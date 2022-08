Ime Udoka avisa a sus jugadores: «Ahora seremos los ‘perseguidos’»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Los Boston Celtics protagonizaron una de las recuperaciones más sorprendentes en la historia reciente de la NBA. La franquicia de Massachusetts encaró el comienzo de 2022 con un balance negativo y la amenaza real de un cambio importante interno motivado por una aparente mala química en el vestuario y las derrotas cosechadas.

Sin embargo, la plantilla se rehízo en el peor momento y fue escalando en la clasificación, desde un rendimiento defensivo inapelable, hasta alcanzar la segunda posición de la Conferencia Este y, posteriormente, plantarse en las Finales de la NBA. Allí hincaron la rodilla ante los Golden State Warriors, un tropiezo que servirá para volver a la carga con mayor confianza, concentración e intensidad el próximo curso.

Tres virtudes que ha destacado Ime Udoka, quien ha avisado a sus jugadores de la necesidad de rendir desde el comienzo de la temporada y no jugar con fuego. «Ahora seremos los perseguidos», afirmó el técnico de los Celtics, según recoge el medio Yahoo Sports. «Ese es el mensaje que le he enviado a los muchachos: el año pasado éramos un equipo más joven y hambriento que tenía que lograr algunas cosas antes de alcanzar cierto nivel. Y hemos llegado a ese nivel. Pero sabemos que tenemos que dar otro paso adelante. No hay tiempo para tener un comienzo complicado. Los rivales vendrán a por nosotros.»

De forma más concreta, Udoka cree que la derrota en las Finales de la NBA será empleado por sus jugadores como combustible para arrancar la regular season a pleno rendimiento e ir a por todas. «Tenemos una motivación extra. Llegar a las Finales, alcanzar ese nivel y no poder ganar nos ha causado un mal sabor de boca que no se ha ido», continuó Udoka. «Allá donde vamos la gente nos felicita por nuestra temporada pero no lo logramos. Eso es algo que nos debería de motivar a todos.»

Así, el objetivo no es otro que aprender de los errores, preparar la temporada de la mejor manera posible y concentrarse únicamente en conquistar el anillo. «Ese es el plan. Como he dicho, dimos grandes pasos el año pasado. Sentimos que hemos mejorado nuestra plantilla y que hemos reforzado nuestro banquillo con algunos muchachos veteranos. Lo demás vendrá con el crecimiento natural y la progresión de nuestro equipo. Así que ese es el plan: regresar y terminar lo que dejamos pendiente»

