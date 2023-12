Ime Udoka exige a Cam Whitmore mucho más que anotación para los Rockets

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- El novato de los Houston Rockets, Cam Whitmore, protagonizó una brillante temporada baja que se saldó con el MVP de la Summer League de Las Vegas y la elección por parte de los ‘general managers’ de la liga como el mayor robo del draft. Sin embargo, el jugador apenas ha contado para el técnico Ime Udoka en este arranque de temporada.

Whitmore solo ha disputado 32 minutos repartidos en cinco partidos y su papel ha estado mucho más ligado a los Rio Grand Valley Vipers de la G-League. En seis encuentros con ellos ha promediado 24,3 puntos, 6,3 rebotes y 4,0 asistencias por encuentro. Si bien estos números son notables, los Rockets quieren que sea más determinante en otras facetas que no sea la anotación.

«Una cosa acerca de la Liga de Desarrollo es que quienes juegan allí van a anotar. Y eso no siempre se traduce en la NBA. No siempre mostrarán una versión similar», declaró Udoka, de acuerdo con el medio The Houston Chronicle. «[Whitmore] lo ha hecho bien allí. Pero en realidad no se trata de la anotación. Es la selección de tiros, la defensa, el ajuste dentro de un sistema,…»

En todo caso, Udoka añadió que está satisfecho con la imagen que ha mostrado el jugador en la G-League, aunque su participación con el primer equipo dependerá de lo rápido que asimile los sistemas con los Valley Vipers. «Hacen los mismos esquemas que nosotros. Estamos analizando todo. Su comprensión de los planes de juego, las coberturas y todo aquello en lo que tenemos la oportunidad de trabajar con él a diario.»