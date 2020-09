Impacto mundial: el gran despertar de la humanidad

La justicia divina puede tardar pero finalmente llega, durante varias centurias el alma humana ha sido secuestrada, que les parece si la realidad que perciben con sus mentes resultara ser mentira, ciertamente los acontecimientos excepcionales de los que todos seremos testigos causarán un shock profundo a los seres humanos, no obstante sean presentados con imbatibles argumentos y pruebas irrefutables, por no decir crudamente a los ojos de las naciones, serán de difícil asimilación para las mayorías. El momento que viviremos prontamente es el resultante de esfuerzos extremos, sacrificios sin límites y desgarrante martirio.

Despertaremos a la falsa del sistema financiero mundial con toda su estratagema de los bancos centrales, como el banco central de Inglaterra, la reserva federal en los Estados Unidos, el BIS de Suiza, en fin toda la red mundial de bancos cuyo objetivo principal es mantenernos en el actual régimen esclavista que vivimos. Comprenderemos sus intenciones reales de empréstitos a las naciones mientras saquean a los pueblos de sus riquezas reales, cambiando dinero digital que solo hay que teclearlo en un computador mientras los falsos líderes, puestos por esta claque criminal, de espaldas a sus pueblos que los “eligieron” bajo falsas promesas de bienestar le echan más cargas a las espaldas de sus maltrechas economías.

Abriremos nuestros ojos a todas las falsas revoluciones que han existido hasta la actualidad supuestamente para emancipar a los pueblos del mundo de las injusticias de las que han sido víctimas en diferentes épocas que hemos vivido, mientras esa perversa y derrotada élite perversa, jugando a la guerra engrosaba aún más sus astronómicas riquezas y su poder e influencia que se agenciaban en un nuevo orden malignamente gestionado por ellos para ser amos y señores del mismo.

Se están desclasificando muchos documentos que los gobiernos de las naciones más poderosas del mundo mantenían en secretos sobre muchos temas de interés en materia de historia, civilizaciones de otras latitudes de este vasto universo, las tecnologías que han alcanzado que nos hará ver como seres primitivos, los grandes avances científicos, por ejemplo ellos han poseído durante mucho tiempo las curas a todas las enfermedades que padecemos. Y es comprensible porque han sido ellos quienes la han creado.

Sabremos cómo nos han enfermado y sometidos a través de la industria alimentaria, la industria del entretenimiento y el sistema educativo, nos han programado constantemente, no educados, pero su principal objetivo ha sido que nosotros desconozcamos el potencial verdadero que poseemos, no se pueden ustedes ni imaginar que tan grande es, nuestra verdadera esencia es luz, conciencia, amor, paz. No resisten un ser despierto, la oscuridad nunca prevalece ante la presencia de un ser despierto. Nos han odiado siempre, por eso su cultura de odio.

Prepárense para presenciar el verdadero rostro de los que sido nuestros líderes políticos, religiosos, empresariales, de sus iconos de la industria de la música, del llamado séptimo arte, sabrán cuanto cuesta la fama y todo el entramado siniestro que está detrás de los abortistas. Es espeluznante, horroroso, oscuro todo lo que ha estado sucediendo durante tanto tiempo en nuestras narices. Debemos levantarnos, alzar nuestras voces para que nunca jamás perdamos un solo niño con el aval de funcionarios depravados, corruptos y codiciosos, no solo para satisfacer sus mentes enfermas, retorcidas y codiciosas, sino también para ser objetos de sacrificios dentro del maligno culto que practican. Han hecho de nuestra sociedad una sodomía y de nuestra democracia una pedocracia, satanocracia. Les llegó su hora, la Justicia del Eterno les alcanza y no hay para donde escapar.

Ellos ejercieron un control cuasi absoluto de todo para ocultarnos la verdad, pero ya se les hizo tarde, todo saldrá a la luz, será muy dura la verdad, pero nos toca y así podamos garantizar un porvenir de conciencia, gozo, felicidad, amor y paz a la humanidad. ¡Sean ustedes! El Amor Eternos los abraza y protege.

Por Rafael Guillen Beltre