Impostores atracan y amordazan dominicana en su apartamento de NJ

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Un hombre y una mujer que se hicieron pasar por repartidores de una empresa sustrajeron dinero en efectivo y objetos de valor de la residencia de una dominicana, a quien amenazaron de muerte y dejaron amordazada, en Union City, Nueva Jersey.

Las dos personas, que se hicieron pasar por empleados de la empresa de servicios UPS, irrumpieron ayer martes a las 8:30 de la mañana, al apartamento de la dominicana Nancy Garabito, en Union City (Nueva Jersey),

Garabito, de 45 años de edad, que no quiso aparecer en los medios por temor, dijo que los impostores tocaron la puerta de su apartamento, fingiendo que llevaban una entrega de UPS.

Después de entrar a la fuerza al apartamento, esgrimieron una pistola y un arma que la dominicana describe como “laser”, la ataron y procedieron a registrar todos los rincones de la vivienda.

El edificio que cuenta con cámaras de seguridad, incluyendo una en la parte frontal, está situado en el cala Tercera.

Garabito narró que los atracadores estaban enmascarados y vestían ropas oscuras.

La policía dijo que está revisando las imágenes como parte de la investigación y espera que ello, ayude a identificar y capturar a los atracadores.

“Me ordenaron que me callara o que si no me matarían”, relató la dominicana.

Su hijo, Omar Garabito, dijo que su madre, peleó con la atracadora, pero la empujaron encima de una mesa de caoba y vidrio que también quedó destrozada.

Omar dijo que estaba en el trabajo cuando la madre lo llamó para informarle sobre el atraco.

“Entraron a la casa, ataron a mi madre, le pusieron una pistola y revolvieron la casa”, dijo Omar.

Los vecinos creen que la familia fue atacada al azar.

Otros vecinos dijeron que el superintendente del edificio instaló recientemente las cámaras tanto dentro como fuera del edificio, y esperan que eso ayude a la policía a atrapar a los atracadores.

