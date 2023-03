Imputado en Antipulpo: “Soy millonario y para mí es insignificante prestar mi nombre por 200 mil pesos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El imputado en la acusación del caso de corrupción administrativa Antipulpo, José Idelfonso Correa, aseguró ante el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que es una persona millonaria y es producto de su trabajo, indicando que para él es insignificante ser un prestanombre para ganarse 200 mil pesos.

La afirmación la hizo ante el juez Deiby Timoteo Peguero, quien conoce la audiencia preliminar del caso y le concedió un turno para que expusiera su punto de vista sobre el vínculo que le imputa el Ministerio Público con el principal acusado Juan Alexis Medina Sánchez.

“Quiero solidarizarme con mi amigo y hermano aunque no es de sangre, Alexis Medina, con el cual me están imputando pertenecer a lo que llaman una estructura criminal cuando en la acusación misma no me señalan con ninguna”, inició el encartado y exfuncionario.

En ese sentido, dijo que no puede pertenecer ni los demás imputados de ser una estructura criminal, por su relación de amistad que ha tenido con el acusado.

“En este caso específico no me gustaría usar mucho el término Ministerio Público, porque pienso que la citación que se me hizo la hubiese manejado el magistrado Camacho quizás no estuviera aquí, por una sencilla razón, cuando Yeni Berenice me cita Y me comienza a interrogar es de Alexis, lo cual pienso que nunca tuvo una actividad ilícita y no tenía que dar ninguna declaración”, declaró.

“Cuando me acusó que tenía varios cheques a mi nombre yo la reté que me mostrara uno solo, cuando por cosas del destino yo debí tener 300 cheques, por la relación primaria que tenía con Alexis, pero nunca hice negocio con él”, precisó Correa.

Rememoró que en 2010 por diferencias familiares el principal imputado se separó de su esposa y el le dio apoyo con un apartamento de su propiedad ubicado en el malecón de Santo Domingo, indicando que también estaba separado y lo compartíamos el espacio.

“Ese vínculo que tengo con Alexis también lo desarrollé con el exprocurador de la República, Francisco Domínguez Brito, no es la primera vez que aquí hay una política corruptiva y eso le ha costado no ganar la presidencia a nuestro amigo”, sostuvo durante su turno de defensa material.

“Yo escucho mucho de arraigo y me ha costado familiarizarme con algunos términos jurídicos, yo le quiero preguntar honorable juez, aquí yo tengo distintos carnets porque soy un gerente en la administración pública y siempre he sido un empresario, tengo las pruebas, son muy pocos que usted va a encontrar con un carnet de embajador del PLD 96-2000 y ese mismo del Gobierno PRM 2000-2004, CEA, Autoridad Portuaria, Gerente de Edesur, ese es mi historial”, explicó el procesado.

Asimismo sostuvo, que de tener alguna vinculación sería en el sector eléctrico por ser su último puesto.

“Con todas esas posiciones que he tenido en el Estado me voy yo a prestar hacer negocios ilícitos cuando la magistrada me preguntó de los cheques, le dije tiene que aparecer alguno de 65 mil pesos, en el allanamiento encontraron 6 depósitos que todos juntos no llegan a 300 mil pesos, justo cuando no estaba en mi casa sino en Villa Altagracia en un proyecto que tengo que se llevaron los títulos que cuesta más de 500 o 700 millones de pesos”, manifestó.

En ese orden, destacó que nunca ha sido un insolvente, alegando que se ha dedicado al sector construcción en la zona ya mencionada.

“En esos días me descuidé en el pago del apartamento y casi estaban a punto de embargarme y tuve que buscar 300 mil pesos, ese apartamento lo tengo 10 años antes de conocer a Alexis, tengo una villa por San Cristóbal que pocas hay de esas por esos alrededores y la tengo hace 20 años”, declaró.

Expresó que tiene un hotel en la Autopista Duarte de casi un millón y medio de terreno, producto de su trabajo en Estados Unidos por más de 15 años, asegurando que al llegar a República Dominicana dejó en suelo americano dos supermercados y un restaurante.

“Me voy a prestar a ceder mi nombre por 200 y pico de miles de pesos, el nivel de amistad entre Alexis y Domínguez Brito no necesitamos prestarnos dinero porque es insignificante”

“Sí magistrado, para mí es insignificante porque yo soy millonario, magistrado, oyó, a mí no me interrumpa, es mi problema, soy millonario”, respondió el imputado a Wilson Camacho.

