Iglesia Adventista se pronuncia sobre política igualdad de género

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Iglesia Adventista del Séptimo Día fijó su posición este martes sobre la política de género promovida en el país, pronunciándose a favor de iniciativas orientadas hacia la igualdad entre hombres y mujeres, siempre y cuando no se incurra en una desconstrucción de los valores de la sociedad para favorecer tendencias ideológicas de minorías que van en desacuerdo con los principios divinos.

En un comunicado enviado a los medios, los adventistas se pronunciaron sobre la Orden Departamental 33-2019, recién firmada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), que establece como prioridad el diseño e implementación de la política de género.

“Reconocemos y promovemos la igualdad de derechos fundamentales entre las personas, no importando si es hombre o mujer, por ser justa y correcta en toda sociedad. En la nuestra, esta igualdad de derechos está consagrada en el Artículo 39, ordinal 4, de nuestra Constitución, donde establece que: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley…”, se lee en parte del documento.

La Iglesia Adventista subrayó que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, se encuentra también en la Ley No.: 66-97 (Ley Orgánica de Educación de Rep. Dom.) que considera uno de sus fines: “educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres”.

Indicó además que los principales sectores del país están de acuerdo con el “considerando” de dicha orden que sostiene: “Se hace necesario propiciar en el Sistema educativo Pre universitario, la perspectiva de igualdad de género, como un compromiso de formar desde temprana edad hombres y mujeres aptos para convivir de manera armoniosa, que permita sustentar las relaciones entre los géneros en el respeto a los derechos humanos”.

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Sin embargo, la entidad religiosa subrayó que la orden señala como uno de sus objetivos: “d) Trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles y estratos, y de lo cual no escapa el sistema educativo y sus diferentes actores” (el énfasis es nuestro).

“Por un lado se habla de igualdad de género y por el otro de desconstrucción de estereotipos de género. La desconstrucción de los estereotipos de género puede bien estar asociada al peligroso y debatido tema de la ideología de género, donde se promueve una disociación entre el sexo biológico y la identidad de género, para educar a niños y niñas con la idea de que pueden escoger su género”, explica la iglesia.

La institución cristiana sostuvo que no existe sustento bíblico, ni legal en la Constitución, para la ideología de género, si para una igualdad de derechos fundamentales.

“Consideramos que la defensa de esta justa igualdad de derechos no justifica que sea utilizada como base para introducir sutilmente, y fomentar, ideologías de género tendentes a confundir las mentes en desarrollo de niños, niñas y adolescentes incapaces de valorar las consecuencias en la toma de decisiones sobre aspectos esenciales de sus vidas”, expresó la iglesia.

El documento agrega que lo que verdaderamente se necesita es idear políticas y crear condiciones que contribuyan al fortalecimiento de las familias dominicanas, para que experimenten una renovación en sus relaciones, que les ayude a cambiar las actitudes y prácticas destructivas que actualmente prevalecen.

“La presencia de Jesucristo y su Santo Espíritu, que guía a toda verdad, regenerará y promoverá la unidad, la armonía, y hará de estos hogares canales de gozo y poder que den vida a sus integrantes y por ende a la sociedad misma”, concluyó la entidad religiosa.

