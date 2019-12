Impugnan candidaturas a regidores del PRD por Distrito Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a regidor Francisco Osorio Rosario, a través de una acción de amparo de extrema urgencia, impugnó las candidaturas a regidores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por el Distrito Nacional, supuestamente por haberle violado su derecho constitucional de elegir y ser elegido.

En una nota de prensa enviada a los medios, Rosario dice que en las primarias supervisadas por la Junta Central Electoral, celebradas el 27 de octubre de 2019, obtuvo un cuarto lugar, que le aseguraba una candidatura a regidor por ese partido para las elecciones del 16 de febrero del 2020.

“Según el auto 196/2019, del expediente núm. TSE-365-2019, Francisco Osorio, acusa al PRD de haber violado sus derechos como candidato ganador y excluirlo por un precandidato que sacó un voto en las primarias, siendo conculcado su derecho de elegir y ser elegido, derecho fundamental que está unido a los derechos de ciudadanía y que se ejercen a través de los partidos políticos”, agrega la nota.

Según el documento, Rosario expresó que “desde que se inscribió como precandidato tuvo que hacer una labor titánica en contra de las altas instancias del partido, y que tocó varias puertas para no tener que demandar para que se le reconozca su victoria porque no es posible que a estas alturas no se quiera respetar las reglas de juego de la democracia y lo que está en peligro es la democracia interna de los partidos políticos”.

Adujo además, que “tras insistentes comunicaciones a las autoridades del partido estos nunca le respondieron, por eso, se vio en la necesidad de incoar la acción de amparo para que su candidatura sea el TSE que se la devuelva ya que el partido solo piensa en arbitrariedades como estas”.

Dicha instancia será conocida en el Tribunal Superior Electoral este viernes 27 de Diciembre de 2019, donde se puso en causa tanto al PRD, cómo a la Junta Central Electoral, según precisa la nota de prensa.

