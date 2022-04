Recientemente dictamos una videoconferencia en América Central específicamente la Escuela de Comunicación de la prestigiosa Universidad Nueva San Salvador (UNSSA), en la Capital de la República de El Salvador, gracias a la invitación del doctor Norman Noel Alas Trujillo, donde abordamos el tema “Incidencia de la comunicación No violenta en la era de la tecnología para la convivencia pacífica”. Partiendo de nuestra experiencia y consultando varias tesis que tratan el impacto negativo y positivo de las relaciones interpersonales a través de la comunicación electrónica, llegamos a la conclusión que queremos compartir con los amables lectores de este prestigioso medio de comunicación.

Pretendemos desglosar este conjunto de acepciones de la indicada conferencia: “Incidencia de la comunicación No violenta en la era de la tecnología para la convivencia pacífica”; Según el diccionario de la Lengua Española, se define “incidencia que sobreviene en el curso de un asunto o negocio con alguna conexión”. Se ajusta perfectamente con el enlace de la comunicación; enfocada en la comunicación en las redes sociales.

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por vínculos de uno o varios motivos de relaciones, tales como la amistad, parentesco, intereses comunes o con el simple interés de compartir conocimientos de cualquier índole.

Esta comunicación utiliza las herramientas informáticas para potenciar la eficacia de las redes sociales online y operan en 3 ámbitos, llamadas “las 3 Cs” de forma cruzada: COMUNICACIÓN nos ayudan a poner en común conocimientos, con la COMUNIDAD que nos ayudan a encontrar e integrar comunidades y la COOPERACIÓN nos ayudan a hacer cosas juntas.

Si bien es cierto, que los ambientes de las redes sociales engendran prácticas de sociabilidad, entretenimiento y cooperación, también es cierto que muchas veces crean conflictos y disputas entre los actores sociales, tanto como ocurren en los entornos familiares y sociales o en nuestras comunidades y barrios de cualquier ciudad, incluso dándose acontecimientos violentos que alteran la armonía en la sociedad. Por esta razón, es que se requiere conocer y profundizar la comunicación No violenta en la era de la tecnología para la convivencia pacífica.

Según el psicólogo estadounidense Marshall B. Rosenberg, “La violencia es la expresión trágica de necesidades no satisfechas. Es la manifestación de la impotencia y /o de la desesperación de alguien que piensa que sus palabras no bastan para hacerse entender. Entonces ataca, grita y agrede al ser humano más cercano”.

Rosenberg es el autor del libro Comunicación No violenta (abreviado a menudo como CNV) se fundamenta en la idea de que todos los seres humanos tienen la capacidad de compasión y solamente recurren a la violencia o al comportamiento que daña a otros cuando no reconocen estrategias más efectivas para satisfacer sus necesidades.

Mientras, definimos la tecnología, es cualquier invención humana que nos ayude a realizar cosas. En su más amplia aplicación la tecnología se refiere a la ciencia aplicada al desarrollo de herramientas, instrumentos y otros componentes diseñados con fines prácticos.

La tecnología de la comunicación es cualquier cosa que se haya inventado para facilitar el proceso de la comunicación humana. Siendo una de las últimas, las redes sociales, que cambiaron la forma de comunicarnos por lo que se hace necesario estudiar a los agentes que interactúan y las prácticas que figuran en los sistemas de las redes virtuales.

En ellas se logran conquistas significativas en nuestras acciones diarias, pero también los entornos virtuales, para nadie es secreto, se prestan para la violencia digital, como los actos de acoso, amenazas, vulneración de la información, mensajes agresivos, difusión de contenido sexual sin consentimiento u hostigamiento realizado a través de la tecnología de la información y comunicación.

Se requieres en este mundo que vivimos en la era digital, lo digital es convivencia y la convivencia es digital, debemos reeducar a la población en redes sociales, porque es un excelente complemento de la interacción humana, pero no un sustituto para lograr la convivencia pacífica.

Tecnología en la comunicación altera la vida

Estas nuevas tecnologías afectan literalmente todas las áreas de la vida moderna, desde las actividades gubernamentales hasta las de los hogares, así como la de los negocios y actividades en el tiempo libre.

El internet es el espacio por excelencia de la democracia, donde las comunidades virtuales exploran nuevas formas de opinión pública, compartiendo el conocimiento, aprendiendo cooperativamente, en proceso de colaboración desterritorializados, desde cualquier lugar del mundo, los cibernautas pueden externar sus opiniones contra los abusos a los derechos humanos sin temores de reprimendas por abusos de regímenes autoritarios. En ese sentido, una comunidad virtual, no es irreal, imaginaria o ilusoria; es un nuevo medio de comunicación que fortalece el debate de la buena gobernanza mundial.

Igualmente, la tecnología de la comunicación virtual se intensificó en el hogar, principalmente, en los últimos dos años en la época de la covidianidad, donde las actividades laborales y educativas se realizaron empleando distintas plataformas de internet. La situación de hoy en día, es que la mayoría de los miembros de la familia no se conciben una vida sin internet o sin teléfonos móviles.

Estas herramientas tecnológicas tan indispensables, rompieron con normas hogareñas, como aquella donde los padres en el pasado reciente, trataban de proteger a sus hijos menores con la advertencia: “Hijo ten cuidado si hablas con extraños en la calle”. Ya esto no funciona en la era virtual, el extraño está en nuestra casa y en ocasiones generando violencia que dañan el comportamiento de la niñez y/o la reputación de adolescentes y jóvenes mujeres. Estas últimas pueden ser maltratadas, discriminadas o recibir violencia física o psicológica.

El panorama no es halagador porque nadie está exento de sufrir ciberataque a través de nuestros teléfonos móviles, internet, aplicaciones, correo electrónico y redes sociales. Los accesos generalizados a internet están procediendo a la difusión de nuestros datos personales, tales como imagen, voz, a través de fotografías, audios y videos de manera ilegal e incontrolada a través internet, en redes sociales, plataformas de videos y otras webs

Detrás de esta difusión puede haber situaciones graves, tales como violencia contra la mujer por razón de género con el denominado “porno vengativo”; acoso escolar o bullying y ciberbullying; acoso sexual a menores (grooming o engaño); acoso por razones étnicas y preferencia sexual, entre otras. A esta violencia no se le presta la debida dimensión real que se merece, porque hay autoridades no sensibilizadas que se conforman con combatir la tradicional violencia física de golpes y heridas. Obviando la violencia psicológica que al igual que la física, también mata.

Constante los medios de comunicaciones tradicionales y virtuales resaltan suicidios de niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, que toman esta lamentable decisión de arrancase la vida, porque se sintieron burladas y humilladas por las divulgaciones mediáticas de algún acto o imagen que entendieron que podían ser recriminados por familiares o sus amigos.

Frente a estos nuevos acontecimientos de maltratos psicológico generado por las redes o el ciberespacio se necesita de esposos, madres, padres o tutores con sensibilidades, inteligencia emocional o con la “mente abierta” para apoyar la víctima sin juzgarla ni victimizarla, porque nadie está escapo ser víctima de un ciberataque que puede afectar social, económica, política y moralmente a cualquier ser humano. El mejor ejemplo, nos lo brinda la joven mexicana Olimpia, quien fue víctima de “porno vengativo”. Ella, al sufrir una larga depresión, intentó varias veces suicidarse, porque se sentía incomprendida socialmente, hasta que su madre decidió comprender su situación y apoyarla.

Olimpia se empoderó y decidió luchar para frenar la violencia contra la mujer en el ciberespacio, logró el apoyo de la sociedad mexicana, hasta conquistar una normativa legal que lleva su nombre: “Ley Olimpia”, que castiga desde 2 hasta 8 años de prisión a la persona que violente la integridad moral de la mujer en internet.

Hay organismos nacionales e internacionales que pueden detener alguna divulgación de los indicados contenidos. Pero hasta ahora no se puede paralizar la divulgación a través de servicios de mensajería instantánea o correo electrónico, whatsapp o Telegram. Las autoridades especializadas si pueden iniciar un procedimiento sancionador contra el autor de la difusión. Si hay indicios de delito, se debe contactar a la fiscalía, quien investiga la identidad del responsable y si procede se arresta y se somete a la justicia.

Marco normativo de las redes sociales RD

¿En qué responsabilidades puede incurrir quien difunda este tipo de contenido delito digital? República Dominicana tiene un marco regulador para estos delitos, somos signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Asimismo, la Constitución de República Dominicana del 2015, en el artículo 44; destinada al derecho a la intimidad y el honor personal, expresa: “Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley”.

En ese mismo orden, existen un conjunto de artículos en leyes dispersas que protegen y reconocen el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen, como son: Ley 6132, de expresión y Difusión del Pensamiento. La Ley 200-04, sobre el Libre Acceso a la Información Pública, que establece la implementación de la sección “Transparencia” en los portales del Gobierno Dominicano”.

Nuestro Código Penal Dominicano, art 367.- Difamación es la alegación o imputación de un hecho, que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al cual se imputa. Se califica injuria, cualquiera expresión afrentosa, cualquiera invectiva o término de desprecio, que no encierre la imputación de un hecho preciso.

La Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología: Artículos 21 y 22- La difamación e injuria Pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de 3 meses a un (1) año de prisión y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo.

La Ley 1-12, sobre Estrategia Nacional de Desarrollo: Art. 16, deberá promoverse el uso de las tecnologías de la información y comunicación como instrumento para mejorar la gestión pública y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información, mediante la eficientización de los procesos de provisión de servicios públicos y la facilitación del acceso a los mismos. Incentivar el uso de Tecnología Información y Ciencia (TIC) como herramienta competitiva en la gestión y operaciones de los sectores público y privado.

El legislador previó el acoso sexual en el entorno laboral en la Administración Pública, con la Ley 41-08 de Función Pública y Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública, dando motivo a desvinculación del servidor público y sometimiento a la justicia.

El Decreto 1090-04, se crea Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), entre otras normas legales que no procedemos a citar por tratarse de un artículo periodístico.

Recomendaciones para la convivencia pacífica

Todos estamos compelidos a promover un entorno virtual libre de acoso, creando conciencia de no dar uso y difusión de datos personales que supongan tratamientos ilícitos de datos que pudieren socavar el derecho a la privacidad de cualquier ser humano. Los principios de igualdad, dignidad, no discriminación y el derecho a la integridad física y moral son principios jurídicos universales, consagrados en las constituciones de El Salvador y RD, asignando a los poderes públicos la obligatoriedad de promover las condiciones necesarias por la igualdad y no discriminación.

Por lo que resulta oportuno para contrarrestar la violencia digital, indagar sobre “La comunicación Noviolenta, es una propuesta a un lenguaje de vida que consiste en un proceso de comunicación que se centra en el uso del lenguaje y las palabras para conectarnos unos a los otros y enriquecer nuestras vidas”

Al renunciar hacer daño a otros seres humanos, es necesario primero renunciar al pensamiento dañino, y consecuentemente a la palabra y acción dañinas. Hasta detener pensamiento de ira, rabia o deseo dañino.

Rosenberg, sugiere cuatro pasos para alcanzar una comunicación Noviolenta para la convivencia pacífica que son: La observación, sentimiento, necesidades y petición son bases fundamentales para evitar cualquier tipo de violencia.

Emplear correctamente la inteligencia emocional, para expresar en primera persona los sentimientos que afloran al observar actuación hecha por la otra persona.

Lo más importante es reconocer y expresar informaciones con claridad de cara a llegar a expresar lo que queremos exactamente de la otra persona, aquello que enriquecería la vida de ambos. En definitiva, es conectarnos con la otra persona, ser capaces de expresarnos de forma empática y alcanzar una escucha activa con respuestas sinceras y respetuosa.

Solo así, fortalecemos la cultura de paz a través de las buenas prácticas del uso de las redes sociales o cualquier plataforma del ciberespacio, porque nos ha tocado uno de los avances más grande de la humanidad en la tecnología de la comunicación, libre y sin restricción, más que la moralética del ciudadano responsable y amante de la paz. Vivimos la “Era Digital, lo digital es convivencia y la convivencia es digital, los que estamos compelidos reeducarnos y capacitar a la población para el buen uso del internet y fortalecer la convivencia pacífica universal.

Por Alcedo Magarín

