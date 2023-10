Improcedente congelar cuentas del COD en pleno Juegos Panamericanos 

La Federación Dominicana de Tiro de Precisión ha congelado los fondos del Comité Olímpico Dominicano a días de comenzar los Juegos Panamericanos de Chile.

Debo aclarar, según Juan Núñez, presidente de la Fedobe que el COD no tiene embargo, porque no le debe a esa federación ni a las otras que están suspendidas, cuando se habla de embargo, es por deuda y el Comité Olímpico Dominicano no debe.

Neftalí Santana, otro abogado me informa que el COD tiene una oposición a entrega y desembolso de fondo. Lo que todos entendemos es que la cuenta está congelada y por el momento no se puede sacar ni un chele del Comité Olímpico.

Hasta ahí va el asunto.

Por cierto, debo aclarar también que Generoso Castillo, el jefe de bádminton me escribió para informarme que esa federación ya no está en el bloque que está en contra del COD y que ya ellos entendieron del proceso y van a resolver los problemas de esa institución, aun cuando se mantiene la suspensión, por el momento.

Congelar las cuentas del COD previo a los Panamericanos es un absurdo, es improcedente, eso es ir contra la patria, contra los atletas, contra el movimiento olímpico y el gobierno.

Esa federación puede seguir batallando contra los miembros del ejecutivo del COD, pero hágalo luego de los Panamericanos.

Usted se imagina que el lunes 16 el equipo de béisbol que va al evento no tenga los pasajes listos ni la dieta para el personal, entre ellos los peloteros. El equipo juega el primer partido el jueves, el béisbol inicia el miércoles.

El COD tendrá este jueves a las 10 de la mañana una asamblea extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria, catalogada de urgencia, tiene una agenda de cuatro puntos, los cuales son: comprobación de quórum y ratificación de la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria.

El tercer punto tratará sobre la situación económica de la delegación dominicana a los Juegos Panamericanos Santiago de Chile, ante la congelación de las cuentas bancarias del COD, y el cuarto abordará sobre la propuesta de desafiliación de la Federación de Tiro de Precisión.

Ojalá, por el movimiento deportivo, atletas, entrenadores y demás que por 4 años trabajaron para llegar en plenitud a los Panamericanos todo se quede ahí y la delegación llegue sin contratiempo a Chile.