IICA advierte necesidad de garantizar ingresos dignos para los agricultores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JOSÉ.-El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) advirtió este sábado sobre la necesidad de garantizar ingresos dignos para los agricultores, ya que es indispensable para la protección de los recursos naturales del continente.

“Un mesero en Nueva York gana 20 veces más que un agricultor en Centroamérica. Eso no es justo ni correcto. Si no lo corregimos, el círculo vicioso se perpetuará. El agricultor que no tiene un ingreso digno tarde o temprano destruirá la tierra y luego migrará hacia la ciudad”, afirmó el director general del IICA, Manuel Otero.

El experto brindó estas declaraciones durante un panel organizado por la Fundación World Food Prize en el marco de la COP27 que se celebra en Egipto, en donde reconoció que son los consumidores los que definen las tendencias de producción y comercialización de alimentos, pero exhortó a no dejar de lado el rol crucial de los agricultores, que se puso de manifiesto en los momentos más difíciles durante la pandemia de covid-19.

“Para tener alimentos en las mesas necesitamos tener agricultores en las zonas rurales. Y para que los alimentos sean saludables necesitamos que haya salud, bienestar y prosperidad en el campo (…) La calidad de vida en las ciudades depende de la calidad de vida y la prosperidad en el campo”, expresó Otero en su intervención.

Por su parte, la científica Purvin Mehta, académica de larga experiencia en el desarrollo agrícola de Asia, coincidió en que el gran desafío de la agricultura es garantizar los ingresos de los agricultores y consideró, en ese sentido, que “hay una enorme oportunidad en la diversificación de la producción, ya que hoy casi el 70 % del financiamiento agrícola se concentra en apenas 11 commodities” (productos básicos).

El panel titulado “Llevando alimento a la mesa durante la crisis” contó con una lista de prestigiosos expositores y estuvo destinado a debatir el rol de la ciencia en la transformación de los sistemas agroalimentarios, identificar las prioridades de investigación para garantizar la producción y asegurar su sostenibilidad. El ente organizador, la Fundación World Food Prize, puso en el centro del temario la producción de alimentos en tiempos de crisis.

Según las autoridades, la producción agropecuaria es afectada por los impactos del cambio climático en todo el mundo y, al mismo tiempo, genera gases de efecto invernadero. Todos estos temas vienen siendo abordados por el IICA junto a sus países miembros y sus socios internacionales en la COP27.

En el evento internacional el IICA instaló el pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas, una apuesta para exhibir ante el mundo la resiliencia que ha logrado la producción agropecuaria del continente frente al cambio climático y los avances que se están haciendo para la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero.

Relacionado