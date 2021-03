Importante la construcción de una verja perimetral fronteriza

Importante la iniciativa del presidente Luis Abinader de construir una verja perimetral en lugares estratégicos de la frontera para controlar la tediosa y mortificante inmigración de ciudadanos indocumentados hacia la República Dominicana.

El anuncio del jefe del Estado durante su comparecencia ante la reunión conjunta de senadores y diputados en su rendición de cuenta ha sido bien valorada por diferentes sectores sociales por importancia que a iniciativa representa para el país.

Sabemos que el tráfico de ciudadanos indocumentados hacia la República Dominicana ha sido un dolor de cabeza para las autoridades dominicanas quienes desde hace muchos años han tenido que lidiar con esta situación.

El presidente Luis Abinader al hacer el anuncio de la construcción de la verja perimetral fronteriza dijo que los trabajos comenzarán a más tardar en la segunda mitad del año, e incluirán la instalación de cámaras y sensores de movimiento.

En su primera rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader dijo que se construirá una verja perimetral en la frontera con Haití -doble en los tramos más conflictivos y simple en el resto del límite-, que en total se extiende por 367 kilómetros.

El mandatario, que milita en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de corte socialdemócrata, agregó que también se instalarán sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Los trabajos deberían comenzar en el segundo semestre de este mismo año.

“En un plazo de dos años, queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años y lograr la protección de nuestra integridad territorial que llevamos buscando desde nuestra independencia”, manifestó. Este 27 de febrero República Dominicana conmemora la independencia de su vecino, con el que comparte la isla de La Española.

Abinader aseguró que el objetivo de su Gobierno es “mantener unas relaciones de mutuo beneficio con Haití”, país con el que hace poco más de un mes su administración firmó un acuerdo que contempla apoyar la cedulación, con documentos de su país, de los haitianos residentes en la República Dominicana.

El mandatario informó también que se construirán, con ayuda internacional, hospitales de maternidad en el lado haitiano de la frontera, el primero de los cuales se levantará en la ciudad de Juana Méndez, también llamada Ouanaminthé, fronteriza con Dajabón, “donde ya tenemos el terreno localizado”, aseguró. El plan es que las autoridades “puedan dar servicio a sus mujeres, en condiciones dignas y evitar la saturación de los servicios de salud dominicanos”.

En República Dominicana causa polémica el hecho de que cerca del 30 por ciento de los partos en los hospitales públicos corresponden a mujeres haitianas, una cifra que supera el 60 por ciento en regiones de frontera. Sin embargo, la mayoría de esas parturientas en realidad residen en República Dominicana.

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que está debidamente planificado y presupuestado el proyecto anunciado por el presidente Luis Abinader para la construcción de una línea divisoria entre República Dominicana y Haití y que incluirá todos los “medios físicos y tecnológicos” para controlar las ilegalidades que ocurren en la frontera entre ambos países.

“Sí, (la propuesta) está debidamente planificada y presupuestada. No me pida ahora mismo que dé los montos exactos de los recursos, porque como tienen diferentes aristas; no soy yo el más indicado para responder con detalles particulares”, sostuvo el funcionario.

En el discurso de rendición de cuentas, el presidente Abinader anunció que, en la segunda mitad de este año 2021, el Gobierno empezará a construir en la línea divisoria entre ambos países y que las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad combinarán los medios físicos y tecnológicos e incluirán una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto.

Paliza indicó que se utilizarán diversos elementos para proteger la frontera y que no sólo se trata de la verja perimetral.

“No solo es el levantamiento físico, en algunas áreas donde hay mayor intercambio o mayor vulnerabilidad habrá herramientas tecnológicas de alto nivel. Aquí hay áreas montañosas en el sector fronterizo que no requieren de una protección tan especial como en lugares donde hay delimitación de ciudades más al norte del país que por razones geográficas requieren una atención diferente”, manifestó.

POR LUIS D. SANTAMARIA