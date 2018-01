Impacto económico del Metro de Santo Domingo

El inicio de la construcción del Metro de Santo Domingo se ubica en 2005 durante la gestión del entonces Presidente Constitucional de la República, Leonel Fernández Reyna, con una inversión que ronda los US$750 millones, convirtiéndose luego en el sistema de transporte público vial subterráneo más extenso de toda Centroamérica y el Caribe. Su inauguración fue el 29 de enero de 2009, por lo que está próximo a cumplir sus primeros 9 años, aunque su primer recorrido oficial se produjo el 27 de febrero de 2008.

El Metro de Santo Domingo lo componen dos líneas, la primera con 16 estaciones, para una longitud de 14.5 KM y la segunda hasta ahora con 14 estaciones, con una extensión de 14 KM, que luego se extenderá a 34 KM y en planes una tercera línea. Entre las dos líneas del Metro operando totalizan una longitud equivalente a 28.5 KM con 30 estaciones; así como además una capacidad instalada que alcanza 35 trenes y 105 vagones.

En toda construcción de infraestructura vial varios son los impactos que una obra de la del tipo del Metro tiene, como por ejemplo el ambiental y el de los costos de operación; sin embargo, en esta ocasión la opinión se limita a medir su efecto sobre una parte de la actividad microeconómica de los usuarios, tanto en lo concerniente al resultado del ahorro monetario, como también el de ahorro de tiempo convertido en ingreso también monetario.

La medición del impacto del Metro de Santo Domingo con sus dos líneas, la primera funcionando a plenitud y la segunda parcialmente, toma en consideración una jornada laboral de 5 días, un ingreso promedio por trabajador de RD$96.0 la hora; así como además que la línea 1 conforme a una encuesta realizada hace varios años presenta una economía de 1 hora y 30 minutos por pasajero en el recorrido de ida y vuelta y en la línea 2 de acuerdo a estimación es de aproximadamente 2 horas.

En adición a lo anterior, dado que el costo por ruta del transporte del Metro es de RD$20.0 de extremo a extremo, el carro de concho RD$25.0, con la puntualización de que al menos debe tomarlo dos veces para completar el trayecto que realiza el Metro y el de la guagua también RD$25.0, entonces el impacto en la economía familiar de sus usuarios sería como sigue.

La demanda de asientos y por lo tanto de ocupación ha ido en aumento desde que el Metro se incorporó como parte del sistema de transporte público en el país, al pasar de 65 mil demanda diaria durante los años 2009-10 a 210 mil promedio diario al cierre de 2017, teniendo como pico algunos días laborales de hasta 270 mil demanda, para un total durante todo el año que acaba de concluir de 76,803,521.

En la línea 1 del Metro los ciudadanos usuarios que se trasladan del punto de partida hasta el final de la ruta le toma alrededor de 26 minutos, representándole 1 hora y 30 minutos de ahorro en el trayecto de ambas vías al día, a la semana 7.5 horas y al mes 32.3 horas, para una economía por ese concepto en términos monetarios ascendente a RD$144.0 al día, RD$720.0 a la semana y RD$3,096 al mes.

Para la línea 2 el recorrido se hace en aproximadamente 20 minutos, el ahorro de tiempo es cercano a 2 horas al día para cada usuario, a la semana10 horas y al mes 43 horas, análogo a una economía monetaria de RD$192.0 al día, a la semana RD$960.0 y RD$4,128 mensual.

Al realizar la medición del impacto relativo a la comparación con el uso de la guagua de transporte público, el ahorro que tiene el pasajero del Metro de la línea 1 vs el del bus es de RD$10.0 por día, RD$50.0 a la semana y al mes RD$215.0, igual o más podría ser para la segunda línea.

Si la comparación se hace con el transporte público del sistema de concho vs el Metro en su línea 1, la economía de ahorro monetario se ubica RD$60.0 al día, a la semana RD$300.0 y al mes RD$1,290, para la línea 2 podría ser superior por la posibilidad que el pasajero tenga que utilizar hasta tres unidades de vehículos para dirigirse a su lugar de destino. El ahorro mayor se produce en la alternativa del uso del Metro vs el concho y la menor con el Metro vs guagua.

De agregarse los valores ahorrados en términos monetarios y de tiempo cada ciudadano usuario del sistema del Metro para la línea 1 vs la guagua sería RD$154.0 al día, a la semana RD$770.0 y al mes RD$3,311 y si es con el carro de concho RD$204.0 diario, de RD$1,020 semanal y mensual RD$4,386.

Para los pasajeros de la segunda línea del Metro vs la guagua el ahorro agregado sería RD$202.0 al día, RD$1,010 a la semana y RD$4,343 al mes y si es con el vehículo de concho RD$252.0, a la semana RD$1,260 y al mes RD$5,418.

En términos comparativos los usuarios del Metro de Santo Domingo presentan un mayor ahorro o economía por concepto de la utilización óptima del tiempo liberado por el uso del referido sistema que, por concepto de ahorro generado por la diferencia de precios entre las guaguas vs Metro; así además entre el concho vs Metro.

Para el ahorro generado por la comparación del tiempo liberado por el uso de la línea 1 Metro vs guagua la diferencia para la primera línea es de RD$144.0 vs RD$10.0 al día, equivalente a RD$134.0, a la semana RD$720.0 vs RD$50.0, similar a RD$670.0 y al mes RD$3,096 vs RD$215.0, equiparable a RD$2,881 y para la segunda línea la diferencia sería RD$182.0, RD$910.0 y RD$3,913.0, respectivamente para iguales momentos de tiempo.

Respecto al ahorro producido por el cruce entre el tiempo liberado por el uso de la primera línea del Metro y el concho, la desigualdad es de RD$144.0 vs RD$60.0 al día, semejante a RD$84.0, de RD$720.0 vs RD$300.0 a la semana, igual a RD$320.0 y el mensual RD$3,096 vs RD$1,290, correspondiente a RD$1,806.0 y para la línea 2 del Metro la diferencia corresponde a RD$132.0, RD$660.0 y RD$2,838, respectivamente para los mismos tipos de tiempo.

Las 105 mil demandas promedio diarias de espacio para ubicarse dentro de la ruta del Metro y trasladarse en las dos líneas del Metro de Santo Domingo representan a cada uno de los usuarios una economía a su favor durante una jornada de trabajo de entre RD$84.0 a RD$182.0, dependiendo de la decisión que tome con relación a las tres opciones de transporte público que dispone.

Asumiendo que la mitad de los usuarios se trasladan en la línea 1 del metro, el ahorro y economía al día sería RD$4.4 millones para el rango de ahorro mínimo y para el rango mayor alcanzaría los RD$7.0 millones.

El segundo escenario que la otra mitad de los usuarios se trasladen en la línea 2 del Metro, el ahorro y economía se colocaría en RD$6.9 millones para el rango mínimo y para el rango máximo de RD$9.5 millones.

De manera que, el ahorro total para el rango inferior sería RD$11.4 millones y para el superior RD$16.4 millones, para un total general al día de RD$27.8 millones economizados y producidos por la población que hace uso del Metro de Santo Domingo y en términos anuales ascendería a RD$10,147 millones.

Al mostrar el nivel de impacto que ha tenido y seguirá teniendo el Metro no cabe la menor duda que el tiempo permanentemente se encargará de justificar la inversión realizada en forma autosostenible, por aquello de su retorno económico por el lado del aumento de ingreso monetario de sus usuarios y de otros efectos positivos colaterales.

