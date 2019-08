(IMAGEN) Estudio muestra lo que provoca al cerebro toda una vida de consumo de cocaína

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El uso prolongado de narcóticos como la cocaína es uno de los factores más influyentes que afectan el buen desarrollo de las células y neuronas, debido a que va reduciendo la cantidad de materia blanca que el ser humano contiene en el cerebro por lo cual va perdiendo habilidades y la coordinación en su vida cotidiana.

La sustancia altamente adictiva puede hacerte sentir bien por un tiempo, pero una nueva investigación ha demostrado que el terrible daño que el uso a largo plazo puede causar a tu cerebro.

Un informe detallado en el British Medical Journal incluye una resonancia magnética que muestra cómo el hábito de la cocaína de un individuo de 45 años diezmó la materia blanca dentro de su cerebro. La materia blanca es el tejido que contiene fibras nerviosas que transmiten señales alrededor del cerebro.

Los escaneos se tomaron después de que el paciente ingresó a la sala de emergencias en el Hospital Mater Dei en la ciudad maltesa de Msida.

Estaba confundido y mostraba un comportamiento inusual: “El paciente no era cooperativo, no podía realizar tareas simples y no seguía órdenes”, dijo la doctora Ylenia Abdilla, la doctora que lo atendió.

Según el informe del caso BMJ, sus análisis de sangre fueron normales, pero el escáner cerebral mostró que su materia blanca había sido “carcomida”.

Las pruebas de orina confirmaron que el hombre tenía grandes cantidades de cocaína en su sistema, lo que llevó a los médicos a diagnosticarlo con leucoencefalopatía inflamatoria inducida por cocaína.

Es una infección viral que destruye la materia blanca y es causada por una inmunodeficiencia derivada, en este caso, del uso continuo del medicamento. Aunque es raro, a menudo es fatal. A pesar del abuso que sufrió el cerebro de este hombre, su historia tiene un final feliz.

Después de una quincena, el paciente comenzó a mostrar mejoría clínica con la eventual transferencia a un hospital de rehabilitación. Un año después de su primera presentación, el BMJ informa que se recuperó por completo. Fuente:Externa.

