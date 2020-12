 Implicaciones semánticas entre machismo y feminismo

Desde una óptica puramente lingüística, pero muy específicamente desde el punto de vista de la semántica, disciplina de esta ciencia que se encarga del estudio del significado de las palabras; esta vez me propongo analizar –y al mismo tiempo mostrar– la existencia de una dicotomía o confusión que, a mi entender coexiste entre estos dos conceptos. Asimismo, para entrar en materia y culminar con éxito el análisis que me he propuesto, de entrada, vamos a ver cada una de estas locuciones desde su etimología, a saber.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término feminismo proviene etimológicamente del fr. féminisme, y este del lat. femĭna ‘mujer’ y el fr. -isme ‘-ismo’. Así, se considera que el feminismo es un conjunto heterogéneo​ de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ​​​​ y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres​, además de una teoría social y política, (Wikipedia).

En cambio, cuando vemos la voz masculina machismo en el Diccionario de la RAE, nos encontramos con los siguientes significados: De macho1 e -ismo. Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón.

Vista ambas definiciones, notemos entonces que en los dos casos las palabras están formadas por el mismo sufijo ismo. Ahora bien, para comprender mejor mis argumentos, vamos a ver las cinco acepciones que de este sufijo presenta el Diccionario de la RAE. Veamos: Del lat. -ismus, y este del gr. -ισμός -ismós. 1. suf. Forma sustantivos que suelen significar ‘doctrina’, ‘sistema’, ‘escuela’ o ‘movimiento’. Socialismo, platonismo, impresionismo. 2. suf. Forma sustantivos que significan ‘actitud’, ‘tendencia’ o ‘cualidad’. Egoísmo, individualismo, puritanismo. 3. suf. Forma sustantivos que designan actividades deportivas. Atletismo, alpinismo. 4. suf. Forma sustantivos que designan términos científicos. Tropismo, astigmatismo y 5. suf. Forma sustantivos que designan ‘situación’ o ‘condición’. Marginalismo, pauperismo.

Como se puede apreciar, al término machismo se le hada una connotación distinta que lo estigmatiza por completo, aun tratándose de una palabra opuesta a feminismo, ya que gramaticalmente es un hecho probable que, cuando dos o más conceptos poseen semejanzas formales entre los elementos lingüísticos que desempeñan igual función o tienen entre sí alguna coincidencia significativa, se consideran opuestos por defecto. Por tanto, quiero advertir que, de continuar aplicando este significado al término feminismo, en el futuro lejano terminará volteándose la torta. En consecuencia, lo ideal sería utilizar otros términos o frases para referirse a la lucha –justa por demás– que desde hace décadas vienen librando las mujeres para lograr su igualdad frente a los hombres, estos son, defensoras de los derechos de las mujeres; movimiento por la igualada de género; entro otros.

Por José Santana-Guzmán