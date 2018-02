Inauguran 38 Copa Loyola Futsal 2018 dedicada a” Chao” González

Comparte esta noticia

Colegio Loyola vence King Cristhian School 8 x 6

EL NUEVO DIARIO.- Con el desfile de apertura al compás de la marcha de los deportes entraron al tabloncillo del polideportivo Loyola, con la presencia de más de 600 jugadores, congregados en 28 centros educativos, 56 selectivos, en cuatro categorías en las ramas masculina y femenina, en el acto de inauguración este lunes 5 de febrero de la “38 Copa Colegial Fútsal del Colegio Loyola”, pionera en esta modalidad futbolística en el Distrito Nacional.

El evento tiene especial dedicatoria In Memorian al creador, José Fausto “Chao” González, en el año escolar 1974-1975; Colegio católico del Loyola, es una entidad perteneciente a la Compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola.

Estuvieron en la mesa de honor, el padre rector Jorge William Hernández, S.J; los representantes de presidente Asociación de Padres, de los maestros y ex alumnos, Belkis Duarte, Gustavo Díaz, Catherine Piña y Freddy Gómez Frómeta.

El padre rector Hernández, S.J. tuvo un mensaje para los presentes e hizo entrega de una placa de reconocimiento póstumo al homenajeado, recibida por Fremio Reyes.

Loyola vence 8 por 6 a King Cristhian School

En el partido pre a la inauguración los anfitriones del evento Colegio Loyola, vencieron a sus similares del King Cristhian School, con pizarra de 8 x 6, hicieron los goles del Loyola, Carlos Lowender 4, David Gerónimo 2, y uno cada uno Jean Paúl y Pablo Giner; sobresaliendo por los derrotados Diego Sánchez 4 y Jafer Reyes 2. Arbitro, Ulises Sánchez y en la mesa técnica Carlos Bolívar.

Continuando con el protocolo de apertura el juramento de los atletas, estuvo a cargo de Dilcy Sánchez, fungiendo de maestra de ceremonia Yanilda Herrera, compitiendo durante 15 días.

Desfilarán los colegios ABC, Ad-Maiora, Amador, Asthon School, Babeque, Calasanz, Claret, Instituto Montessori, ID International School, King Cristhian School, La Salle, Liceo Francés, Luis Muñoz Rivera y Lux Mundi.

También participan Mc School, Mi Colegio, New Horizons, Notre Dame, Saint George, Saint Joseph, Saint Thomas, San Gabriel de la Dolorosa, San Judas Tadeo, Santa Teresita, Tecnites, The Community For Learning, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y los anfitriones del Loyola; siendo el director técnico el entrenador José Alejandro Rosari, asistido de los entrenadores José Alejandro Rosario, Kevin Almosli, Irving Jiménez y Guerbi Leonardo, con el soporte administrativo Yorkis de Los Santos.

La Copa Loyola Futsal es la Pionera FUTSAL de República Dominicana y la fiesta deportiva intercolegial más importante del país, que aglutina los principales centros educativos, con el objetivo de reunir la familia estudiantil deportiva, en un ámbito festivo y fraternal. Este acontecimiento hace brillar los ojos de alegría de los estudiantes los cuales esperan cada año esta celebración con ansias y entusiasmo.

“Formando hombres y mujeres para los demás y con los demás”, en los niveles educativos de párvulos, inicial, básica y secundaria.

El evento es patrocinado por Constructor Armenteros, Grupo Gori, Constructora Llodra, Monforte, Ricos Buffet, Haina International Terminals, Banco López de Haro, Molinos Modernos y Agua Crystal.

