Inabie informa inicia pagos de prestaciones laborales a desvinculados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), informó que los expedientes de los empleados desvinculados fueron enviados a la tesorería Nacional de la República para fines de pago de las prestaciones laborales ascendentes a 12.5 millones de pesos.

El director ejecutivo del INABIE, Arq. Cecilio Rodríguez, informó que los mismos ya están siendo efectuados y que se harán de manera escalonada a los ex empleados reportados por el Ministerio de Administración Pública, con sus respectivos cálculos validados y recibidos hasta el 26 de febrero pasado.

Manifestó que esos pagos ya fueron trabajados por la institución, validados por la Contraloría General de la República y enviados a la Tesorería Nacional de la República para proceder a desembolsar los montos correspondientes al personal desvinculado, según los cálculos recibidos del MAP, los cuales ya se estan reflejando en las cuentas de los excolaboradores.

Rodríguez, recalcó que tiene el compromiso de respetar los derechos de los ex empleados del INABIE, al tiempo que aseguró que el personal que aún no recibe sus derechos adquiridos, es debido a un procedimiento burocrático que se debe agotar y que no depende solamente de esta institución.

“Hay que esperar que se agoten los procedimientos de lugar, lo importante es que estamos trabajando día y noche para cumplir oportunamente con nuestros ex colaboradores”, manifestó el arquitecto Rodríguez.

Cabe destacar que el INABIE, en enero, realizó pagos de indemnizaciones económicas a ex empleados por un monto superior a los 5.8 millones de pesos, de los cuales 3, 295,827.49, corresponden a prestaciones administrativas, asimismo, 145,200.00 fueron pagados a ex contratados; mientras que 2, 364,285.79 fueron destinados al pago de vacaciones no tomadas a ex personal administrativo.