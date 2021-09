Inauguran exposición de José García Cordero en la 29.ª Bienal Nacional de Artes Visuales 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Cultura dejó inaugurada la exposición “Ópera Nera”, del reconocido maestro dominicano José García Cordero, invitado de honor de la 29.ª Bienal Nacional de Artes Visuales.

La muestra, que se presenta de manera simultánea a la 29.ª Bienal Nacional de Artes Visuales, es una exhibición conjunta del Museo de Arte Moderno y la Galería de Arte Contemporáneo Lyle O. Reitzel.

La exposición está conformada por un conjunto de 16 obras pertenecientes al período comprendido entre los años 2001-2020, realizadas en acrílico sobre lino, en las que se revela una historia sociopolítica dominicana pocas veces abordada en imágenes.

La ironía como herramienta de batalla y un doble sentido transgresor, que caracterizan el humor negro de “Chichí” Cordero, forman parte de su lenguaje irreverente, en un universo plástico monocromático, donde el blanco y negro, la luz y la sombra, son ejecutados de una manera perturbadora.

José García Cordero

García Cordero, quien ha desarrollado una exitosa carrera de más de 40 años, estudió pintura con el maestro Hernández Ortega. Recientemente ha sido seleccionado para formar parte del libro A-Z of Caribbean Art, donde figura junto a algunos de los más trascendentes exponentes del arte del Caribe universal, como Wifredo Lam, Cruz Azaceta, Duval Carriè, José Bedia, Mario Benjamín, Freddy Rodríguez y Tania Bruguera, entre otros.

Sus obras han sido expuestas en importantes muestras individuales y colectivas, presentadas en galerías, museos, ferias de arte como ARCO (Madrid), KIAF (Corea), Art Basel (Miami), ArteBA (Buenos Aires), Zona Maco (México), FIAC (París) y Scope (New York). Asimismo, han sido exhibidas en instituciones de Europa, Asia, América Latina, el Caribe y Estados Unidos.

En 1994 formó parte de la muestra “Modern and Contemporary Art of the Dominican Republic”, America’s Society, New York y Bass Museum, Miami Beach, FL. En 1995 exhibió en la exposición itinerante “Caribbean Visions” del Smithsonian Museum, Washington D.C.

En 1996 fue seleccionado para el Premio Marco, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, México. En 2003 expuso en “Human Conditions”, Museum of Latin American Art, Long Beach, California. De igual manera, en 2015, lo hizo en “Caribes” Colección Cortés, Museo de San Juan, Puerto Rico.

Sus obras pertenecen a la colección permanente del Salón Vitry-Sur Seine, Francia; de Jesús David Alvarez/Vega Sicilia, Madrid, España; de Ángel Romero, Madrid, España; de FRAC- Fondo Regional de Arte Contemporáneo, Martinica, y de la Fundación Colección Cortés, Viejo San Juan, Puerto Rico. Igualmente, sus obras forman parte del MoLAA-Museum of Latin American Art, Long Beach, California; de la Colección Arq. Marcelo Narbona, Panamá, y de la Fundación Ortiz Guardian, León, Nicaragua.

En su país natal, República Dominicana, se encuentran obras suyas en el Centro E. León Jimenes, el Museo de Arte Moderno, la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, el Banco Central, el Banco de Reservas y la galería Lyle O. Reitzel.

Entre los reconocimientos más importantes recibidos por García Cordero se destacan la Medalla al Mérito, otorgada por el Senado de la República de Francia, y la Medalla de Oro concedida en la I y III Bienal del Caribe, Museo de Arte Moderno, Santo Domingo.

