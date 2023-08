Iluminada Muñoz alza su voz contra escogencia de Julio Romero como candidato a alcalde por FP en SDE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comentarista Iluminada Muñoz, alzó su voz este martes en contra de la elección del exlegislador Julio Romero como candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Este, por el partido la Fuerza del Pueblo (FP), por entender que una persona como él, que estuvo involucrado en un caso con una menor de edad, no es la mejor opción para dicha plaza en el referido municipio.

«Yo quiero referirme a un tema bastante delicado, porque cuando nosotros hablamos de la política y hablamos de abuso sexual, pues estamos combinando dos temas bastante serios. A pesar de que esta misma persona en el 2009 dijo que tener hijos fuera del matrimonio era parte de la cotidianidad del dominicano, yo estoy en total desacuerdo», fue la manera en que Muñoz inició su comentario en «El Gobierno de la Tarde», que se transmite por la Z101.

Afirmó que la Fuerza del Pueblo tiene mejores representantes que Julio Romero para Alcaldía SDE. «Yo misma coloco en Twitter la foto de mi compañero Surún Hernández y digo, ¿Qué pasó con Surún? (…) y la cantidad de insultos, la cantidad de personas recordando lo que sucedió con Julio Romero en el 2009 no se hizo esperar y no sólo en mi Twitter, también en otras plataformas digitales se hizo tendencia», expresó.

Recordó que Romero estaba teniendo relaciones sexuales con una menor de edad de 16 años y que el caso se descubrió tras la adolescente quedar embarazada, hecho que provocó que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) lo expulsara y que él perdiera la diputación, la cual fue asumida por su esposa.

Muñoz expresó, que la adolescente contó que el exlegislador la amenazaba y le decía que le iba a ir «muy mal» si lo dejaba.

En ese sentido y debido a las críticas que han surgido en contra de la escogencia de Romero como candidato a la Alcaldía, la comunicadora sostuvo que «los partidos políticos deben poner ojo en esto (…). La sociedad se ha levantado con la escogencia de Julio Romero».

«O sea, un político que no tenga claro que a una persona menor de edad, a un adolescente, no se le toca, no importa si esa niña quiere o si ese niño quiere, usted no puede tener una relación sexual con una menor de edad. Ojalá aquí los partidos despierten, comenzando por la Fuerza del Pueblo, porque la sociedad se ha levantado en contra de Julio Romero y ha criticado,y ha dado su opinión contundente», indicó.

«Yo desde aquí tampoco me voy a quedar callada, yo entiendo que Santo Domingo Este y la Fuerza del Pueblo tienen mejores representantes y me van a venir con todo lo que ya yo sé, porque tonta no soy, -que ha sido un buen político, que fue presidente del PRD en su momento- también, en la FP hay otros políticos que aspiran a ser los candidatos de SDE a la Alcaldía y quizás tienen mejores condiciones políticas de él», agregó.

Resaltó además, que desconoce si se trata de una estrategia de la FP para apoyar a Luis Alberto, precandidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero señaló que «hay que tener cuidado hasta con las estrategias».

Asimismo, indicó que a Leonel Fernández, presidente de la FP, se le respeta mucho en ese sentido, por lo que considera que él «se debió cuidar».