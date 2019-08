Imponen un año de prisión preventiva hombre acusado de atracar y violar varias mujeres en Bonao

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BONAO, MONSEÑOR NOUEL.- La Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de atraco y violación sexual, en perjuicio de varias mujeres de diferentes sectores de esta ciudad.

La medida fue impuesta por la jueza Rosa María Almonte en contra de José Elías Lazala Rosario (Coquerito).

La fiscalía de Monseñor Nouel señaló que con relación a los hechos de violencia de género y delitos sexuales, el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ha dado instrucciones a los fiscales de los diferentes departamentos judiciales del país para que soliciten y procuren que todos los implicados en estos casos sean enviados a prisión.

En la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público se indica que el presunto violador apresaba sus víctimas en las calles de la ciudad y luego las obligaba a punta de escopeta a lugares apartados donde las violabas y después la despojaba de sus pertenencias.

Durante la audiencia, una de las víctimas declaró a la juez: “me violó y luego me pidió dinero, le dije que no tenía y me dijo como no usas dinero te violaré nuevamente para que te acostumbres a llevar dinero”. Otra afirmó “todavía siento el mal olor de su aliento por mi cuello, es un trauma que difícilmente supere en mi vida”.

El Ministerio Público le ha dado de manera de manera provisional la calificación jurídica de violación a los articules 379, 382, 384, 330, 331, 309-1 del Código Penal Dominicano.

Anuncios

Relacionado