidades para autorregular los estados emocionales negativos como el estrés, la ansiedad y el enojo que tiene un impacto negativo en nuestra salud, el bienestar y la calidad de vida.

La psicología positiva no crea panacea mágica, enseña a moldear las reacciones cuando las cosas no son tan favorables como se esperaban y esto se comienza aprender y gestionar emociones equilibradas desde la infancia con conducta modelada de las personas mayores; por ejemplos perder en un juego; sacar malas notas; pelearse con un amigo/a; presenciar conflictos familiares. La conducta aprendida dependerá de cómo los niños observen las reacciones de los adultos.

Otro ejemplo consiste en la androginia se fomenta con tareas que se les pone a los niños en el hogar: que todos hagan de todo, claro teniendo en cuenta la habilidad de cada uno. (Se sugiere no clasificar el trabajo para la niña y el niño)

Esta búsqueda de la felicidad se hace más factible cuando se adquiere conciencia de la importancia de la rueda de la vida, comenzamos a valorarnos como persona, nuestra salud, el amor, la familia, crecimiento personal, trabajo, finanzas, el entorno, la espiritualidad y los amigos.

Este marco de la psicología positiva nos proporciona un esquema integral para describir y entender en qué consiste una buena vida (Park y Peterson, 2009). Este campo se puede dividir en cuatro áreas relacionadas entre sí:

Experiencias subjetivas positivas (felicidad, plenitud, fluir).

(felicidad, plenitud, fluir). Rasgos individuales positivos (fortalezas del carácter, talentos, intereses, valores)

(fortalezas del carácter, talentos, intereses, valores) Relaciones interpersonales positivas (amistad, matrimonio, compañerismo).

(amistad, matrimonio, compañerismo). Instituciones positivas (familias, escuelas, negocios, comunidades).

Relaciones significativas

Según los expertos, “la esencia de cualquier relación significativa descansa sobre dos columnas; la capacidad para asumir compromiso y la capacidad para confiar. Se miden por la profundidad de las huellas, por la sensibilidad compartida, por el acompañamiento en los buenos y en los malos momentos.

Las personas que cultivan relaciones significativas son amigos con principios y valores similares, tienen parejas leales y comprometidas con el desarrollo de proyecto de familia y son complementos para enfrentar la vulnerabilidad del uno y el otro. Se saben comunicar, son empáticas y se aceptan con sus virtudes y defectos humanos. Conocen del perdón, porque “la falta de perdón es como un tóxico que tomamos a gotas cada día, hasta cuando finalmente termina por envenenarnos”. Igualmente saben agradecer. La gratitud aumenta la satisfacción con la vida y el optimismo y reduciendo la depresión (Emmons y McCoullough, 2003).

La psicología positiva empodera a la persona para que se despoje de los prejuicios evitando juzgar antemano, por lo que no juzga sino pregunta. Porque está consciente que el prejuicio desde la óptica psicológica, es una actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción.

Esta percepción, es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno (interpretación). Dependiendo de dónde veas las cosas. La percepción de la realidad puede ser muy distinta.

Otra destreza que se puede aprender es la asertividades, por ser una habilidad social que poseen ciertos individuos de comunicar y defender sus propios derechos e ideas de manera adecuada y respetando las ideas de los demás”

La persona que cultiva la asertividad gestiona sus sentimientos positivos de manera equilibrada como son el orgullo, el agrado, estima y lo más importante es que son personas seguras que saben cuestionar a las autoridades y estatus quo vigente sin ofender.

Sabe compartir sus pensamientos, emociones y facilitar un entorno donde las personas se sientan respetadas haciendo la convivencia pacífica. Igualmente Soluciona sus problemas emocionales internos sabiendo llegar a acuerdos con las demás personas antes de que aparezca el conflicto destructivo.

Causas del déficit de asertividad. Varios autores sostienen que la asertividad tiene una relación directa con la autoestima. Las personas que no se consideran valiosas habitualmente optan por no defender sus derechos de forma activa… Lo que crea un círculo vicioso al volver a minar su autoestima cuando sus derechos no son respetados.

El estado emocional también influye en la respuesta que se pueda dar en un momento concreto. Una alta carga de estrés puede provocar una conducta excesivamente agresiva o pasiva, generando en ocasiones mayor ansiedad debido al rechazo que la propia respuesta provoca en los demás.

Tener un proyecto es darle sentido a la vida

Sentido de vida: Es lo que le da significado y ayuda a encontrar un soporte interno a la existencia humana. Sin dicho soporte interno es más probable que la psique (mente) se vuelva más frágil y, por consiguiente, tenga más probabilidades de enfermar o fracasar en la vida.

Víktor Frankl, dice: “La felicidad se obtiene como consecuencia de un motivo y no por la búsqueda de ella misma”

Nos adherimos a este pensamiento que la felicidad consiste en tres (3) pilares, tener a alguien a quien amar, algo que hacer y algo que esperar.

Plan de Vida nos ayuda afirmar “Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser”. Y solo así “Cuando una persona deja de perseguir las cosas equivocadas, le da a las cosas correctas la oportunidad de encontrarlas”.

Cuál es tu flow?

Mihaly Csikszentmihalyi define flow como estar en un “estado de fluir”, estado de concentración o absorción en la actividad en que se encuentra. (Un estado perfecto de motivación intrínseca), estar inmersa en lo que está haciendo.

La psicología positiva concede mucha importancia al buen humor, el especialista Henry Ward, lo destaca en la siguiente frase: “Una persona sin sentido del humor es como un carro sin amortiguación: cualquier bache lo sacude violentamente”.

Buda en esta frase: “La ignorancia es el origen de todo sufrimiento psicológico”.

Mi conclusión: Psicología es la vida, todos tenemos psicología de vida, igual que la filosofía, todos somos filósofos y tenemos nuestra propia filosofía de vida.

Sé que “dentro de cada ser humano hay un gigante dormido, ocurren milagros cuando el gigante despierte”, afirma Frederick Fausth. Aspiramos que este primer Congreso Nacional de Psicología 2020, despierte en cada ser humano el gigante de los grandes milagros de los líderes y lideresas transformadores del bienestar, desarrollo y progreso que demanda el mundo.

Bibliografía: Esta conferencia está inspirada en la enseñanza que recibí de la facilitadora Carola Grove, en el “Curso Psicología Positiva. Guía para tu mente y potenciar tu vida”, departamento Catholic Link Academy, Universidad Juan Pablo II, Costa Rica, 2020.

Por Alcedo Magarín*