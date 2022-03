Importante planteamiento al gobierno

El abogado y dirigente político, Vinicio Castillo Semán ha hecho un importante emplazamiento al gobierno a través de su ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza someter ante el Ministerio Público un expediente por supuesta corrupción en el programa de visitas sorpresa, desarrollado durante la gestión gubernamental del ex presidente Danilo Mesina.

Aunque nunca he estado de acuerdo con los Vincho Castillo entiendo que es pertinente el planteamiento que se hace desde ese litoral en estos momentos porque fueron muchos los millones de pesos que se destinaron durante la administración pasada, muchos de los cuales fueron a parar a otros destinos y esos hay que aclararlo.

El miembro de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) dice que el ministro administrativo de la Presidencia y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) debe hacer público la auditoría realizada a las llamadas visitas sorpresas y la mande a la Procuraduría General de la República para que inicie las investigaciones de lugar.

El también ex diputado enfatizó que los expedientes de presuntos actos de corrupción que lleva a cabo el órgano persecutor apuntan a que los ilícitos fueron cometidos bajo el consentimiento del Poder Ejecutivo, pero que «el Ministerio Público no se ha atrevido ni siquiera a interrogar al ex presidente Danilo Medina».

El abogado y dirigente opositor planteó afirmó que el presidente Luis Abinader lo está haciendo bien y vio como un hecho la reelección del mandatario en los comicios programados para para realizarse en el mes de mayo del año 2024.

En ese orden, advirtió al mandatario que de continuar con la propuesta de reforma constitucional estaría provocando una unificación de la oposición, lo que afectaría una eventual reelección presidencial.

Consideró, además, que para lograr la permanencia de un Ministerio Público independiente no es necesario realizar una reforma a la Carta Magna.

En otro ámbito, vaticinó que el alcalde Abel Martínez será el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en los comicios del año 2024.

Aseguró que para recuperar los recursos robados al Estado no es necesario aprobar la Ley de Extinción de Dominio, ya que existen múltiples legislaciones que permiten a la justicia actuar.

Con relación al muro en la frontera dominico-haitiana, exigió al gobierno que haya transparencia en el propuesto y la empresa que construirá la obra.

Valoró la instalación de rayos x en el puerto de Haina para la revisión de contenedores y resaltó la labor de Eduardo Sanz Lovatón

POR LUIS D. SANTAMARIA

Relacionado