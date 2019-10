Inauguran busto de Duarte en Génova

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, GÉNOVA, ITALIA.- El cónsul General Dr. Santiago Rodríguez Figuereo, el Dr. Marco Bucci, Dr. Stefano Balleare, síndico y vice síndico de Génova, y demás autoridades develaron un busto del patricio Juan Pablo Duarte, en la Piazza Rossetti de esta ciudad, para conmemorar el descubrimiento de américa.

El evento fue bendecido por el Frá Vittorio Serio, párroco de la Iglesias Santa Catherina de Siena en Génova. El Dr. Stefano Balleare, Vice síndico delegado del Sindico expresó: estoy muy orgullo de este evento, hemos tenido que trabajar mucho, pensamos que no conseguiríamos concluir la obra en la fecha prevista para la colocación del Busto, pero llegamos a un acuerdo con el presidente del Municipio por que la sede del Consulado está aquí en Vía Cecchi, se integra perfectamente en las celebraciones Colombiana los vínculos existentes entre nuestra tierra y el caribe, por otro lado es un hecho significativo que el primer consulado abierto en Génova fue el Consulado Dominicano, es una señal muy importante de presencia de nuestra en ciudad.

El Cónsul Santiago Rodriguez Figuereo, expresó: “estamos inaugurando el primer Busto del Patricio Juan Pablo Duarte en Italia, quien es figura más importante del pais, en él están representados los valores más nobles y éticos de los dominicanos, con este hecho queremos reforzar las buenas relaciones existentes y poner de manifiesto la gran vinculación entre ambos países”. Concluyó: “los dominicanos en Italia ya pueden rendir homenaje a nuestro libertador”. La niña Amelia Rodríguez Vidal dió lectura a las principales frases del Patricio, entre ellas: “Vivir sin Patria, es lo mismo que vivir sin honor”, “Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”. para que el publico presente entienda la profundidad del pensamiento de Duartiano”.

El sindico Marco Bucci dijo: “Como saben hoy estoy resfriado tengo más de 24 horas que no como, pero no podía faltar a esta fiesta porque habla de libertad, de una persona que ha luchado por la libertad, que habla de una acción que ha debido liberarse y ser libre porque la libertad es el bien más precioso y finaliza donde inicia la de otra persona, y es importante que sea Génova, no lo sabia que Juan Pablo Duarte había fundado una sociedad con Genovese, lo que quiere decir que estamos muy vinculado y sobre todo una ciudad como Génova, es una estatua muy bonita, felicidades a quien la hizo”.

El Busto donado por el Ministro de Cultura Eduardo Selman, contó con la participación de la Sra. Luisa Alfau, Agregada de Cultura de la Embajada Dominicana en Italia; Dr. Francesco Vesco, Presidente del Municipio 8, Dr. Franco Boggero, Ministerio Bienes Culturales, Ing. Mauro Grasso, Director ASTER Ayuntamiento de Génova; Dra. Noemi Montenegro, Cónsul General de Panamá y Decana del Cuerpo Consular de Génova; Dr. Alejandro Ugarte, Cónsul General de Perú; Dr. Denise Dardani, Cónsul Honorario de Gran Bretaña; Sr. Eurys Muñoz Tejada, Coordinador Junta de Desarrollo Comunitaria; Sr. Kelvin Rodríguez, Presidente de la Asociación Deportiva Guerrero de Carrara; Sra. Xiomara Medos, Alas Sin Fronteras; Sra. Zoraida Dolores De La Rosa, Presidenta de la Asociación de Promoción Social Quisqueya; Sra. Dilania Lendof de Oleo, Presidente de la Asociación Cultural Italo Dominicana; Señora Camila Mateo y Aroni Rodríguez Peña, Asociación de Módena, Manuel Santana, Abogado y prensa.

También asistieron numerosos representantes de organizaciones culturales, educativas, comunitarias, del Tribunal, Colegio de Abogados, Universitaria, UNICEF, Rotary, prensas, etc. y Asociaciones de Génova, La Spezia, Cerdeña, Módena, Rímini, Milán, Torino, Carrara, etc., activistas comunitarios y dirigentes políticos. El evento estuvo conducido por Susy González.

