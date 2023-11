Importancia de la lectura en el campo humanístico

Para el maestro Bartolo García Molina, la gente tiene derecho a aborrecer la lectura, de hecho, hay muchas personas que aborrecen la lectura, señala. Sin embargo, considera que constituye una irresponsabilidad, el hecho de que un joven que no le guste leer, escoja carreras como, sobre todo, humanísticas; porque las humanidades, a su juicio, están indisolublemente ligadas a la lectura, y a la lectura, incluso, creativa.

Asimismo, el humanista y escritor se pregunta ¿están todos obligados a leer en la academia? A esta cuestionante, el propio catedrático y estudioso del discurso predica que se trata de algo relativo ya que existen tres niveles de obligatoriedad o de compromiso con la lectura; en primer lugar están los humanistas, cuya razón de ser como tal es la lectura; en segundo lugar, sitúa a las facultades o a las áreas que son instrumentos para producir, como las sociales, la historia, luego están la medicina, la contabilidad, la administración, etcétera, en cuyo caso la lectura representa solo un instrumento que les permite a estos profesionales trabajar dentro de sus respectivas áreas, por tanto, se concentran en este aspecto.

De lo anterior se desprende, que la lectura nunca deberá tener el mismo nivel de compromiso para un médico que para un humanista. En tal sentido, el doctor García Molina, también considera que para los humanistas la lectura no es solo para construir conocimientos, ya que también le sirve como medio de escape a mundos virtuales, para construir conocimiento. Asegura que los humanistas «debemos saber leer más allá de las apariencias, no importa que el texto no sea literario: estamos en la cúspide».

Por José Santana