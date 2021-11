Impactantes confesiones de Will Smith en su libro “Will”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El mayor defecto o la mayor virtud del actor estadounidense Will Smith es su sinceridad y en su libro “Will”, publicado recientemente, lo dijo todo, ya que en el mismo hace impactantes revelaciones acerca de su vida. Dichas confesiones han hecho que Smith protagonice las portadas de los principales medios digitales e impresos del mundo.

En “Will” (autoayuda y superación), el protagonista de “En Busca de la Felicidad”, cuenta desde como aprendió de sus errores, su peculiar relación con su esposa, Jada Pinkett Smith, con quien tiene dos hijos, la adicción al sexo que lo hizo ir a terapia con un asesor de sexo tántrico hasta por qué pensó en matar a su padre cuando era un niño.

DESENFRENO SEXUAL

Smith cuenta que después de que su primera novia le fuera infiel comenzó su adicción al sexo. “Necesitaba un alivio, pero no hay píldora para el desamor y recurrí a remedios homeopáticos y a relaciones sexuales desenfrenadas”.

“No había tenido sexo con ninguna otra mujer que no fuera Melanie, pero durante los siguientes meses me convertí en una hiena”, explica. “Tuve sexo con tantas mujeres y fue tan desagradable para mi ser, que desarrollé una reacción psicosomática a tener un orgasmo. Podía literalmente tener arcadas y a veces incluso vomitaba”, reconoció el actor entre sus tantas declaraciones.

También dice que pensó en tener su propio harén de mujeres, en el cual la protagonista de “Gatubela”, Halle Berry, estaría incluida. “Limpié mi mente, me permití saber que está bien ser como soy y ser quien soy. No me hace una mala persona estar casado y pensar que Halle Berry es bonita”, termina diciendo en uno de los párrafos.

IMPULSO ASESINO

Entre sus memorias familiares la estrella de “Men in Black”, recuerda el momento mas difícil que vivió en su infancia cuando veía como su padre, William Carroll Smith, golpeaba a su madre, Caroline Bright, frente a él y a sus tres hermanos.

Entre los sucesos de violencia que presenció, Will recuerda que: «Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en el costado de la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy». Dice que se sintió cobarde y se arrepiente de no haber defendido a su progenitora. «Dentro de todo lo que he hecho desde entonces, los premios y elogios, los reflectores y la atención, los personajes y las risas, ha habido una sutil cadena de disculpas hacia mi madre por mi inacción ese día. Por no hacer frente a mi padre. Por ser un cobarde». También recuerda la ultima vez que su madre sufrió una paliza cuando él tenia 13 años y viéndola irse de la casa, pensó en suicidarse.

“Mi padre era violento, pero también estaba en cada juego, obra de teatro y recital. Era un alcohólico, pero estaba sobrio en cada estreno de cada una de mis películas. Escuchó cada disco. Visitó todos los estudios. El mismo perfeccionismo intenso que aterrorizó a su familia puso comida en la mesa todas las noches de mi vida”, explicó.

El artista confesó que décadas después cuando su padre tenia cáncer y él lo cuidaba pensó en tirarlo por las escaleras. “Una noche, mientras lo llevaba desde su dormitorio hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí. El camino entre esos dos lugares pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre, que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría”. expresó el artista.

“Me detuve en la parte superior de las escaleras. Pensé que podría empujarlo y quitármelo de encima fácilmente”, expresó Smith.

En ese momento, dice Will, negó con su cabeza y llevó a su padre al baño.

MATRIMONIO NO MONÓGAMO

El año pasado Jada Pinkett Smith confesó que había tenido un romance con otro joven en el 2013 y en julio del 2020 tras las criticas del público acusándola de infiel, la pareja habló sin tapujos sobre su matrimonio en un episodio de su programa «Red Table Talk».

En septiembre del presente año, Will Smith concedió una entrevista a la revista GQ para promocionar su libro y confesó: «Jada nunca creyó en el matrimonio convencional. Ella tenía familiares que tenían relaciones poco convencionales y creció de una manera distinta a mi», “durante gran parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única perfección relacional».

Pero “El príncipe del rap en Bel-Air”, terminó diciendo en dicha entrevista que: “Aunque al principio fue una relación monógama, ahora ya no lo es”.

El libro “Will” salió a la venta el 9 de noviembre y ya es uno de los mas vendidos en la plataforma de ventas en línea, Amazon.

Relacionado