Impacto de las TICs y el big data en las instituciones educativas

Nuestra reflexión está focalizada en los aportes y avances al implementar las TICs y el Big Data en nuestras instituciones educativas y otras organizaciones. En esta oportunidad, me permito tomar como ejemplo mi Universidad Autónoma de Santo Domingo por el gran cúmulo de información y procesos que se realizan cada día, tomando en cuenta una población estudiantil, con aproximadamente 240 mil estudiantes inscritos en nivel de grado y 10 mil en postgrados.

Las implicaciones que conlleva este proceso desde el primer contacto, la admisión, seguimiento y egreso del estudiante se hacía muy tedioso de manera manual, por lo que el Big Data nos permite manejar grades cúmulos de informaciones sobre los estudiantes y a su vez más de cuatro mil docentes y más de tres mil servidores administrativos. En un estudio realizado en el año 2015, se hizo un análisis del Big Data, observándose que la solución pasa por el aprendizaje automático (Machine-Learning) que se ocupa de la construcción y el estudio de los algoritmos que pueden aprender a partir de datos (Monleón-Getino, 2015). Desde nuestro punto de vista el Big Data ha sido de mucho beneficio para la institución, permitiendo los análisis necesarios para la toma de decisiones pertinentes.

Los avances y aportes significativos de las TICs, han contribuido a que los actores del sistema de educación superior puedan acceder a bibliotecas de todo el mundo en tiempo real, a investigaciones, consulta de libros e interacción con sus pares sin importar el idioma o nivel social al que pertenezcan. En consecuencia, tenemos en las organizaciones sistemas de informaciones muy variados con características específicas según la magnitud de las mismas. De acuerdo con Salazar (2016), se puede acceder al análisis de datos que se estén generando en tiempo real y que provienen de redes sociales, sensores, dispositivos de diversa índole o de fuentes de audio y video, lo que nos permite tomar decisiones en diversos campos según el área de interés.

En nuestra búsqueda para justificar nuestra reflexión, encontramos experiencias como las realizadas en el departamento de Nariño en Colombia con la implementación de un sistema de análisis de datos en la deserción estudiantil utilizando técnicas de Big Data para facilitar la estructuración de planes de mejoramiento de la Universidad, realizado por Villalba Romero, Jiménez Toledo & Paredes (2017) confirmando los aportes de la utilidad de del Big Data. La deserción estudiantil, es un fenómeno a analizar para detectar las diferentes causas, por efectos de la pandemia y modalidad de educación virtual que hemos tenido que implementar.

Otro de los aportes favorables de las TICs, ha sido el crecimiento de los cursos masivos abiertos en línea Massive Open Online Courses (MOOC), como una tecnología disruptiva. A través de estos, se ha podido aprovechar el poder de los medios sociales y desde un marco conductista pasando a la adopción de un enfoque de aprendizaje conectivista, con una interacción entre pares, según las características de la formación. En la medida en que ha evolucionado su implementación, ha traído consigo, el surgimiento de nuevas plataformas educativas y la multiplicidad de ofertas para cursar maestrías, doctorados y la preparación técnicos profesionales, con la garantía de certificación o no de manera permanente y el alcance de una titulación con rigor sin salir de casa.

Teletrabajo en tiempo de pandemia

Actualmente, la pandemia del Covid 19, nos tomó por sorpresa y gracias al alcance de las Tecnologías de Información y la Comunicación pudimos obtener informaciones de fuentes primarias que nos iban indicando como actuar por ejemplo en el sector salud. Ante una situación tan compleja del sistema educativo, dentro del caos acudimos a la conectividad y la virtualidad para comunicarnos con nuestros estudiantes y los docentes iniciar desde sus espacios el teletrabajo sin las mejores condiciones laborales. Sin embargo, no todo es color de rosas. No podemos dejar de lado la brecha digital existente en nuestros países de América Latina que según el Banco Mundial el acceso a banda ancha de internet no llega al 50 % de la región. El informe destaca las perspectivas de futuro en las plataformas digitales y la naturaleza del trabajo, resalta que en el contexto de la región de América Latina y el Caribe, uno de los beneficios potenciales de las plataformas digitales es que las transacciones se realizan digitalmente y, por lo tanto, crean un registro electrónico (Beylis, et al, 2021).

Válido es destacar que en medio de esta incertidumbre, las instituciones han tenido que hacer una inversión económica y provocar cambios en su cultura organizacional. De acuerdo con Pinto y Gonzalo (2020) en su trabajo sobre productividad y bienestar en tiempo de crisis señalan que según la Oficina de Estadísticas del Trabajo de EE.UU., 26 millones de estadounidenses teletrabajan y sólo entre el 2005 y el 2015 el teletrabajo aumentó en un 115% en ese país. En el sistema de educación se ha iniciado una oleada de esta modalidad que cada día va en aumento, ocasionando gastos adicionales a los docentes.

A partir del inicio de la pandemia, el teletrabajo se ha hecho necesario en el mundo para evitar el contagio y en el caso de República Dominicana se han tenido que modificar normativas, crear nuevas disposiciones para la ejecución de ciertas condiciones a los trabajadores que aún no están muy claras. No obstante, el teletrabajo ha tenido sus beneficios tanto para las organizaciones como para los trabajadores, ambos han debido adaptarse a la modalidad por poseer las competencias en el manejo y uso de las tecnologías. La selección del talento humano con dichas competencias ha sido retenido y reubicado y otros corren el riesgo de ser despidos. Se han incrementado los horarios de trabajo, las organizaciones han podido reducir sus costos operacionales, el tiempo de traslado de los empleados desde y hacia la institución. A todo esto también se suma el deterioro de la salud física y mental de los seres humanos que están siendo objeto de estos cambios.

Redes sociales, educación, salud y bienestar

En este tiempo de pandemia, las personas han sido sometidos a un aislamiento social, provocándole niveles de ansiedad, desmotivación, entre otras, Encarnación (2020) en una encuesta realizada a los docentes del sistema educativo dominicano, vía WhatsApp y utilizando google form, en donde 317 voluntarios, el 68.4% de los maestros manifestaron sentirse agotados emocionalmente y un 62.8% expresó sentir miedo a involucrarse con otras personas, lo que les produce además una serie de conflictos internos ante el peligro del contagio con la enfermedad, por las características de sintomáticos y asintomáticos del virus. La utilidad de una red social y una herramienta tecnológica podemos detectar el estado emocional de los seres humanos de nuestras instituciones. De igual manera, Martínez (2020) hizo uso de las redes sociales para determinar la influencia que tienen estas en el bienestar emocional de un adolescente de una unidad educativa del cantón Quevedo del 2020, por las normativas del Ecuador sobre la pandemia del Covid-19, este análisis fue realizado al paciente con la ayuda de medios digitales como la telecomunicación.

El hacer uso de las TICs, en el campo de la salud, como refieren Muñoz, Díaz y Gallego (2020) deben tenerse en cuenta las responsabilidades profesionales, en el caso de derivación de actos médicos en las organizaciones sanitarias a actos ejecutados de manera voluntaria, a título individual, privado, utilizando medios y dispositivos propios, deben ser muy cuidadosos con la protección de datos, la intimidad de los pacientes para garantizar su integridad y cuidado ético. En tal sentido, se debe tener un consentimiento informado del paciente para hacer uso de los resultados. En ese orden, los aportes de la telemedicina también han sido de mucho beneficio para la humanidad.

Por Dra. Juana Encarnación

Vicedecana Facultad de Ciencias de la Educación UASD