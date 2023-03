Imponen presentación periódica a acusado de agredir a machetazos su abuela; MP apelará

EL NUEVO DIARIO, BAHORUCO. – El Juzgado de la Instrucción de Bahoruco impuso presentación periódica, durante seis meses, como medida preventiva contra un hombre acusado de agredir a machetazos e intentar estrangular a su abuela, en un hecho ocurrido en la comunidad Batey 5 de la referida provincia.

La medida fue dictada contra el imputado Bidawly Jiménez Cuello, de 42 años de edad, quien supuestamente cometió el hecho en contra de su abuela, la señora Juanita Batista Vásquez, de 72 años.

Tras la decisión del tribunal, el Ministerio Público informó que apelará la decisión del de este distrito judicial que impuso como medida de coerción presentación periódica por seis meses a un hombre que agredió a machetazos e intentó estrangular a su abuela, en un hecho ocurrido en la comunidad Batey 5, de Bahoruco.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Annettis Sierra Pérez, coordinadora de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de esta provincia, indicó que apelará la decisión del tribunal, ya que entiende no va acorde con la gravedad de los hechos, no brinda garantías de seguridad a la víctima y señala que el imputado no presentó arraigos que sustenten esta decisión.

El órgano de justicia solicitó al tribunal tres meses de prisión preventiva en contra de Jiménez Cuello, a quien imputa la violación a los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, letras B y C, del Código Penal Dominicano, que castiga al que ejerce violencia contra la mujer, doméstica o intrafamiliar.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo, cuando el imputado penetró a la habitación de su abuela, en la vivienda en la que ambos compartían, y ante el reclamo de la víctima, para que no hurgara en sus pertenencias, el agresor la atacó con un arma blanca, tipo machete, infiriéndole heridas cortantes en región frontal y ceja derecha, por la cual recibió 12 suturas, y en región frontal, tras esto el imputado intentó estrangular a Batista Vásquez.

La víctima, quien también presenta un hematoma en el ojo derecho, fue socorrida por los vecinos ante sus gritos de auxilio, quienes también retuvieron al atacante y lo entregaron a las autoridades policiales.

