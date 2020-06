Incertidumbre electoral, quieren borrar a Leonel

Las elecciones a celebrarse el próximo 5 de julio mantienen en un ambiente de incertidumbre a los habitantes de todo el territorio nacional, desde que el pasado 6 de octubre salieran a la luz pública las macabras intenciones de un equipo diabólico enquistado en el Palacio con el fin de querer destruir la brillante obra de gobierno, el liderazgo político y la imagen del tres veces presidente de la República doctor Leonel Fernández.

Hemos visto la publicación de una encuesta de una firma que suele cometer imprecisiones, pero en la publicada en el día de hoy sobresalen las mismas. La firma hace destacar un aparente triunfo en primera vuelta del candidato opositor Luis Abinader y, en segundo lugar figura el candidato del gobierno señor Gonzalo Castillo; por demás un títere (sin ninguna otra condición), del presidente Danilo Medina, cuyo objetivo no es más que tratar de relegar a un tercer plano a Leonel Fernández, quien a todas luces conserva un sólido segundo lugar

Es penoso que el odio visceral que irradia el presidente Danilo Medina en contra de su otrora compañero partidario, lo ha obnubilado de forma tal que no avizora el precipicio al cual está a punto de caer él y su equipo más íntimo, sin posibilidades de regreso al plantear esta estratagema con fines de alejar un posible entendimiento entre PRM y FP.

Con ese afán desmedido de ridiculizar a quién le nombró Secretario de Estado de la Presidencia, investidura que le permitió hacer un equipo político y crear relaciones económicas, que lo llevó a la presidencia de la República en apenas su segundo intento. Que mal luce al querer cerrar con trampas el paso nuevamente a quien le dió categoría presidencial.

Pero el karma no se ha dejado esperar, le ha querido degradar y la encuesta misma donde procura borrarlo del escenario electoral le avisa lo próximo que se encuentra de un final infeliz. El abismo borrará su obra de gobierno y solo lo recordarán como el amargado por el talento ajeno.

Definitivamente habrá una segunda vuelta electoral y en la primera se reflejará la cantidad de votos de cada uno de los participantes, debido a que el pueblo acudirá a ejercer su derecho al voto independientemente de lo mucho que se esfuerce el gobierno por aterrorizar con el Covid19 a los dominicanos que tanto ansían que se produzca un cambio de gobierno.

Los números reflejados en la encuesta de marras no se compadecen con la realidad que vivimos, si bien es cierto que el candidato del PRM está en primer lugar no es menos cierto que ese primer lugar no da ni cerca de un cincuenta más uno. El Penco de Danilo está en un distante tercer lugar y por supuesto a quien quieren ignorar es el que realmente marca un segundo lugar, y quedará demostrado el día de las elecciones de primera vuelta cuando pasen a competir el 26 de julio Abinader y Leonel por el poder. Ya veremos!

Por: José Peña Santana

