“I’m Thinking of Ending Things”: Delirios de una mente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el paso de los años, el cine de Charlie Kaufman me ha hecho pensar que pudo haber sido un gran psicólogo cognitivo o hasta un filósofo especializado en existencialismo.

No sé en qué instante lo pensé, pero me da la impresión de que, en cada una de sus películas como guionista y director, le obsesiona la idea de desentrañar los misterios más intrínsecos de la mente humana, reflejado a través de unos personajes solitarios que habitan los espacios metafísicos y surrealistas de una realidad inconsistente que desplaza cualquier sentido de lógica, casi como si fueran prisioneros del laberinto de sus propios pensamientos.

Es palpable, primero, en la soporífera ‘Synecdoche, New York’, que representa su debut como director, en la que presenta la crisis creativa de un director de teatro que lucha por crear la obra definitiva de su carrera. Luego en la irregular ‘Anomalisa’, en la que retrata las disyuntivas existenciales de un misántropo egocéntrico que ve a todo el mundo con su rostro. Aunque eso puede sonar atrayente, me temo que sus películas como director son un poco dúctiles. Y creo que solo le queda bien cuando él escribe y otro se encarga de dirigir, como en las fascinantes ‘Being John Malkovich’, ‘Adaptation‘ y ‘Et ernal Sunshine of the Spotless Mind ‘.

El último experimento de Kaufman se ha estrenado en la plataforma de streaming de Netflix y se titula “I’m Thinking of Ending Things”. Es una película en la que Kaufman vuelve a señalar cuestiones filosóficas sobre la soledad, las trampas de la memoria y los dilemas conyugales con cierta originalidad, pero por alguna razón, permanezco impasible ante su rompecabezas narrativo. Su tono es colorido y atmosférico.

Muestra a unos personajes retraídos y algo depresivos que ocupan un orbe absurdo y desolado, en el que lidian con el temor de relacionarse y las falsas expectativas causadas por las ilusiones, en algunas escenas impredecibles que, por así decirlo, tienen ricos coloquios culturales, pero que carecen de brío a medida que se revelan sus inquietudes existenciales en la autovía de la incertidumbre.

No me siento inmerso en los problemas que proyectan esos protagonistas de Jessie Buckley y Jesse Plemons, y pronto me fastidia verlos discutiendo dentro de los límites de una pesadilla kafkiana que los convierte en marionetas al servicio de la abstracción del juicio y del absurdismo más pretencioso.

La inconsistencia narratológica le permite a Kaufman examinar metáforas etéreas sobre los enigmas de la identidad, las dicotomías de las relaciones de pareja y la culpa que se gesta en los rincones más subrepticios de la mente, a través de un hombre que aparentemente recuerda a la chica que ama estando encarcelado por los delirios de una mente.

Desafortunadamente, me asombra el hecho de que una premisa tan inteligible me deje en un completo estado de indiferencia. El aspecto discursivo de la película me parece aceptable, pero las constantes perífrasis acaban en una situacionalidad demasiado baladí que, con excepciones, me producen cierta dejadez cuando acentúan paradigmas retóricos que no van a ninguna parte y que de alguna forma solo funcionan como nimios recursos textuales para que Kaufman revele el telón de la diacronía que se desenrolla en la mente del protagonista. Tanta pretensión me impide simpatizar por los personajes que veo en pantalla. Para mi gusto, es otra película regular y poco sorpresiva del director neoyorquino. Ficha técnica

Año: 2020

Duración: 2 hr 14 min

País: Estados Unidos

Director: Charlie Kaufman

Guion: Charlie Kaufman

Música: Jay Wadley

Fotografía: Lukasz Zal

Reparto: Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette, David Thewlis,

Calificación: 6/10