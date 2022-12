Inauguran “Shapes Boutique”: un novedoso showroom que humaniza la moda en todas las tallas con plataforma online

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La destacada comunicadora puertoplateña, Jesenia Tapia; celebró esta noche el lanzamiento de su tienda “Shapes Boutique” en un cóctel realizado en su showroom ubicado en la 27 de Febrero de la Plaza Larimar, local 1A, en la zona céntrica de San Felipe, ciudad turística de la Novia de la Atlántico.

Shapes es un concepto novedoso dirigido a la mujer sin importar su talla, creencia, estilo de vida, ni la profesión. Está ideado para brindarle asesoría personalizada a través de la plataforma online y con un grupo de expertos del estilismo y la moda bajo la representación de su ideóloga, Jesenia Tapia.

Tapia expresó que Shapes fue creada con el objetivo de promover piezas de tendencias, lencería europea de las marcas de Antigel, Sapph, Prima Donna, Magic Body Fashion y Passionatta. Además, la joyería artesanal dominicana, los bañadores (trajes de baños) Shapes by Jesenia Tapia y diferentes líneas americanas de buena calidad con precios asequibles.

“Mi propuesta es moderna con lencería europea en un espacio boutique, donde no se exhibirá ejemplares ni diseños de ropa repetidos, es decir, será una tienda por temporada, los productos agotados serán desplazados por los que continúan en tendencia. Viviremos actualizados con los colores y las texturas hacia la exclusividad y sofisticación”, explicó.

Aclaró que, inicialmente, en la zona turística no existe una propuesta de moda con este perfil definido y especifico, que, más adelante, será replicado en Santiago y en Santo Domingo como franquicia o sucursales. Desde la línea gráfica, la temática, el significado y la analogía implícita del nombre, y sobre todo, la dedicación de ocho meses en infraestructura con ideas muy originales de su fundadora.

Shapes brinda ropa íntima adquirida desde Francia y Bélgica, de las afamadas marcas como Chantelle desde 1896, lencería de alta gama femenina, que formará parte del atractivo comercial dirigido a la mujer atrevida, vanguardista y sexy, sobre todo, que gusta de la calidad y la comodidad para su zona interior.

“Trabajaré con ropa interior invisible de marcas originales donde resaltarán las tallas grandes (plus) y que las chicas se puedan sentir glamurosas y representados con buenos diseños que respeten todos los tamaños y las formas. Buscamos que se sientan reales y cómodas en su piel”, adelantó, como parte de la solidaridad e inclusión.

“Shapes Boutique” by Jesenia Tapia es una novedosa y flexible apuesta para todas las medidas lucir sus atuendos porque no discrimina a la mujer por su cuerpo, forma o color de piel. Tapia vaticinó que en diez años su idea estará multiplicada en distintos puntos geográficos del país.

La Fundación Shapes for Them

Un porciento de las ganancias por las ventas de la marca exclusiva Shapes, será destinado cada año a obras de bien social a desarrollarlas en el área cultural, deportiva, educativa, artística, con personas de la tercera edad y a niños huérfanos, “Puerto Plata me ha abierto las puertas y siempre me ha apoyado. Tengo ese compromiso moral de devolverles de lo que me han brindado aquí”.

“Fundamentalmente, la idea solidaria de devolverle algo a la comunidad es un acto de recuerdo para los olvidados y a los que no tienen orientación para seguir sus sueños y, siempre trato de aportar ese granito de arena. Y con los envejecientes para que no sean olvidados y por muchas cosas que van por encima del dinero”, aclaró la fundadora de Shapes.

Sostuvo que dentro de cualquiera de sus acciones comerciales y personales debe coexistir el bienestar social desde el esfuerzo y el desprendimiento, poder cambiar la vida de alguien a largo plazo, “por eso me gusta trabajar con niños, con sus sueños y ayudar a desarrollarlos, con el futuro y con el pasado, como los envejecientes, porque al final de sus vidas merecen honor y dignidad, eso debemos regalarles”.

“Si yo puedo aportar un poco de esos valores desde mis proyectos, que, siempre van enfocados en quien desee echar hacia delante y para quien lo necesita y tiene sueño.

Invitados

El lanzamiento de Shapes Boutique by Jesenia Tapia fue bendecido por el padre de la empresaria, Raul Tapia con el acompañamiento de su madre, Evelis Díaz, y recibió patrocinio de Four Loko Gold y Ron Macorix.

Contó con la presencia de empresarias de la franja norte, mujeres dedicadas a la política, comunicadoras, la Alcaldía de San Felipe de Puerto Plata, diseñadores, empresarios y políticos, al igual que, jóvenes influyentes y emprendedores puertoplateños.

