Porque es ilegal retención de vehículos

El derecho a circulación fue establecido en la ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible.

Está en su artículo 15 dice: ¨En sustitución del impuesto establecido en el Artículo 32 de la Ley No.495-06, de Rectificación Tributaria, de fecha 28 de diciembre de 2006, modificada por la Ley No.225-07, de fecha 5 de septiembre de 2007, se establece un impuesto anual por circulación a los vehículos de motor de uno por ciento (1%) sobre su valor…¨ Es importante destacar que la ley 225-07 fue una ley que modificó el artículo 9 de la ley no. 241 de tránsito, que ya no existe porque fue derogada por la nueva ley no. 63-17.

La nueva ley de tránsito, ley no. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la RD, contempla varios requisitos para que un vehículo de motor pueda circular por las vías tales como:

Certificado de propiedad (art189) Marbete inspección técnico vehicular (166) Placa (arts 161 y 189), Licencia (arts 199 y 210), Póliza de Seguro (art 216), Casco Protector (art 251), Chalecos Reflectantes (art 251), Conducción sin luces ( art 64.1) chasis correspondiente (art 176)

Algunos de estos requisitos: placa, licencia e inspección técnico vehicular están sujeto a su renovación. El no renovarlo implica sanciones que establece la ley y ordena su retención por violación a los mismos.

La nueva Ley, no tiene reconocido el derecho a circulación, o más bien, no adopto el marbete de renovación al derecho a circulación. Este derecho se encuentra en la ley No. 253-12, pero reitero, no está en la ley 63-17.

La ley 241 cuando estaba vigente reconocía este derecho en su artículo 9 y dicho artículo contenía su sanción correspondiente. Es bien sabido que dicha ley fue derogada, pero aun el derecho a circulación se mantiene por vía de la ley 253-12 sobre recaudación fiscal, pero resulta que dicha ley no establece la sanción al no renovar o pagar este derecho.

Las autoridades de transito INTRANT y DIGESST al sancionar a los conductores por no comprar dicho marbete de derecho a circulación, lo están sancionando con la pena que corresponde a la renovación de placa establecido en el artículo 189.13 de la nueva ley 63-17.

El derecho a circulación no es lo mismo que la renovación de la placa. Ambas figuras jurídicas sobre el transito son distintas e inclusive están en leyes diferentes. Hay un marbete es para circular (ley 253-12) y la otra es un marbete de renovación de placa que corresponden a la Nueva Ley 63-17 (arts. 161 y 189.13). Esta situación revela una violación de carácter constitucional, ya que no se puede describir una conducta en una ley y colocar la sanción en otra. La Doctrina denomina a esta situación como Leyes Penales en Blanco.

Más aún en derecho penal constitucional está prohibido y adoptado por la Constitución a través del principio de legalidad, sancionar si una ley no lo establece atendiendo a la cláusula ¨no hay delito ni pena sin sanción¨ o más bien¨ nulla poena sine praevia lege¨.

Relacionado