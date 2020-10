Incendio en Salud Pública afectó área financiera; aún se desconocen motivos

View this post on Instagram

Un incendio se originó pasado el mediodía de este jueves en la sede del ministerio de Salud Pública, sin que hasta el momento haya sido sofocado ni se conozcan los motivos. Así lo informó el director de comunicaciones de la entidad estatal, Ulises Jiménez, quien agregó que el siniestro se ha mantenido en un solo piso y que los empleados fueron despachados a sus hogares. "El incendio aún no ha sido sofocado y no sabemos el origen. Afortunadamente no ha avanzado a otros pisos. Todo el mundo ha sido despachado, no hay personal en el edificio", expresó Jiménez.