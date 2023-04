Impresionantes cambios anticorrupción

El presidente Luis Abinader, su Partido Revolucionario Moderno y fuerzas aliadas arribaron al poder con el compromiso de introducir un gran cambio en la forma de gobernar, especialmente en lo relativo a la pulcritud de la administración de los fondos públicos y el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Para acometer esa inmensa responsabilidad, en la administración del presidente Abinader, en apenas 2 años y 9 meses, se han producido las siguientes situaciones:

1.-Quedan fuera del gobierno funcionarios a los que el rumor público señala en acciones cuestionadas en el debido proceder en sus funciones.

2.-Independencia del sistema judicial para que cumpla de manera efectiva su cometido de investigar y castigar los delitos de cuello blanco (los de los pobres siempre han sido castigados), especialmente la corrupción administrativa y la impunidad, cumplimiento que hoy acapara la atención de todos.

3.-Aplicación de ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, que en el pasado fue letra muerta y herramienta de enriquecimiento ilícito, como vemos hoy en los tribunales y acaba de revelarse en una auditoría a una parte de la construcción del metro de Santo Domingo.

4.-Aplicación de la Ley 41-08 de Función Pública, que prostituyeron los gobiernos del PLD, sobre todo en cuanto a la Carrera Administrativa, en la que creó una grave distorsión al meter en la burocracia estatal a gran parte de su clientela política, en violación al espíritu de una ley elaborada para cualificar el servicio público.

Hoy no es posible cobrar en más de una dependencia del estado, salvo las excepciones de ley, a diferencia de los gobiernos morados en que una misma persona cobraba hasta en tres o más dependencias estatales. También se cumple la ley en la prohibición a que un empleado público haga negocios con el estado, y es castigado el nepotismo como el que llevó a conocidos clanes familiares del PLD a entronizarse en instituciones estatales.

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, a cargo de la honorable ciudadana Milagros Ortiz Bosch, desarrolla una febril labor para que las entidades oficiales se mantengan al día en el acatamiento de los protocolos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

5.- Y junto a otras medidas el Contralor General de la República, el íntegro economista y académico Félix Santana García, ha informado que por voluntad del presidente Abinader serán publicadas las auditorías que se hace a las instituciones oficiales, para que en su gobierno quede debidamente transparentado el manejo de la administración pública.

Se trata de todo un programa del gobierno para que, junto a la actuación del sistema judicial no politizado, en República Dominicana empecemos a cumplir las ordenanzas que mandan respetar los bienes públicos, de los que como vemos, y hemos visto (y seguro que la parte QUE NO SE VE es aún mayor), se hizo piñata en el pasado reciente.

Los funcionarios y empleados actuales saben ya lo que hay. ¿Quiere esto decir que no aparecerán casos de corrupción pública? Aparecen incluso en países donde la corrupción se castiga hasta con la horca.

Pero lo que es aquí, y por decisión de Abinader, llegó la hora de acabar la práctica de asumir que tener un empleo en el gobierno “es para hacerse”, para robar. El que invente es “a riesgo del corredor”, como se dice en el béisbol.

Son realmente impresionantes los cambios anticorrupción realizados en el gobierno en menos de tres años. Y esto es sólo el comienzo.

Los ciudadanos no debe dejarse sorprender, sin embargo, por políticos desesperados e irresponsables que tienen por filosofía mentir para que algo quede; por profesionales de la infamia, que hacen plata con la difamación de otros; o por un amarillismo mediático potenciado por la era digital, en la que los “likes” y los “clickbaits” para atraer audiencias son ya parte del paisaje de posverdad en el que se hace negocio o se busca ganar reputación sobre todo en las redes.

POR NELSON MARTE

Relacionado