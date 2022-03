INAPA realiza acuerdo con Alcaldía de Azua para solucionar averías preexistentes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Eudis Abigail Cordero Heredia, encargado provincial del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), manifestó que por décadas las provincia de Azua ha sufrido escasez de agua; ese sentido, dijo que para contrarrestar este mal, se está trabajando en colaboración a Alcaldía de Municipal de Azua, para solucionar averías preexistente en toda la provincia.

“A Nuestra llegada a la posición hicimos acuerdos con la Alcaldía para solucionar averías que tenían de cinco y hasta quince años y gracias a Dios al día de hoy se han resuelto más de cuarenta”, expresó.

Heredia se expresó en compañía Robert de la Cruz, encargado electromecánico de INAPA, al ser entrevistados por los comunicadores Jaime Rincón, Julia Muñiz, Glenn Davis Felipe, Ely Encarnación y Aneudy Ramírez, en una transmisión especial de la plataforma digital El Nuevo Diario TV, desde las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de Azua (AMA).

(Ver declaraciones a partir del minuto 1:37: 59).

En tal sentido, Heredia destacó la inversión de más de 2000 millones de pesos realizada por el presidente Luis Abinader para solucionar la escasez de agua que ha existido por años en esa provincia.

Por su parte, Robert de la Cruz, encargado electromecánico de INAPA, informó que los trabajos de reconstrucción de los conductos del agua ya iniciaron en los Municipios Padre las Casas, Sabana Yegua, las Charcas, Estebania, y en el casco urbano de Azua.

Donde, según expusieron ambos representantes de INAPA, se realizó una inversión de más de 170 millones de pesos, para intervenir la línea de impulsión, que va del campo de pozos a la de distribución, y que además, tenía más de cincuenta años averiada.

Eudis Abigail Cordero Heredia puntualizó que “Azua es rica en agua en subsuelo, aquí hay lugares donde a poca profundidad tu encuentras agua, o sea que nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente, lo que pasa es que el tema del agua anteriormente no se trataba con rigurosidad porque la mayoría de los gobiernos no se interesaban”.

“Sin embargo, tenemos un presidente que ha hecho énfasis en que su prioridad es dotar del preciado líquido a mayor cantidad de personas por eso la inversión que se está haciendo es cuantiosa para resolver ese problema”, destacó.

