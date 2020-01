Inauguran Colombiatex de Las Américas 2020

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, MEDELLÍN COLOMBIA:- Con la asistencia del presidente de Inexmoda Carlos Eduardo Botero y el alcalde de Medellin Daniel Quintero, fue inaugurada la Feria Colombiatex (@colombiatex), de las Américas, en Plaza Mayor Medellín. La feria más grande e importante de América Latina, de insumos, maquinaria y conocimiento, orientada a la industria de la moda. Esta se realizará del 21 al 23 de enero, reuniendo cerca de 530 expositores y 15.300 compradores de 50 países del mundo. En esta oportunidad Colombiatex de las Américas en su edición 32 apuesta estratégicamente a evolucionar frente a los retos que llegan al sector Textil-Confección en el propósito de convertirse en una industria más sostenible, así como presentar las tendencias clave para el cuidado de los recursos ambientales e innovaciones en moda y tecnología, a través de escenarios de negocios y conocimiento. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord