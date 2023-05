Immanuel Quickley acudió a Stephen Curry cuando sus tiros no entraban

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Immanuel Quickley ha brillado en su tercera campaña con los Knicks; sin embargo, no todo han sido buenos momentos en su carrera profesional, ya que como él mismo ha reconocido en una reciente entrevista al medio SLAM, tuvo que pedirle consejo al mismísimo Stephen Curry cuando su lanzamiento no estaba funcionando.

Curry, uno de los mejores tirados de todos los tiempos, no rehuyó a la llamada de Quickley, y éste detuvo su coche en la carrera, puso los intermitentes y le grabó un vídeo de casi tres minutos de duración donde incluso se podía escuchar el sonido del limpiaparabrisas.

«Sinceramente, tirar es todo confianza. Aunque falles algunos lanzamientos, tu confianza no puede cambiar porque puedes fallar 50 seguidos, pero si sabes que eres un tirador, sigues siendo un tirador. Eso no cambia», le dijo Curry.

Quickley ha asegurado que todavía conserva ese mensaje en su teléfono móvil, y que lo ve muy a menudo: «Es el mejor tirador de la historia. ¿Por qué no iba a escucharlo todas las veces que pueda?».

En sus malos momentos ha querido centrarse en aquel mensaje de Curry: «Confianza y más confianza». Y tras quedarse sin anotar un solo punto en el cuarto partido de la serie ante Cleveland, en el quinto y definitivo se marchó hasta los 19 tantos, siendo clave partiendo desde la segunda unidad.

«Es parte del juego, que los tiros no entren», reconoció. «Por eso nunca es una razón para no jugar duro. Para no defender. Para no parar de animar a tus compañeros… Así que es algo que aprendí desde muy temprano y es algo que también he mantenido en la NBA», explicó.

Seleccionado a través del pick 25º del Draft 2020 vía OKC Thunder, en su tercera campaña como profesional ha promediado 14,9 puntos, 4,2 rebotes y 3,4 asistencias mediante un 45% en tiros de campo y un 37% en triples. Y cuando ha jugado como titular en ausencia del lesionado Jalen Brunson, es cuando más ha brillado en el presente curso con 38 puntos el 5 de marzo ante los Celtics; o los 40 puntos a finales de marzo contra los Rockets. En 21 encuentros partiendo de inicio se ha marchado hasta los 22,6 tantos, 5,4 rebotes y 5,1 asistencias en 38,6 minutos por jornada.

