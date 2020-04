Imponen prisión preventiva contra hombre por presunta sustracción de menor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.- El Juzgado de Atención Permanente dictó prisión preventiva en contra de un hombre implicado en la sustracción y seducción de una menor de 14 años de edad, en una hecho ocurrido en la comunidad de Matayaya, municipio Las Matas de Farfán de San Juan de la Maguana.

El juez Blaudy Luciano Ferreras dictó la medida en contra del imputado Ángelo Zabala Ogando y ordenó su cumplimiento en la cárcel pública de San Juan de la Maguana. El nombre de la menor fue omitido por razones legales.

A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público explicó que sometió a Zabala Ogando a la acción de la justicia y solicitó prisión preventiva en su contra por la presunta violación de los artículos 355, 356 de la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar y el artículo 396 literal C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03).

El órgano investigador del sistema de justicia establece en la solicitud de medidas de coerción, que Zabala Ogando habría sustraído a la menor de edad de la casa materna en horas de la mañana del pasado 29 de marzo, en la comunidad de Matayaya, y luego de tener relaciones sexuales la llevó a la residencia de sus abuelos (abuelos del imputado), quienes al notar la presencia de la niña dieron parte a las autoridades de la Policía Nacional, procediendo el cuerpo del orden a rescatar a la menor en una labor realizada de manera conjunta con el Ministerio Público.

Durante la audiencia, que fue celebrada de manera virtual, el Ministerio Público de esta jurisdicción estuvo representando por Kisenia Castillo, quien presentó distintas evidencias que vinculan a Ángelo Zabala Ogando con los hechos que se les imputan.

La fiscal titular de Las Matas de Farfán, Marggie Viloria Caraballo, exhortó a la población a denunciar este tipo de delitos para procurar sanciones ejemplares contra los responsables y continuar trabajando por el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

