Iglesia Adoradores del Reino realiza por séptima ocasión campamento “Jesús Rey”

La iglesia Adoradores del Reino celebró por séptima ocasión el campamento para niños “Jesús Rey”, en una actividad llevada a cabo en el pabellón Halterofilia del parque del Este, donde además entregaron mochilas con útiles escolares a 750 niños, en un acto encabezado por la pastora Xiomari Veloz.

La actividad celebrada este sábado, contó con la participación del social media Santiago Cuevas, quien abordó el tema de la tecnología.

Durante su participación, Cuevas explicó que las redes sociales son buenas “pero hay mucho peligro en ellas”.

Recomendó a los niños presentes no publicar todo en las redes.

“No subir fotos sin ropa, no decir en qué colegio o escuela estudio, no decir dónde vivo, no decir a donde voy, dónde estoy o de dónde vengo, no subir fotos en baños o habitaciones”, recomendó.

Asimismo, también explicó que en las redes sociales se da el “ciberbullyng”, por lo que exhortó a los niños conversar con sus padres o tutores en caso de recibir bullyng por las redes.

También les dio consejos a los niños que desean ser youtubers, entre los cuales citó “ser disciplinados, organizados, obedientes, ser originales, estudiar mucho, dejarse ayudar de los mayores, aprender a grabar, aprender a usar aplicaciones de diseño”.

De su lado, Jorge y Krisleidy Dugarte les enseñaron a los pequeños diseñar galletas, a las cuales les recomendaron colocar el nombre de “Jesús Rey”.

En la actividad participaron los cantantes cristianos Isabel Valdez y Alex Herrera, mientras que la animación estuvo a cargo de Miss Yosi.

