Imakonos Films Y Caribbean Cinemas realizan la premier de “Súper Bomberos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Súper Bomberos” la nueva película de Francis Disla “El Indio” que llega a los cines del país este jueves de estrenos, realizó entre rizas y personalidades del séptimo arte, su gala premier en las instalaciones de Caribbean Cinemas del centro comercial Downtown Center el pasado lunes 21.

“El Indio” que apuesta al éxito de esta comedia gracias a su divertida trama y su colorido elenco de reconocidos actores internacionales y nacionales entre los que se encuentran: Cesar Évora, Eduardo Yáñez, Eugenio Siller, Vanessa Villela, Mario Zaragoza, Susana Dosamantes, Vanesa Villela, German Valdez y Christian Vásquez. Del país, los actores Fausto Mata, Tony Pascual, Aquíles Correa, Daniel Luciano, Jalsen Santana, Xiomara Fortuna, Valentina Chacón y del genero urbano los artistas Chímbala, Musicólogo y Liro Shaq El Sofoque.

Antes de la presentación del filme Disla expresó que su gratitud a los inversionistas y patrocinadores que respaldaron esta producción y a su vez comento que: “Es una comedia que intenta romper las fronteras internacionales, una comedia basada en las acciones física y las situaciones y no radica en los chiste hablados. Una Mirada diferente a la situación precaria por la cual pasan no tan solo los bomberos si no también muchas instituciones de nuestro país, Súper Bomberos es sin lugar a dudas una de nuestras más grande producciones, donde no tan solo los actores, sino también parte del crew de arte y el crew de efectos vino desde México para darnos un look internacional y brindarnos su aporte y su estética”.

“Súper Bomberos” es una comedia dirigida para toda la familia, la misma relata el descuido de un padre soñador (Mecha), que provoca que su hija casi muera en un incendio, que destruye una vecindad por completo. Desde ese momento su esposa (Teresa) lo abandona y se marcha a vivir donde su madre, Mecha sin saber qué hacer para recuperarlas decide convertirse en el héroe que ellas admiran, un bombero. Y para lograrlo acude al llamado de la cuidad que solicita nuevos miembros para formar parte de un escuadrón elite de bomberos. Allí se une a un grupo que sin tener las cualidades necesarias vivirán las experiencias mas locas de su vida para convertirse en Súper Bomberos.

La película contó con el apoyo de Cervecería Nacional Dominicana, Plaza Lama, Texaco, Baterías Cometa, Cobinca, Cosanca y Ferretería Beato. Es una producción de Imakonos Films y GBN, su distribución esta a cargo de Caribbean Films Distribution.

Ficha Técnica

Fotografía: Francis Adames

Efectos visuales: Paul Ludex

Director efectos especial: Ambriz Effects

Dirección de arte: Rossana Batista

Dirección de maquillaje: Anny Torres

Producción general: Jalsen Santana & Ana iris Gomez

Edición: Pedro Ángel López, Francisco Disla, Francis Terrero (Asistente)

Diseño de producción: Luis Ambriz

Decoradora: Liliana Cortes

Vestuarista: Leandra Fañas

Directora de casting: Margaret Tapia

Música: Wander Reinoso

Mezcla: Alain Muñis

Guion: Yarissa Rodriguez, Conrado Ortiz, Francisco Disla

Una Producción de: Imakonos Films

