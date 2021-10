Impiden dominicanos entren a Haití por Dajabón debido a inseguridad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Debido a la inseguridad en la frontera con Dajabón, la Dirección General de Migración (DGM) ha prohibido que los dominicanos crucen hacia el vecino país de Haití.

Sin embargo, aclaró que, si un dominicano posee una visa, y quiere viajar a Haití, lo puede hacer, pero no se le garantiza su seguridad.

Recientemente, el presidente de la República, Luis Abinader, recomendó a los no viajar a Haití, debido a la falta de seguridad en el vecino país, que atraviesa una de las oleadas de violencia más graves de los últimos tiempos.

“Hemos advertido a los dominicanos que no vayan a Haití, que no hay seguridad, no vayan”, dijo el gobernante a la prensa.

También precisó queRepública dominicana ha reforzado la frontera que comparte con Haití “para que no pase la violencia, y no ha pasado”, aseguró Abinader, quien subrayó que se mantiene en contacto “con la comunidad internacional” respecto a los acontecimientos en esa nación.

En Haití, sumergido en una grave crisis política y social, se han reportado este año 455 secuestros, la mayoría perpetrados en la capital, Puerto Príncipe, siendo la mayor parte de las víctimas ciudadanos haitianos.

