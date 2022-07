Inauguran en consulado de NY primera oficina en el exterior del Gabinete de Política Social

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La primera oficina en el exterior del Gabinete Social del Gobierno dominicano fue inaugurada ayer en la noche en un acto encabezada por el director de la agencia, Francisco Antonio Peña Guaba (Tony), el vicecónsul Julyn Mateo en representación del cónsul Eligio Jáquez y otros funcionarios de la sede y el gabinete.

A través de la oficina, los dominicanos radicados en Nueva York podrán acceder a las solicitudes de ayudas para sus familiares pobres en la República Dominicana que califiquen.

El acto, fue iniciado con las notas del himno nacional dominicano y las palabras de bienvenida y presentación de Peña Guaba estuvieron de Mateo.

Luego de los discursos de ambos funcionarios se procedió al corte de la cinta simbólica. La oficina comenzará operar desde este lunes y las tarjetas comenzarán a ser emitidas en dos semanas.

Peña Guaba dijo que si es verdad que la mayoría de dominicanos y dominicanas radicados en Nueva York, no necesitan la ayuda del estado dominicano, pero sus familiares sí.

“Nosotros envaremos dos técnicos para que desde el lunes tengan todo listo aquí y puedan acceder a los servicios para parientes como hermanos muy pobres a los que se les entregarán las tarjetas”, indicó el funcionario.

Dijo que después de que un residente en el exterior solicite la tarjeta para su pariente, se entrelazará con la República Dominicana.

Señaló que el programa Punto Solidario en la República Dominicana es el que determina si el beneficiario de los solicitantes en el exterior, califican.

“También se verificará si califican para cualquiera de los programas sociales como Familia Feliz y algunos de los otros programas sociales como el 14-24 para los jóvenes que financia los estudios de los que no tienen recursos para hacer una carrera técnica”, agregó Peña Guaba.

El funcionario sostuvo que se siente contento de volver a Nueva York después de tantos años y donde fue cónsul general en el Gobierno de Hipólito Mejía (200-2004).

Reveló que la oficina se abre a petición del cónsul actual Eligio Jáquez y la oficina habrá dos computadoras y dos escritorios con todos los programas sociales que maneja el gabinete incluyendo la ventanilla única que existe en la República Dominicana denominada Punto Solidario.

“En esa ventanilla vamos a poner todos los servicios online a los cuales ustedes podrán acceder”, explicó recordando la política social se inició en el año 2000 durante el Gobierno de Mejía.

Dijo que el suyo es un cargo que generalmente ocupa el vicepresidente o la vicepresidenta de la república y anteriormente lo que hacía esa dependencia era articular las políticas sociales, pero se han hecho cambios y ahora, se ejecutan.

“Somos el ente social del Gobierno dominicano y todas las oficinas sociales que están alrededor dependen directamente de nosotros”, añadió Peña Guaba.

Tras citar todos los 16 programas sociales que están en marcha, indicó que interactúan con su despacho trabajando juntos.

Anunció que por primera vez los dominicanos serán bancarizados porque se ha creado una tarjeta que les permitirá hacer sus transacciones en los bancos y usarla para compras de todo tipo.

En cuanto a la tarjeta “Supérate” informó que el Gobierno aumentó sus beneficiarios y de 800,000, ahora ascenderá a 1,600.000.

“La hemos duplicado no solo en cantidad sino también en cuanto al monto que era de 825 pesos y se aumentó a 1,650, además del Bono Gas que era de 228 pesos y ahora es de 430”, sostuvo Peña Guaba.

“Eso es parte de lo que estamos haciendo. En esas tarjetas encontramos una debilidad, no tenían el chip y a partir de septiembre de este año ya lo tendrán, sirviendo para servicios que tienen que ver con los dominicanos en el exterior, enviar remesas, viajar en los trenes, usar las guaguas de la OMSA y esa tarjeta va a ser un instrumento sumamente poderoso que le daremos a los pobres”, añadió.

“También vamos a hacer ferias en las que con la mitad del dinero, se podrá comprar electrodomésticos como camas, neveras y estufas y adquirir medicinas en las farmacias”, expresó afirmando que “es bueno que se sepa que estamos haciendo una revolución”, anunciando que aunque él esté en Nueva York el Gabinete Social continuaba con sus actividades en la República Dominicana.

Explicó que la mayoría de los programas sociales tienen que pasar por el Sistema Único de Beneficiarios que es el mapa de la pobreza porque no pueden ser politizados y están observados por organismos internacionales.

“La gente cree que todo el mundo es pobre, pero hay diferentes niveles de pobreza. Esto es para los pobres extremos. Mucha gente dice que no le han dado la tarjeta pero no califican, porque si alguien gana 30 mil pesos, tiene una casa y un carro, no califica, esto es para pobres reales”, agregó Peña Guaba.

“Yo como jefe no puedo mandar a imprimir tarjetas ni Gloria mi asistenta tampoco, Mandamos a evaluar eso y si se califica en las escalas de la pobreza extrema hasta la moderada, califican quienes están en el ámbito de CB1, CB2, CB3 y CB4, puede accesar a una tarjeta”, informó.

“El plan es que los pobres se hagan de un oficio, consigan un empleo y salgan de la pobreza”, detalló.

“Tenemos un departamento social que no existía donde al día de hoy resolvemos cientos de problemas a personas de todo tipo. Hay gente que se muere por falta de una pastilla para la presión o una operación X. Hoy en día, el pueblo dominicano ha podido accesar a eso gracias a un fondo especial que nosotros le pedimos al presidente Abinader y que lo tenemos en el Gabinete de Políticas Sociales”, señaló.

“Ninguno de estos programas nuevos los hemos hecho en dos años para el Gobierno del cambio del presidente Abinader”, agregó revelando que fue escogido para el cargo por el mandatario.

“Por un lado, yo se lo agradezco y por otro no, porque trabajo siete días a la semana y esto es una verdadera pero lo hacemos satisfactoriamente porque lo estamos haciendo por el bien de nuestro país y es parte del discurso de mi padre doctor José Francisco Peña Gómez”, concluyó diciendo jocosamente Peña Guaba.

MATEO

El vicecónsul Mateo en representación de Jáquez, dijo que el evento matizaba una las preocupación fundamental del doctor José Francisco Peña Gómez bautizada como primero la gente.

Diciendo que le gustaría que el presidente Abinader lo tome en cuenta en el nombramiento del próximo cónsul para seguir sirviendo a la comunidad en representación de la dirección del partido y la diáspora, Mateo señaló que el mandatario con su gran visión de estadista, escogió a Peña Guaba para que el Gabinete de Salud fuera dirigido por el hijo de Peña Gómez.

“Ese es realmente el compromiso de nuestro Gobierno que sí ha demostrado que no hay robos, que las cosas se están haciendo como tienen que hacerse aún con las precariedades de la crisis y la guerra que está viviendo el mundo, hoy el presidente subsidia a los pobres, 1 millón de dominicanos infelices con 1,500 pesos mensuales y un bono en adición a la tarjeta de ayudas.

“A un presidente de esa naturaleza, nosotros tenemos que venerarlo porque realmente nos sentimos orgullosos porque Luis Abinader lo está haciendo como le gusta a la gente”, añadió desplazándose en resumir los logros del Gobierno

Entre los invitados especiales al evento estuvo el presidente seccional del PRM y asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de la Diáspora, Neftalí Fuerte, el empresario Cirilo Moronta y el reverendo Héctor Castillo (El Telepata) entre otros.

Al acto asistieron varios vicecónsules y los encargados departamentales, entre ellos el director de relaciones públicas, Elías Barrera Corporán, el director de prensa y comunicaciones, Erasmo Chalas Tejeda, Alejandro Rodríguez (Tontón), Elvin Tineo, encargado de los consulados móviles, Iván Tolentino, Henry Almonte, la encargada de asuntos comunitarios, Ramona Almonte (Monín), Miguel Cohn, Juanita Martínez, encargada de “Familia Feliz” Manuel Félix (Manny) director de la oficina de la UASD en Nueva York y la vicecónsul Clarelina Sosa, entre otros.

