Impuesto adicional de RD$2.00 al consumo de gasolina y gasoil supera RD$6,000 MM en cuatro años

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En los últimos cuatro años las recaudaciones del Gobierno por impuesto adicional de RD$2.00 por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y premium, alcanzó la cifra de RD$6,503.63 millones, según datos contenido en la Dirección General de Aduanas (DGA).

De acuerdo con estos datos contenidos en la web de la DGA, por este gravamen en el año 2018 se recaudaron RD$1,517.9 millones; en 2019 el monto de RD$1,725.4 millones; en 2020 la cantidad de RD$1,508.2 millones, y en el 2021 la cifra de RD$1,752.13 millones.

Dicho impuesto está establecido en la Ley número 253-12, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible.

El artículo 20 de esta ley dice: Con el objetivo de promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajero y de carga se establece un impuesto adicional de dos pesos dominicanos (RD$2.00), por consumo de gasolina y gasoil, regular y premium, previsto en la Ley número 112-00, sobre Hidrocarburos.

Cabe resaltar que los precios de los combustibles en el mercado local, tienen tres tipos de gravámenes, como son un ad valorem con un porcentaje fijo sobre su costo de importación (Ley No. 557-05 sobre Reforma Tributaria y modifica las Leyes Nos. 11-92 del año 1992; 18-88 del año 1988; 4027 del año 1955; 112-00 y 146-00 del año 2000); un específico que se agrega al precio final (Ley 112-00 sobre Hidrocarburos), y una partida adicional de RD$2.00 por cada galón de gasolina y gasoil, regular y premium, que se comercializa (Ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible. G. O. No. 10697 del 13 de noviembre de 2012.).

Van RD$1,000 MM en este mes para contrarrestar alzas combustibles

En otro orden, el Gobierno dominicano en las primeras tres semanas de este año ha destinado alrededor de mil millones de pesos, para así mitigar el impacto que imponen las alzas internacionales del precio de los hidrocarburos en el mercado local, impulsadas entre otros factores por los precios récord que registra el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), que ayer cerró a US$87.35.

Relacionado