Imputado colaborador se prescinde de la acción penal

La actual negociación que lleva el Ministerio Público con imputados en delitos de corrupción y cualquier otro tipo penal no se realiza conforme a los prescrito por el Código Procesal Penal. Una colaboración eficaz del imputado tiene como consecuencia legal la aplicación de un criterio de oportunidad. Es decir, retirar los cargos por su colaboración.

Existen dos tipos de criterio de oportunidad. Uno que aplica para casos de complejos y otro cuya aplicación se trata de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico o no este comprometido el interés público. El que analizaremos aquí es el criterio de oportunidad en caso complejos como consecuencia de colaboración eficaz del imputado.

La colaboración del imputado en casos complejos implica prescindir de la acción penal (criterio de oportunidad). La aplicación de este criterio exige como causales que el imputado brinde información de calidad para evitar el delito o se perpetren otras infracciones; que la información ayude a identificar otros imputados y a esclarecer el hecho investigado. Sin embargo, esta colaboración impone unos presupuestos procesales para poder prescindir de la acción penal -retirar los cargos-.

Para aplicar el criterio de oportunidad como resultado de una colaboración debe ser más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita. Es decir, el imputado colaborador debe tener una imputación delictual cuya pena sea más simple o menos punitivas respeto a quien o quienes delata. En otras palabras, solo puedo colaborar si mis delitos son menores que los delitos de quienes delato. Si los hechos penales son iguales o mayores no puede haber colaboración ni puede haber criterio de oportunidad.

El colaborador eficaz se debe determinar o definir antes de que se presente el acto conclusivo del Ministerio Público, debe ser antes de que se presente la acusación. La condición de colaborador para aplicar el criterio de oportunidad lo debe autorizar el juez de la instrucción a solicitud del fiscal investigador.

El imputado colaborador tiene como premio a su cooperación que no se le presente cargos o que se prescinda de la acción penal. Sin embargo, aplicar un criterio de oportunidad al imputado que colabora con la investigación presenta algunos inconvenientes. La acción penal de la cual se prescinde no puede ser igual o superior en dañosidad al interés general. Es decir, para no presentar cargos al colaborador, este debe tener una imputación leve o menor de quienes delata. Los delitos para el colaborador deben ser menores en pena y daño respecto de quienes delata.

En la actualidad el Ministerio Público ha desnaturalizado la figura del colaborador eficaz. No lo aplica como manda la ley procesal, no lo solicita al tribunal, lo hace fuera de la ley, aplica un procedimiento no autorizado por el código, el premio que le da al imputado no es prescindir de la acción penal. Abogados e imputados terminan colaborando con la investigación, pero no se otorga el galardón que establece el código procesal, lo que le dan es un cambio de la prisión preventiva por arresto domiciliario.

La figura del colaborador eficaz se encuentra prescrita en el artículo 370.6 del CPP. impone un protocolo que no se está cumpliendo.

