Importantes sectores NJ endosan Alex Méndez para alcaldía Paterson

EL NUEVO DIARIO, PATERSON-NUEVA JERSEY.- Importantes sectores representativos de este estado endosaron a Alex Méndez en sus aspiraciones a la alcaldía de esta ciudad para las elecciones del próximo ocho de mayo.

Cerca de 200 profesionales, comunitarios, políticos, empresarios, bodegueros, taxistas, amas de casas y ciudadanos comunes asistieron al acto.

También las respetadas organizaciones “Municipal por Leadership Alliance (LLA-PAC)” y “Concilio Nacional Dominico Americano (NDAC)”, la primera es el brazo político de Latino Leadership Alliance del estado Jardín, una organización estatal enfocada en abogar por el desarrollo socio-económico y político de comunidades latinas diversas.

Mientras que NDAC es una organización de defensa política que promueve la prosperidad y aboga por el avance económico y político en los Estados Unidos.

Otros que apoyan a Méndez, quien fuera escogido democráticamente por mayoría para encabezar la boleta electoral en la línea 1-A, son la doctora María Teresa Montilla y su esposo Ernesto, de acción Política de la Alianza de Liderazgo, por el candidato haber hecho mucho trabajo a favor de los residentes de Paterson.

Méndez afirmó que tomará decisiones “basadas en posicionar a Paterson en el camino hacia la seguridad pública y el desarrollo socio económico sostenible”.

Prometió hacer la ciudad un lugar donde todos podamos vivir en paz y estar a salvo en nuestros propios hogares, calles, escuelas, trabajos y lugares públicos.

Afirmó que no recibe dinero de ciertos sectores para no sentirse atado cuando gane las elecciones, porque su norte va dirigido a beneficiar los más necesitados.

“No acepto ayuda de muchos que tienen fortunas, porque así no tengo compromisos, no me podrán pasar facturas, lo que quieren es exprimir el ayuntamiento y mi compromiso son con los más necesitados”, precisó Méndez.

