Impacto e implicaciones psicosociales de la reunificación familiar Dominicana en Europa

Durante mis viajes de investigación e intervenciones en las diferentes asociaciones y comunidades dominicanas en el viajo mundo como conferencista internacional, he podido contactar de primera mano la realidad traumática y dolorosa en ocasiones, que viven muchas de las familias dominicanas luego de alcanzar el tan anhelado sueño de reunir a los miembros que fueron dejados atras para iniciar la lucha titánica que implica la realización del objetivo material que solo se alcanza en el primer mundo.

Nuestros hermanos dominicanos sienten en sus adentros que han llegado a la tierra prometida, pero para la mayoría ese logro se convierte en el peor desastre bidireccional (padres e hijos) que pueda experimentar cualquier emigrante cuando sale de su país con la esperanza de darle mejor vida a los suyos, pues sin querer se pierde de vista el gran sacrificio que tiene que hacer siempre uno de los cónyuges para lograr ese loco sueño aveces.

Los inmigrantes al invertir casi todas sus fuerzas, tiempo y dinero en trabajar para cumplir el objetivo de vivir junto sus familias en el país desarrollado donde se establecen, se desgastan y su deterioro emocional es muy triste, porque lastimosamente al poco tiempo el mismo sueño que los motivó a salir, se desvanece y comienza a ser la gran pesadilla del pseudo progreso del desarrollo revestido de sudor y lucha para ellos.

Embarazos no planificados en edades vulnerables, como se le llama en Europa a los embarazos en adolescentes, sumado a los jóvenes incursionando en bandas de delincuentes y otros males sociales, abundan por dichas comunicaciones, aunque cabe destacar que la mayoría a pesar de no poder incorporar a sus hijos en el sistema educativo, logran encaminarlos por el camino del bien y el trabajo digno como he de esperarse de nuestra gente trabajadora.

Donde quiera, los dominicanos buenos somos más.

Todos esos males acontecen porque los niños que en la República fueron criados con mimos, abundancia y sin contarles en muchos de los casos, al llegar a su nueva casa se chocan con una cruda realidad.

Padres ausentes que suplen materialmente hablando todos los antojos que sumándose a las remesas enviadas para cubrir las necesidades básicas del niño o el joven , se inicia la devastación familiar casi siempre en mucho de los casos irreversible.

con el agravante de que el padre o la madre que está junto al vástago se convierte en un desconocido para ellos, ya que este permanece más tiempo fuera de la casa que dentro de ella, delegando la responsabilidad casi absoluta a la abuela consentidora que nunca falta en estos casos.

Me he propuesto luchar por las familias dominicanas que están necesitando orientación y mucho apoyo, para que al final del trayecto puedan ver crecer a sus hijos al llevarlos a Europa de forma saludable y feliz integralmente hablando.

Cría a tus hijos con valores hoy, para que te puedan valorar mañana.

Por Arelis García López

