Iglesias evangélicas llaman JCE a cumplir rol transparencia en comicios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fundación Justicia y Equidad Social, Fidel Lorenzo, dijo este viernes que la Junta Central Electoral (JCE) tiene que garantizarle a la población dominicana que realizará un trabajo integro y apegado a la democracia el día 5 de julio.

El representante de las Iglesias Evangélicas, dijo esperar que los miembros del pleno de la JCE, cumplan su rol, al tiempo de externar su preocupación por las denuncias que está realizando el órgano electoral, “cuando pueden establecer sanciones a quienes violan la ley”.

De igual forma, anunció que la comunidad evangélica participara “resueltamente en las elecciones del 5 de julio, con atención especial a la corrupción, a la familia, defensa de la vida, y al compromiso con el bien común”.

Al referirse a las reacciones de los posibles resultados de los comicios presidenciales y congresuales, Lorenzo dijo que no ha escuchado sectores “decir que no aceptaran los resultados de las elecciones”, por lo que a nadie debe preocuparle eso.

Al ofrecer una rueda de prensa, para dar lectura a una “carta abierta sobre la corrupción”, la cual dijo fue firmada por más de 200 líderes y pastores religiosos que reclaman cero impunidad, expresó que las iglesias “nos comprometemos a modelar transparencia desde nuestras iglesias, a enseñar contra la corrupción”.

“Como creyentes de Jesucristo estamos preocupados por el auge de la corrupción y la impunidad en los últimos años en nuestro país”, en ese sentido, “pedimos perdón por no haber hecho lo que debimos a favor de la transparencia, y por hacer lo que no podíamos al aceptar las migajas envenenadas del poder, pedimos perdón por no haber denunciado antes el pecado de corrupción de nuestras autoridades y de los partidos políticos”.

