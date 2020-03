Internacionales

Gobierno de México admite “emergencia nacional” por coronavirus

Internacionales

Gobierno de México admite “emergencia nacional” por coronavirus

Historias

Internacionales

Gobierno de México admite “emergencia nacional” por coronavirus

MOSTRAR CONTENIDO

El Nuevo Diario, México.– El Gobierno mexicano reconoció este martes que el coronavirus representa una “emergencia nacional”, por lo que ha acelerado la aplicación de recursos para atender esta crisis y sus efectos en la economía, expuso Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia. “No podemos aceptar burocracias. Estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada porque estamos viviendo una emergencia”, afirmó en rueda de prensa. Las declaraciones del jefe de Gabinete contradicen los argumentos de la Secretaría de Salud, cuyos funcionarios han insistido en que no existen condiciones para declarar una emergencia porque los cinco casos reconocidos por el Gobierno federal han sido “importados”, al estar relacionados con viajes al norte de Italia. Además, las autoridades sanitarias que se han presentado síntomas leves en los cinco pacientes detectados, dos en Ciudad de México, uno en Sinaloa (noroeste), otro en Coahuila (noreste), y uno más en el sureño estado de Chiapas. Sin embargo, Romo informó este martes que se ha reunido con los distintos secretarios de Estado para pedirles la eliminación de las barreras burocráticas que impiden la eficaz aplicación de los recursos públicos. “Esto no lo controlamos. Lo que sí sabemos es que hay un impacto económico severo con el anuncio de China, que entra en recesión, y va a haber un reacomodo de las cadenas de valor. Eso sí sabemos, entonces lo que tenemos que ver es cómo captamos esas oportunidades para México”, indicó en rueda de prensa en Palacio Nacional. En este sentido, el jefe del Gabinete argumentó que la crisis del coronavirus puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento económico de México. “¿Por qué? Porque en estos días hemos recibido muchas visitas de banqueros de inversión, de bancos, de compañías industriales y tecnológicas porque están pensando en reacomodar sus cadenas de valor”, detalló. DESCARTAN REAJUSTE Pese la crisis de la economía global, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, descartó una revisión de la dependencia de su previsión de ajuste económico para este año, que se mantiene en 2,0 %. El funcionario argumentó que la revisión ocurriría en abril porque, por ahora, está fuera del ciclo oficial. “Estamos ahora fuera de ciclo, no vamos a estarlo revisando. Hay un elemento adicional, estamos en una etapa muy temprana para poder valorar cuáles van a ser los efectos de la epidemia de coronavirus en la economía mexicana”, justificó. El Banco de México recortó este 26 de febrero el pronóstico de crecimiento para la economía del país en 2020 a entre un 0,5 y 1,5 %, desde la estimación previa de 0,8 % a 1,8 %. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también recortó su pronóstico del 1,2 % al 0,7 %. EFE

Deportes

Dominicana quiere extender la historia y avanzar a semifinales en premundial de futbol

Deportes

Dominicana quiere extender la historia y avanzar a semifinales en premundial de futbol

Historias

Deportes

Dominicana quiere extender la historia y avanzar a semifinales en premundial de futbol

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- República Dominicana enfrenta este miércoles a Jamaica en lo que será el partido más importante en la historia de las selecciones nacionales de fútbol, tanto femenino como masculino. El compromiso corresponde a los cuartos de final del Campeonato Premundial Femenino Sub-20 de Concacaf 2020 que se está realizando en el país y está pautado para la 1:00 de la tarde en el Estadio panamericano de San Cristóbal. El partido representa el pase a semifinales del torneo que otorga dos cupos al mundial de

Costa Rica y Panamá 2020. Las dirigidas por el entrenador Diego Gutiérrez han hecho historia al colocarse entre las mejores ocho de Norte, Centroamérica y El Caribe, alcance que ninguna otra selección quisqueyana de fútbol había podido tener en ninguna categoría, bien sea masculina o femenina. Las princesas de la Sedofútbol lograron sortear la fase de grupos derrotando a Honduras 7-0, empatando con Cuba sin goles y solo cayendo ante Estados Unidos 0-4. Ya en los octavos de final, despacharon a El Salvador con marcador de 4-1. Las dominicanas se han afianzado en una producción ofensiva bien equitativa donde Mía Asenjo y la capitana Alyssa Oviedo tienen tres goles cada una, Liliane Clase dos tantos, mientras que Brieana Hallo, Kristina García y Jazlyn Oviedo han aportado uno cada una de ellas. En el plano defensivo también han podido mostrar un equilibrio durante la competencia, salvo el partido con las norteaméricanas donde recibieron cuatro dianas. En los otros tres cotejos disputados han dejado el arco en cero en par de ocasiones y apenas recibieron un gol. Por su parte, Jamaica que viene de golear 9-1 a Bermuda en los octavos, tuvo una primera fase del torneo más terrenal, empatando 4-4 con Guatemala y sacando victorias 4-1 y 3-1 ante El Salvador y Canadá respectivamente. De ganar la Sedofútbol estaría dando otro paso inédito y extendiendo su propio récord al clasificar a las semifinales del evento.

Deportes

INFORME: Yelich y Cerveceros cerca de pacto por US$200 millones

Deportes

INFORME: Yelich y Cerveceros cerca de pacto por US$200 millones

Historias

Deportes

INFORME: Yelich y Cerveceros cerca de pacto por US$200 millones

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- El outfielder Christian Yelich y los Cerveceros están cerca de pactar una extensión de contrato por más de US$200 millones, de acuerdo con un reporte de Ken Rosenthal de MLB Network la tarde del martes y reproducido por MLB.com. El club no ha confirmado las conversaciones sobre un nuevo contrato. Antes de que fuera cambiado a Milwaukee en enero del 2018, Yelich había firmado una extensión por siete temporadas con los Marlins. Por ahora, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional del 2018 va a ganar US$12.5 millones esta temporada y US$14 millones en el 2021, mientras que el club tiene una opción para el 2022 por US$15 millones.

Deportes

ACDS escoge a Villar y García como mejores peloteros en el extranjero

Deportes

ACDS escoge a Villar y García como mejores peloteros en el extranjero

Historias

Deportes

ACDS escoge a Villar y García como mejores peloteros en el extranjero

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), inició sus reuniones para escoger a los mejores atletas de la provincia de Santiago el año pasado, los primeros en ser elegidos fueron, Jonathan Villar y Robel García, en béisbol profesional. Villar, que jugó con los Orioles de Baltimore, en Grandes Ligas de los Estados Unidos, consiguió una labor formidable, sobresaliendo entre los mejores bateadores de la contienda del año pasado. Para conseguir la elección de mejor en el extranjero, logró un average de bateo de 274, con 24 cuadrangulares, 40 bases robadas, 33 dobles, 5 triples, 33 dobles, 73 de una base y recibió, 61 bases por bolas. Mientras que, García, participó en 32 juegos, con 108 turnos al bate, 28 imparables, 4 dobles, igual número de cuadrangulares, más 17 carreras impulsadas y 19 anotadas, con 259 de promedio al bate. Para la reñida elección, Villar consiguió más votos que Víctor Robles, mientras que en varias votaciones, García ganó sobre Diego Goris y al lanzador Michael Ynoa, quien a su vez había triunfado sobre Gregory Soto y Framber Valdez. En el encuentro se trataron, además, diferentes temas sobre la organización de la premiación anual a los mejores atletas de Santiago. El mismo fue encabezado por el presidente de la ACDS, César Ureña.

Deportes

Ministro Díaz afirma acogió solicitud del COD de intervenir Federación Esgrima

Deportes

Ministro Díaz afirma acogió solicitud del COD de intervenir Federación Esgrima

Historias

Deportes

Ministro Díaz afirma acogió solicitud del COD de intervenir Federación Esgrima

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Pabellón de Esgrima, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, fue intervenido por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) desde el pasado viernes 28 de febrero, acción que se mantendrá hasta que se solucione la crisis que afecta a la federación de esa disciplina. La medida fue tomada ante la solicitud que le hizo en ese sentido el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) al ministro de Deportes Danilo Díaz Vizcaíno el pasado 25 de febrero mediante una comunicación firmada por Luis Mejía Oviedo y Gilberto García, presidente y secretario general de ese organismo. En su carta, el COD estable que intervino de forma total a la Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes) hasta que esa institución escoja un nuevo comité ejecutivo, por lo que se deben resguardar sus instalaciones. El Comité Olímpico celebró una reunión extraordinaria el pasado mes de febrero en la que conoció el estancamiento del proceso eleccionario en Esgrima, surgido luego de que las dos planchas contendientes finalizaron empatadas a seis (6) votos cada una y, además, habar cesado en sus funciones su Comité Ejecutivo, dice la carta al Ministro. También informa el COD, que está convocando a las dos planchas a una asamblea para las 10:00 de la mañana del jueves 19 de marzo de 2020 en el salón Juan Ulises García Saleta de la sede olímpica, con la finalidad de escoger el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación. “Hasta que no se defina la situación en torno a la Federación Dominicana de Esgrima las instalaciones que usa esa institución serán resguardadas por el Ministerio de Deportes”, dijo este martes el ministro Díaz Vizcaíno. Recordó que el Ministerio de Deportes es el administrador de todas las instalaciones deportivas del Estado, incluyendo las ubicadas en el Centro Olímpico Dominicano.

Coronavirus

Autoridades españolas revelan primer muerto por coronavirus

Coronavirus

Autoridades españolas revelan primer muerto por coronavirus

Historias

Coronavirus

Autoridades españolas revelan primer muerto por coronavirus

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, VALENCIA (ESPAÑA).- España ha registrado hoy el primer muerto el coronavirus Covid-19, un caso que se produjo el 13 de febrero y que se ha conocido ahora tras una investigación retrospectiva, según informó el gobierno local de la región de Valencia (este). En una rueda de prensa, la consejera de Sanidad, Ana Barceló, ha informado de dos casos nuevos por el Covid19, uno de ellos una mujer ingresada en el Hospital de Manises y un hombre que estaba hospitalizado en el Arnau de Vilanova, que falleció el 13 de febrero. Esta muerte es la primera por el coronavirus que se registra en España, donde los contagiados ascienden a más de 150. Además de este caso hay otro positivo, una mujer ingresada en el Hospital de Manises, con lo que son ya 19 los afectados en la región valenciana, donde además se ha establecido que los partidos del Valencia CF, del 10 de marzo, y del Valencia Basket, del 5 de marzo, se celebren a puerta cerrada. El 27 de febrero, y tras decidir el Ministerio de Sanidad un cambio de criterio en la definición de los casos por el Covid19, se realizó una investigación retrospectiva de aquellas muestras que, por motivos clínicos, se tomaron de pacientes fallecidos sin causa filial. Este hombre, que ha dado positivo en coronavirus, falleció el pasado 13 de febrero, por lo que el periodo de incubación de la enfermedad para las personas de su entorno ya ha superado los 14 días, según las autoridades españolas. En la faceta deportiva, la consejera Ana Barceló ha indicado que han puesto en marcha las recomendaciones formuladas por el ministerio a las comunidades autónomas, por lo que la Generalitat va a tramitar una instrucción en la que se establece que los partidos del Valencia Basket-Olympia de Milán del 5 de marzo y del Valencia CF-Atalanta del 10 de marzo se jugarán a puerta cerrada. Esta instrucción afectará también a todas las competiciones deportivas profesionales en las que intervengan equipos y deportistas provenientes de zonas de riesgo reconocidas por los organismos internacionales de salud. Aquellas competiciones, profesionales o no, que estén implicados en procesos de clasificación o ranking internacionales y que tengan un número muy reducido de aficionados o participantes en las pruebas se mantendrán sin restricciones, siempre y cuando se les puedan identificar para poder realzar un seguimiento adecuado en caso de necesidad, ha indicado Ana Barceló, que ha añadido que se establecerán los mecanismos para que se reduzcan los contactos de riesgo. Las competiciones no profesionales que no tengan carácter clasificatorio se aplazarán o se suspenderán, ha añadido la consejera.

Salud

El estado brasileño de Bahía combatirá la diabetes con tecnología cubana

Salud

El estado brasileño de Bahía combatirá la diabetes con tecnología cubana

Historias

Salud

El estado brasileño de Bahía combatirá la diabetes con tecnología cubana

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, RECIFE (BRASIL).- El estado brasileño de Bahía (nordeste) producirá medicamentos para la prevención y el combate de la diabetes con tecnología cubana que será transferida para entidades públicas en esa región, informó este martes el Gobierno regional. El acuerdo de transferencia de tecnología para la producción de medicamentos y de gestión en el área de la diabetes mellitus fue suscrito este martes en La Habana entre representantes del Gobierno cubano y la Secretaría de Salud de Bahía, según un comunicado de ese despacho. De acuerdo con el secretario regional Fabio Vilas-Boas, “Cuba desarrolló uno de los más exitosos proyectos de control de la diabetes y de las complicaciones que son consecuencia de esa enfermedad crónica, como las amputaciones y la ceguera en muchos de los pacientes”. Cuba y Bahía habían iniciado las conversaciones para este tipo de cooperación después de la visita en 2017 realizada a la isla por el gobernador Rui Costa, del opositor Partido de los Trabajadores (PT). Con el convenio serán beneficiadas, además de la Secretaría regional, la Fundación de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de Bahía y la estatal Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma). La tecnología parte de los avances con una molécula desarrollada por el Centro Cubano de Ingeniería Genética y Biomolecular (CIGB) que es capaz de aumentar la circulación de sangre en las piernas y pies afectados por enfermedades vasculares relacionadas con la diabetes. En Bahía, según datos oficiales, cada año 4.500 personas sufren amputaciones como consecuencia de la diabetes. Los medicamentos que serán producidos en Brasil por Bahiafarma y el laboratorio público Fiocruz Biomanguinhos están en fase final de aprobación por parte de las autoridades de vigilancia sanitaria del país. En la parte de oftalmología, apuntó la Secretaría, se producirá una vacuna terapéutica, que actúa de forma opuesta a la molécula y en vez de aumentar la circulación evita la formación de vasos sanguíneos en los pacientes con retinopatía diabética, una de las principales causas de la ceguera en Brasil. Además del ahorro en gastos por tratamientos, el acuerdo prevé también la cooperación en el desarrollo e implementación de un proyecto de control a las secuelas dejadas por la diabetes en todo el estado, a través de las 25 policlínicas regionales, los centros de hemodinámica y cirugía vascular y los puestos de salud. La previsión es que el proyecto comience en el segundo semestre de 2020 y tenga sus primeros resultados en un año de funcionamiento.

Deportes

Yoel Adames lanzará oficialmente su candidatura a la ACD

Deportes

Yoel Adames lanzará oficialmente su candidatura a la ACD

Historias

Deportes

Yoel Adames lanzará oficialmente su candidatura a la ACD

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El veterano periodista y subeditor deportivo del matutino Listín Diario, Yoel Adames, anuncia para este jueves el lanzamiento oficial de su candidatura para optar a la presidencia de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD). Adames, quien es miembro de la ACD desde el año 1991, lidera la plancha “Rescate Acedeista”, que procura llegar a la institución para hacer los cambios y conquistas que durante años han anhelado sus miembros. El periodista especializado en boxeo y catedrático universitario ha desarrollado una dilatada carrera en los medios, laborando durante más de 30 años en prensa escrita, radio y televisión, con conocimientos a toda prueba. “Queremos compartir con la familia acedeista todos los puntos específicos y planes que tiene Yoel en carpeta para hacer una mejor ACD”, exclamó David Salvador, quien es el coordinador de la plancha y quien adelanta que el encuentro con los periodistas y los medios se efectuará este jueves al mediodía. Manifestó que Adames es la persona ideal para producir los cambios filosóficos que durante años han buscado los cronistas deportivos. “Nosotros merecemos una mejor ACD. Lamentablemente nuestra institución está estancada y se necesita una persona que la encamine por mejores senderos para que los cronistas sean profesionales respetados”, dijo. El periodista, quien labora en Listín Diario por cerca 20 años, ha formado parte de varias comisiones de admisión y aceptación de la ACD, debido a su impronta y a su bien ganada buena imagen que tiene entre todos los acedeista.

Deportes

Lanzador Chris Sale sometido a resonancia por molestias en codo

Deportes

Lanzador Chris Sale sometido a resonancia por molestias en codo

Historias

Deportes

Lanzador Chris Sale sometido a resonancia por molestias en codo

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, TAMPA.- El zurdo de los Medias Rojas de Boston Chris Sale fue sometido a una resonancia en su codo izquierdo tras informar que padece molestias al momentos de realizar una práctica de bateo. El manager Ron Roenicke informó este martes que Sale sintió molestias el lunes, un día después de lanzar en una práctica de bateo. “Obviamente estamos preocupados”, dijo Roenick. De su parte, el doctor James Andrews estará a cargo de examinar la resonancia. Sale lanzó 18 pitcheos en la práctica del domingo, la primera vez que enfrentó bateadores desde que permitió cinco carreras en 6 2/3 innings en una victoria en Cleveland el 13 de agosto.

Deportes

Dedican Marcha Escolar al Comandante General de la FARD

Deportes

Dedican Marcha Escolar al Comandante General de la FARD

Historias

Deportes

Dedican Marcha Escolar al Comandante General de la FARD

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con la participación de estudiantes de los diferentes distritos educativos del Gran Santo Domingo, fue celebrado el VI Festival de Marcha Escolar 2020 de la regional 10 de Educación, dedicado al Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Richard Vásquez Jiménez. La VI versión del evento deportivo escolar es dedicado al Vásquez Jiménez, por su compromiso en la defensa de los mejores intereses de la patria y su apoyo incondicional a la educación y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en la educación física, cultural, artística y deportiva, siendo un ejemplo de superación personal, familiar y un orgullo para la comunidad educativa. Este acto se realiza con los fines de consolidar los valores patrios, éticos y morales en la formación de los estudiantes, en la que participan más de 350 escolares de media e intermedia, perteneciente a siete distritos educativos (10-01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07). El mismo se llevó a cabo en el Club Deportivo y Cultural Framboyán, del sector Invi de los Mina, con la representación de 32 delegados. La actividad inició con la entonación del himno nacional, seguido de la bendición a cargo de Monseñor Benito Ángeles, mientras que las palabras de bienvenida correspondieron al Director de la Regional 10 de Educación, el señor Ronal Santana Caro, quien hizo entrega de una placa de reconocimiento al Mayor General Vásquez Jiménez. “Quién hoy no solo representa ser el comandante de la Fuerza Aérea, sino, que se convierte en un ejemplo para todos nosotros, pero sobre todo para la juventud, para la juventud de nuestro sector de Los Mina, para la juventud de todo el país”, destacó Ronald Santana Caro, director de la Regional 10 de Educación. De su lado, el Comandante General de la FARD agradeció la distinción y exhortó a los jóvenes a tener amor por los estudios y el trabajo, indicando que es la base fundamental para la superación. “Esto quiero llevárselo a ustedes para que sepan que siempre estén conscientes de que el trabajo dignifica, al igual también que la mejor forma de salir de la pobreza es el estudio, es la mejor forma de salir de la pobreza y la mejor forma de desarrollarse como personas, así que estaré eternamente agradecido por este reconocimiento que ustedes hacen hacia mi persona, pero quiero dedicarlo a todos estos jóvenes que se encuentran aquí presentes, que al igual que yo sigan esos pasos y mañana también podrán ser grandes hombres y mujeres de la sociedad dominicana, trabajen y estudien”, exhortó Vásquez Jiménez. El acto continuó con una presentación de marcha escolar, artística y gimnasia rítmica a cargo de los abanderados del Colegio Cristo de los Milagros. A la actividad asistieron Luis De León, viceministro de educación; la vicealcaldesa de Santo Domingo Este, Jacinta Estévez; los directores de los diferentes distritos educativos participantes; oficiales del Estado Mayor de la FARD, técnicos de educación, así como de estudiantes de las escuelas y colegios de la región.

Nacionales

VIDEO: Bomberos rescatan niño del balcón de un tercer piso

Nacionales

VIDEO: Bomberos rescatan niño del balcón de un tercer piso

Historias

Nacionales

VIDEO: Bomberos rescatan niño del balcón de un tercer piso

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Miembros del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional rescataron un niño que en un aparente descuido de sus tutores logró salir por la verja del barcón del apartamento donde se encontraba, en un hecho registrado en el sector Evaristo Morales de la capital. Según se observa en un video que circula en las redes sociales sobre el caso, el niño, tras salir del balcón, fue sostenido con una toalla de la verja por una señora. En otro audiovisual se ve cuando los bomberos suben hasta donde se encontraba el infante, a través de una escalera, logrando rescatarlo sano y salvo. La acción de los bomberos recibió el aplauso de los vecinos del lugar.

Internacionales

Mujeres policías de México padecen violencia “constante”, según informe

Internacionales

Mujeres policías de México padecen violencia “constante”, según informe

Historias

Internacionales

Mujeres policías de México padecen violencia “constante”, según informe

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- Las mujeres policías de México son víctimas de violencia y abuso “constante” en todo el país, según un informe presentado este martes por la asociación civil Causa en Común. Esta ONG, que ya había presentado el pasado año la encuesta “Qué piensa la Policía: 2019”, que aseguraba que un 35 % de las mujeres de esa institución sufrían violencia de género en el país, realizó este estudio adicional, titulado “Ser mujer policía en México”, enfocado en el central Estado de México y lo usó como paradigma de la coyuntura a nivel nacional. El nuevo informe determinó que siete de cada diez mujeres de ese estado sufrieron violencia de género en la academia y cuatro de cada diez fueron víctimas o presenciaron algún tipo de discriminación o acoso dentro de sus corporaciones. La investigadora a cargo del informe, Pilar Déziga, explicó que un 68 % de las 300 encuestadas aseguraron haber recibido comentarios lascivos, un 18 % fueron objeto de insinuaciones o solicitudes sexuales y un 9 % recibieron mensajes, fotografías o comentarios con insinuaciones o insultos. “El 5 % fue víctima de tocamientos o manoseos no consensuados y el 1 % afirmó haber sufrido intentos de violación”, detalló Déziga sobre los casos más graves. La autora del informe indicó también que un 39 % de las mujeres presenciaron o fueron víctimas de discriminación en los cuerpos policiales, mientras la cifra llegó al 7 % en el abuso físico y al 2 % en el abuso sexual. Déziga resaltó la coincidencia entre este estudio especializado en la situación de las mujeres y la encuesta “Qué piensa la Policía: 2019”, un reporte a nivel nacional, y calificó como “constante” la discriminación y el abuso contra las mujeres. La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, enfatizó el “lamentable” hecho de que las academias de Policía no sean un espacio del todo seguro para las aspirantes. “Y es más desafortunado constatar que las corporaciones policiales tienen todas las condiciones necesarias para convertirse en espacios de subordinación y control que normalicen la violencia contra las mujeres”, denunció. El estudio también reveló que hay poca denuncia entre las víctimas, ya que de quienes señalaron haber sido víctimas o testigos de conductas indebidas, solo el 17 % denunciaron a sus agresores y, de estas, en la mitad de los casos se registraron sanciones consecuentes a las quejas. Las mujeres que eligieron no denunciar, sostiene el informe, se abstuvieron porque no creyeron que habría sanciones para el agresor, tenían miedo de represalias por parte de sus superiores, no sabían dónde hacerlo, desconocían que podían hacerlo o lo percibían como algo normal y que no merece ser reportado.

Nacionales

OMS aplicará plan contra el embarazo adolescente en RD y Honduras

Nacionales

OMS aplicará plan contra el embarazo adolescente en RD y Honduras

Historias

Nacionales

OMS aplicará plan contra el embarazo adolescente en RD y Honduras

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID) implementarán en Honduras y República Dominicana el proyecto Prevención del Embarazo Adolescente, informó este martes el Ministerio de Salud Pública. La iniciativa tiene por objetivo reducir la tasa de embarazo en adolescentes y promover la salud y el bienestar equitativo para esta población, en cuyo beneficio se ejecutarán una serie de planes de trabajo y acciones a través de las autoridades de salud nacionales de ambos países, con el apoyo y acompañamiento técnico de la OPS/OMS. En Centroamérica se concentran los países con las tasas de fecundidad adolescente más altas en la región, siendo la más alta la de República Dominicana (100.6 por 1000), mientras que la tasa de Honduras, también entre las más elevadas, es de 68.4 por 1000, según un comunicado de prensa de Salud Pública. El embarazo en la adolescencia es una problemática que tiene repercusiones negativas para la madre, sus hijos y para la sociedad en general. Un embarazo durante la adolescencia obstaculiza el desarrollo psicosocial de las adolescentes, se asocia con resultados deficientes en materia de salud para ellas y para sus hijos, impacta negativamente en sus oportunidades educativas y laborales, y contribuye a perpetuar los ciclos intergeneracionales de pobreza y salud deficiente. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo durante la presentación de este plan que cuando se logra reducir el embarazo en adolescentes se impacta positivamente en la perspectiva de desarrollo los adolescentes y de sus familias y, por tanto, de la sociedad en general. Por su parte, el coordinador para Centroamérica de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), Raúl Muñoz Jiménez, señaló que “cuando se formula un proyecto que (como este) responde a una necesidad sentida por la población y por las personas encargadas de brindar los servicios de salud, las probabilidades de éxito son muy altas”. La representante de OPS/OMS en República Dominica, Alma Morales Salinas, explicó que la organización cuenta con estrategias y planes que van más allá de concentrarse en las tasas de mortalidad y factores de riesgo de los adolescentes. “Los enfoques de la salud adolescente apuntan a cultivar bienes de desarrollo afirmativo, como el empoderamiento de las mujeres y niñas, la conectividad, la resiliencia, las competencias sociales, emocionales y cognitivas, la autodeterminación progresiva y la confianza en la propia capacidad; todo esto contribuyendo a los proyectos de vida y al desarrollo personal”, puntualizó. Los resultados que se esperan a partir de la implementación de este proyecto, que tendrá una duración de 18 meses, son mejorar en el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes de grupos vulnerables e incrementar los servicios de salud que responden a las necesidades de adolescentes. También mejorar el acceso a métodos anticonceptivos modernos en adolescentes en grupos vulnerables, reducir la tasa específica de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años y de 15 a 19 años y equilibrar la carga de embarazo adolescente entre los diversos grupos de ambos países (rural/urbana; etnicidad, nivel de escolaridad).

Deportes

Yankees podrían no contar con Stanton y Judge en Día Inaugural

Deportes

Yankees podrían no contar con Stanton y Judge en Día Inaugural

Historias

Deportes

Yankees podrían no contar con Stanton y Judge en Día Inaugural

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, TAMPA.- Los jardineros de los Yanquis Aaron Judge y Giancarlo Stanton posiblemente se perderán el juego inaugural de la temporada de Nueva York en Baltimore el 26 de marzo debido a sus lesiones. El gerente general de los Yanquis Brian Cashman dijo este martes que Judge se ha sometido a más exámenes para determinar la causa de un dolor en la zona del pectoral derecho cerca de su hombro. Judge no ha podido batear en el terreno de juego desde el comienzo de los entrenamientos de primavera. El jardinero derecho acusó molestias el viernes al tomar una práctica de bateo por segundo día en una jaula bajo techo. “Lo siente más en el pectoral”, señaló Cashman. “(El dolor) ha bajado hacia el pectoral. Estamos tratando de ver lo que tiene y determinar lo que le afecta. De momento, lo que les puedo decir es que se ha sentido mejor en las últimas 48 horas”. Stanton sufrió un esguince en la pantorrilla derecha el 26 de febrero durante una práctica defensiva. Cashman cree que Stanton deberá estar en condiciones de jugar en abril. Desde que ganó el galardón al Novato del Año en 2017, Judge no pasó de los 112 juegos en 2018 por una fractura de la muñeca derecha y de los 102 juegos el año pasado debido a un esguince del oblicuo izquierdo. Stanton fue adquirido por los Yanquis en un canje con Miami previo a la campaña de 2018. El jardinero izquierdo disputó apenas 18 juegos de la temporada regular el año pasado debido a lesiones del bíceps izquierdo y la rodilla derecha. Nueva York ya tenía descartado al jardinero central Aaron Hicks, quien se sometió a una cirugía Tommy John en el codo derecho el 31 de octubre. Su retorno a mediados de campaña. Ante esas ausencias, el grupo de jardineros de los Yanquis sería conformado por Brett Gardner en el central, con Michael Tauchman y Clint Frazier en las esquinas. Nueva York también abrirá la temporada sin tres de sus cinco pitchers abridores. El derecho Luis Severino se perderá el año por una cirugía reconstructiva del codo; el zurdo James Paxton estará fuera hasta mediados de mayo tras operarse por una hernia discal lumbar; y el derecho Domingo Germán cumplirá los últimos 63 juegos de una suspensión de 81 por quebrantar el reglamento de violencia doméstica. Fuente: Lasmayores.com.

Toga

Continúa en Instituto de Patología Forense cadáver de transgénero hallado en Zona Colonial

Toga

Continúa en Instituto de Patología Forense cadáver de transgénero hallado en Zona Colonial

Historias

Toga

Continúa en Instituto de Patología Forense cadáver de transgénero hallado en Zona Colonial

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cuerpo de un transgénero, hasta el momento solo identificado como Nairobi, que fue encontrado en un parque de la Zona Colonial, continúa en el Instituto Nacional De Patología Forense. El cadáver de Nairobi fue hallado el pasado lunes en el parque Fray Bartolomé de las Casas y, de acuerdo a reportes preliminares, el mismo no presenta signos de violencia. Tras realizar las experticias que corresponden, los restos serán velados en la funeraria Blandino de la Zona Oriental. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles sobre el caso.

Viral

(VIDEO) Joven cae a un río abordo de su auto tras aprobar examen de conducir

Viral

(VIDEO) Joven cae a un río abordo de su auto tras aprobar examen de conducir

Historias

Viral

(VIDEO) Joven cae a un río abordo de su auto tras aprobar examen de conducir

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Un joven cayó a un río a bordo de su auto mientras leía mensajes de textos de sus amigos que lo felicitaban por recién haber aprobado su exámen de conducir, el hecho ocurrió en la ciudad de Guizhou, en China. Según se observa en un video de seguridad, el joven va conduciendo por un puente y de repente se va hacia el lado izquierdo cayendo rápidamente dentro del agua. Las imágenes también muestran al conductor nadando hacia la orilla luego de salir por una de las ventanas del automóvil. Igualmente, se ve a tres personas que iban a pie encima del puente acercarse a la orilla para ver lo sucedido y al conductor del automóvil. En el video también se aprecia cómo las autoridades tuvieron que utilizar una grúa con arnés para poder sacar el auto del agua.

Salud

¿Cuándo tienes que comer para adelgazar?

Salud

¿Cuándo tienes que comer para adelgazar?

Historias

Salud

¿Cuándo tienes que comer para adelgazar?

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Una reciente investigación de la Universidad de Vanderbilt, publicada en PLOS Biology, añade más evidencia a una hipótesis que cobra cada vez más fuerza: no se trata solo del número de calorías que consumimos, sino del momento del día, ya que esto influye en cómo lo quemamos. Tu reloj biológico diario y el sueño regulan cómo se metaboliza la comida que ingieres; por lo tanto, la elección de quemar grasas o carbohidratos cambia según la hora del día o de la noche. Cuando te saltas el desayuno, pero picoteas a última hora de la noche, retrasas la quema de grasa. Para llegar a esta conclusión, los investigadores monitorearon el metabolismo de personas de mediana edad y mayores durante dos sesiones separadas de 56 horas. El almuerzo y la cena se ofrecieron a la misma hora (12:30 y 17:45, respectivamente), pero el momento de la tercera comida fue diferente. En una de las sesiones, la comida diaria adicional se presentó como desayuno (8:00 horas), mientras que en la otra sesión, se ofreció una comida nutricionalmente equivalente a los mismos sujetos pero como snack nocturno (22:00 horas). La duración del ayuno nocturno fue el mismo para ambas sesiones. Mientras que las dos sesiones no diferían en la cantidad o tipo de comida ingerida o en los niveles de actividad de los sujetos, el momento de la ingesta activó un cambio en la preferencia de grasas / carbohidratos de los sujetos, de forma que la sesión de snack nocturno resultó en una menor quema de grasa en comparación con la sesión de desayuno. Los autores consideran que este estudio tiene implicaciones importantes para los hábitos alimenticios, ya que sugiere que un ayuno diario entre la cena temprana y el desayuno optimizará el control de peso.

Nacionales

Suspenden docencia por inundación de planteles escolares en Puerto Plata

Nacionales

Suspenden docencia por inundación de planteles escolares en Puerto Plata

Historias

Nacionales

Suspenden docencia por inundación de planteles escolares en Puerto Plata

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Las clases fueron suspendidas este martes en todos los centros educativos públicos y privados de la provincia Puerto Plata que se inundaron a causa de las torrenciales lluvias registradas y las condiciones climáticas imperantes. Dicha disposición fue tomada a primeras horas del día por la Dirección Regional 11 de Educación de la provincia atlántica mediante un comunicado enviado a los medios de prensa. Anoche, la directora de la referida regional. Adamilca Rodriguez Martínez, explicó que la suspensión de docencia dependería del comportamiento de las lluvias durante la madrugada y la mañana de este martes, ya que el pronóstico meteorológico indica que seguirán las precipitaciones. Tras anunciar la suspensión de la docencia, expresó su compromiso con la educación puertoplateña y la importancia de resguardar la integridad de los estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo, así como también los bienes y propiedades de los centros. La referida funcionaria estuvo visitando varios centros educativos ubicados en la parte céntrica y la zona baja de este municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata, planteles que resultaron afectados por las inundaciones causadas por las torrenciales lluvias. Se precisa que las escuelas públicas de Puerto Plata afectadas por anegaciones y filtraciones son Virginia Elena Ortea, San Martín de Porres, Gregorio Luperón, San Antonio María Claret, Los Rieles II, San Marcos Abajo además de los Liceo Profesor Javier Martínez y Gregorio Urbano Gilbert.

Internacionales

Un hombre que viajó por Asia, primer caso de coronavirus en Chile

Internacionales

Un hombre que viajó por Asia, primer caso de coronavirus en Chile

Historias

Internacionales

Un hombre que viajó por Asia, primer caso de coronavirus en Chile

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE CHILE.- Un hombre que estuvo de viaje por Asia en febrero se convirtió en el primer caso de coronavirus en Chile, informaron este martes las autoridades sanitarias del país. El paciente, un hombre de 30 años, se encuentra aislado en el Hospital de Talca, en la región del Maule, en el centro de Chile, y se prevé que pueda recibir el alta médica en las próximas horas. “Estamos contactando a todas las personas, incluyendo sus familiares, que pudieran haber estado cerca de esta persona para ponerles en cuarentena en los próximos días”, informó el Ministro de Salud, Jaime Mañalich. El paciente llegó a finales de febrero a Chile, tras estar de vacaciones en Malasia, Indonesia, las Islas Maldivas y España, y presentó síntomas como fiebre alta el pasado 1 de marzo. “Tenemos una tranquilidad respecto a esta persona, un hombre en sus 30 años, que creemos que debería mejorar, evolucionar y quedar inmune”, agregó el ministro durante una rueda de prensa en el centro donde está internado el paciente. El denominado COVID-19, que comenzó en China, país con mayor número de infectados y fallecimientos, ha provocado ya cerca de 92.000 casos y cerca de 3.100 muertes. En Latinoamérica, hasta el momento, se han reportado también siete casos en Ecuador, cinco en México, dos en Brasil, uno en República Dominicana y uno en Argentina. La Organización Mundial de la Salud declaró este martes que Latinoamérica debe aprovechar el hecho de que sea una de las regiones del mundo con un número muy limitado de casos de coronavirus para preparar una “estrategia de contención agresiva” que permita un control rápido si el virus se expande.

Deportes

Cristiano dice que su madre está “estable y recuperándose” y pide privacidad

Deportes

Cristiano dice que su madre está “estable y recuperándose” y pide privacidad

Historias

Deportes

Cristiano dice que su madre está “estable y recuperándose” y pide privacidad

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, LISBOA.- El futbolista portugués Cristiano Ronaldo dijo este martes que su madre, Dolores Aveiro, que está hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular, se encuentra “estable y recuperándose”, y pidió privacidad para su familia. “Gracias a todos por los mensajes de apoyo a mi madre. Está estable y recuperándose en el hospital. Mi familia y yo agradecemos al equipo médico que está cuidando de ella y pedimos amablemente privacidad en este momento”, escribió en su perfil de Twitter. La madre del futbolista fue hospitalizada la pasada madrugada en Funchal, en el archipiélago de Madeira. El delantero del Juventus se trasladó desde Turín a Funchal, donde llegó esta tarde, junto a su pareja, Georgina Rodríguez, y su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr, para acompañar a su madre. Ronaldo nació en Funchal, donde se formó como futbolista antes de fichar por el Sporting de Portugal, y su madre reside en esta ciudad insular portuguesa.

Nacionales

Networking Meeting Point celebra su noveno aniversario

Nacionales

Networking Meeting Point celebra su noveno aniversario

Historias

Nacionales

Networking Meeting Point celebra su noveno aniversario

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La firma Imagen Pública Consulting, empresa de consultoría especializada en el área de marketing personal e Imagen Pública, informó este martes que realizó recientemente una actividad para celebrar el noveno aniversario de sus encuentros mensuales denominados Networking Meeting Point. A través de un comunicado, organizadores del evento indicaron que el acto fue realizado en el restaurante Victoria By Poterhouse, en el cual se dictó una conferencia con el tema “¿Estás demente o cuerdo?”, a cargo del médico neurólogo José Silié Ruiz. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Mariano Abreu, CEO de la firma convocante, quien agradeció a los participantes por haber asistido al encuentro y ponderó la actividad como un aporte para eliminar las barreras que existen en el mundo empresarial y unir a los profesionales destacados de los diferentes ámbitos de la República Dominicana. “Networking Meeting Point” es un encuentro social que reúne mensualmente a profesionales y líderes de negocios de diversas industrias, para fomentar el intercambio de ideas, contactos y oportunidades de negocios en un ambiente exclusivo. La empresa Imagen Pública Consulting sostuvo que desde hace nueve años realiza sus actividades con la finalidad de desarrollar varios temas vinculados a la importancia de la buena imagen. Dichos temas incluyen la imagen emocional, saber escuchar, lenguaje no verbal, negociación, acicalamiento y protocolo del buen vestir. Uno de las fuertes de estos encuentros son las conferencias sobre el comportamiento humano. La empresa indicó en el comunicado que “desde marzo del 2011 se puso en funcionamiento este encuentro mensual para el desarrollo y sinergias de nuestros clientes, relacionados y amigos”. Abreu señaló que la esencia de este evento es crear conexiones de negocios. “Networking meeting point es un espacio de debate de crecimiento personal y de negocios, que permite abrir oportunidades de negocio con un público 100% afín”, manifestó. Los encuentros son patrocinados por La Residencia del Paseo, Calpo Atelier, Centro Dental Dra. Mari Disla, Iautocall, Restaurante by poterhouse , Martin Polanco Atelier, Centro Odontológico Dra. Zoila Fernández.

Internacionales

Argentina reporta su primer caso de coronavirus

Internacionales

Argentina reporta su primer caso de coronavirus

Historias

Internacionales

Argentina reporta su primer caso de coronavirus

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- Las autoridades argentinas confirmaron este martes el primer caso de coronavirus en el país, un hombre que llegó el pasado domingo de un viaje por el norte de Italia. El ministro de Salud argentino, Ginés González García, informó en una rueda de prensa que el hombre se encuentra ingresado en una clínica privada de Buenos Aires. “Tenemos un primer caso de coronavirus en el país”, dijo el ministro. Se trata de un caso “importado”, ya que el hombre llegó el pasado domingo de un viaje por el norte de Italia. El paciente consultó de inmediato al presentar síntomas y fue aislado en el centro de salud. Argentina comenzó a aplicar controles especiales el pasado 25 de febrero a los pasajeros de vuelos procedentes de Italia, debido al brote de coronavirus en ese país, el mayor centro de circulación del virus en Europa con cerca de 2.000 afectados y 52 muertes. El denominado COVID-19, que comenzó en China, país con mayor número de infectados y fallecimientos, ha provocado ya cerca de 92.000 casos. Hasta el momento, según fuentes ministeriales, se habían notificado al sistema nacional de vigilancia de la salud de Argentina 43 casos para su investigación. Hasta este lunes solo tres de esos casos continuaban en estudio por posible coronavirus. En Latinoamérica, hasta el momento, se han reportado también siete casos en Ecuador, cinco en México, dos en Brasil y uno en República Dominicana. La Organización Mundial de la Salud declaró este martes que Latinoamérica debe aprovechar el hecho de que sea una de las regiones del mundo con un número muy limitado de casos de coronavirus para preparar una “estrategia de contención agresiva” que permita un control rápido si el virus se expande.

Internacionales

Diputados paraguayos plantean castración química para violadores de menores

Internacionales

Diputados paraguayos plantean castración química para violadores de menores

Historias

Internacionales

Diputados paraguayos plantean castración química para violadores de menores

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, PARAGUAY.- El diputado paraguayo Edgar Ortiz, del opositor Partido Liberal, anunció este miércoles que volverá a presentar una iniciativa parlamentaria que establezca la castración química para los violadores de menores, como ya hizo en 2017, según informó la Cámara de Diputados en un comunicado. La propuesta de Ortiz se suma a las declaraciones del diputado Carlos Rejala, del Partido Hagamos, quien este lunes también planteó la castración química para los violadores en respuesta a los casos de abusos registrados en el país en los últimos días. El legislador liberal solicitó a Rejala que “se adhiera” a la propuesta presentada en 2017 y que no prosperó en su momento por las críticas que suscitaba, como el costo económico que podría suponer para el Estado. Con la recuperación de este proyecto, Ortiz abre la puerta a “una Constituyente que posibilite la castración quirúrgica, que se presenta como la opción más barata”, según el comunicado de la Cámara Baja. La Constitución paraguaya establece en su artículo 5 que ninguna persona será sometida “a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, y en el 4 reconoce que el Estado protegerá a la persona “en su integridad física o psíquica”. La propuesta planteada por el diputado Rejala en sus redes sociales aludía a una “castración química de por vida” una vez que el condenado por violación recupere la libertad. La Fiscalía paraguaya recibió 2.686 denuncias por abuso sexual en 2019, según recoge el Informe de Gestión correspondiente a ese año, una cifra superior a las 2.208 denuncias por el mismo delito en 2018. A finales de febrero de este año, un niño de 8 años falleció en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) con signos de abuso sexual. También se han registrado casos de niñas indígenas víctimas de abuso sexual y asesinatos de menores.

Política

Candidata a regidora promete fomentar más disciplinas deportivas en Villa González

Política

Candidata a regidora promete fomentar más disciplinas deportivas en Villa González

Historias

Política

Candidata a regidora promete fomentar más disciplinas deportivas en Villa González

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La candidata a regidora por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Villa González, Nidia Méndez, se comprometió en trabajar desde la sala capitular para que se puedan practicar más disciplinas deportivas en este municipio. Al momento de dar a conocer su propuesta “Ciudad Deportiva”, la dirigente peledeísta aseguró que con la misma Villa González tendrá la oportunidad de preparar sus atletas y garantizar una buena representación en celebraciones de grandes eventos deportivos y puso como ejemplo los juegos nacionales, que se llevan a cabo en el país cada cierto tiempo. “Lo que buscamos con esta iniciativa es que nuestros niños y jóvenes tengan más opciones para descubrir y desarrollar sus habilidades y a la vez, mantengan su mente ocupada, alejada de vicios y actos delincuenciales, y de esta manera Villa González siga aportándole grandes atletas al país”, sostuvo Nidia. Dijo que es tiempo que Villa González siga cosechando más deportistas como Ramón -Sijo- Delmonte y Consuegra, José Reyes, Leury García, Ronald Tineo, Luis Silverio, Miguel García, Ramfis Casimiro, Raynel Espinal, David Toribio, entre otros que han puesto en alto, nacional e internacionalmente el nombre de la denominada “Capital Mundial del Tabaco”. Añadió, además, que “Ciudad Deportiva” promoverá la formalización de clubes por sectores, donde cada uno cuente con sus respectivas directivas, compuesto por hombres y mujeres comprometidos con el deporte y desarrollo del municipio, y de esta forma garantizar su permanencia con el tiempo. “Dentro de las nuevas disciplinas que estaremos gestionando y promoviendo se encuentran; el futbol soccer, tenis de mesa, ciclismo, gimnasia y la creación de las escuelas municipal de boxeo y karate”, puntualizó. Finalmente, Méndez dejó claro que antes de someter este proyecto en la sala capitular, realizará las gestiones de lugar que garanticen la habilitación y creación de espacios e instalaciones con las condiciones mínimamente requeridas para la realización de cada una de estas actividades deportivas.

Nacionales

Comisión Nacional de Energía expone sobre normas y prácticas de protección radiológica en Congreso Lacort

Nacionales

Comisión Nacional de Energía expone sobre normas y prácticas de protección radiológica en Congreso Lacort

Historias

Nacionales

Comisión Nacional de Energía expone sobre normas y prácticas de protección radiológica en Congreso Lacort

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de Energía (CNE) informó este martes de que participó por primera vez, a través de su Dirección Nuclear, en el II Congreso Lacort Medical República Dominicana, que se desarrolló con el objetivo de crear un canal de comunicación y educación académica para la comunidad médica sobre el tratamiento del cáncer, la protección radiológica, entre otros temas. Un comunicado de la Comisión señala que el director de la Dirección Nuclear de la entidad, Luis Morilla, en su intervención en el Congreso, que se llevó a cabo en el Hotel Catalonia, habló sobre las regulaciones y las prácticas relevantes en materia de protección radiológica, acompañado de un equipo de técnicos de esa dependencia de la CNE. Además, explicó la normativa y su división de acuerdo al nivel de riesgo, y las acciones que realiza la Dirección Nuclear en relación con el monitoreo de metales pesados, determinación de radioactividad en productos de consumo, la aplicación de dosimetría en hospitales, la socialización de su labor a través de brochure instructivo y otros. En tanto que Tony López, director de Lacort Medical Omología, ponderó la importancia de crear mecanismos de socialización entre los doctores, porque estos contribuyen en el conocimiento sobre el tratamiento del cáncer, la protección radiológica y otros temas, con experiencias locales e internacionales. “El objetivo es educación, crear una conversación entre los doctores en la cual ellos se beneficien del tratamiento del cáncer por medio de distintas experiencias locales e internacionales; así como el desarrollo de fuentes de sinergias entre institutos, sociedades y expositores internacionales”, expuso. Valoró la integración en esa iniciativa de la Dirección Nuclear, como institución reguladora, para que exponga sobre su normativa y las distintas acciones que ejecuta en el ámbito de la protección radiológica tanto para médicos como para pacientes y familiares de éstos. El Congreso contó con varios módulos en distintas patologías expuestos por expertos nacionales e internacionales de distintos hospitales y clínicas. Además, cuatro talleres en radioterapia, seguridad radiológica e investigación, a cargo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Entre los patrocinadores de la actividad están la Sociedad de Radiólogo, la Sociedad de Cirujanos Oncólogos, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Red Dominicana de Investigadores para la Salud y otras entidades. El panel de la Dirección Nuclear lo integraron, además de Morilla, Ameli Montero, coordinadora de Radioterapia y Medicina Nuclear; José Miguel Ferreira, director de Protección Radiológica de la Dirección Nuclear, y otros.

Política

Presidente Medina recibe al embajador estadounidense ante la OEA

Política

Presidente Medina recibe al embajador estadounidense ante la OEA

Historias

Política

Presidente Medina recibe al embajador estadounidense ante la OEA

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina recibió este martes al embajador estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, que está en el país a raíz de la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero y por la convocatoria extraordinaria del 15 de marzo. Trujillo acudió a la Palacio Nacional en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, y durante la reunión, en la que también participó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, compartieron impresiones sobre temas de interés común, informó la Presidencia. Junto a Carlos Trujillo estuvieron presentes Shane Myers y Katharine Beamer, ministro consejero y representante de la sección Política y Económica de la embajada de los Estados Unidos en el país, respectivamente, señala un comunicado de prensa. La República Dominicana recibe acompañamiento de la OEA en las investigaciones que empezarán esta semana sobre la suspensión del proceso comicial del 16 de febrero a causa de problemas técnicos, y tendrá a una misión de observadores en las próximas elecciones del 15 de marzo. En estos comicios, los dominicanos elegirán a 158 alcaldes, igual cantidad de vicealcaldes, 1.164 concejales y sus suplentes, 235 directores y subdirectores y 735 vocales, quienes asumirán el cargo el próximo 24 de abril por un periodo de cuatro años. Las municipales se presentan como determinantes de cara a las presidenciales y legislativas de mayo, en las que se elegirá al sucesor del Medina.

Nacionales

Leonel Fernández hablará al país esta noche sobre crisis electoral

Nacionales

Leonel Fernández hablará al país esta noche sobre crisis electoral

Historias

Nacionales

Leonel Fernández hablará al país esta noche sobre crisis electoral

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República Leonel Fernández se dirigirá al país esta noche, para referirse a los temas “que generaron la crisis electoral e institucional” y la búsqueda de soluciones. La información fue ofrecida por el vocero del también presidente del partido Fuerza del Pueblo, Rafael Núñez, quien sostuvo que la alocución será a las 10 de la noche por Telemicro, canal 5. Núñez realizó el anuncio a través de su cuenta de Twitter. El presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, @LeonelFernandez, hará una alocución este martes 3 de marzo, a las 10 pm, para referirse a los temas q generaron crisis electoral e institucional, y la búsqueda soluciones. Por TELEMICRO, canal matriz. pic.twitter.com/zdTVauamRL — Rafael Núñez (@RafaelNunezR) March 3, 2020 La República Dominicana se encuentra en estos momentos sumida en una crisis política abierta por la anulación de las elecciones municipales del 16 de febrero pasado. Los comicios fueron anulados por un supuesto fallo informático en las máquinas de votación automatizada que se usaban por vez primera en el país. Las municipales se repetirán, usando el voto manual, el 15 de marzo venidero y dos meses después tendrán lugar las presidenciales y legislativas.

Política

Milton Morrison: encuesta revela deseos de cambio con Abinader como presidente

Política

Milton Morrison: encuesta revela deseos de cambio con Abinader como presidente

Historias

Política

Milton Morrison: encuesta revela deseos de cambio con Abinader como presidente

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente del Partido País Posible, Milton Morrison, manifestó este martes que los resultados de la recién publicada encuesta Greenber, es una muestra de que el pueblo dominicano decidió tener una nueva opción del poder para el cuatrienio 2020-2024 con el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, como presidente de la República. El dirigente político aseguró que en la medida que se acerquen las elecciones presidenciales, a celebrarse el 17 de mayo próximo, aumentará la intención del voto a favor del proyecto presidencial que encabeza Abinader porque muchos más movimientos y organizaciones sociales se sumarán a la propuesta presidencial que representa el verdadero cambio en el país. Morrison estimó que el candidato del partido opositor superará el 60 % de los votos en primera vuelta electoral ya que hay una población juvenil que está reclamando una decisión el 17 de mayo para que el nuevo gobierno le retorne la esperanza y el deseo de quedarse en su país. Dijo que la dirigencia de País Posible no se equivocó cuando decidió sumarse al proyecto presidencial de Abinader ya que entiende al igual que la mayoría de los dominicanos que la República Dominicana merece tener una gestión gubernamental que genere riqueza para todos sus ciudadanos. “Nosotros como País Posible empezamos a juramentar a través del Sector Externo a cientos de dominicanos de distintas organizaciones y movimientos sociales y políticos del país, que tienen la firme decisión de llevar a Luis Abinader al poder para juntos construir una sociedad más justa e igualitaria”, subrayó. Morrison ofreció las declaraciones a propósito de la publicación de la encuesta Greenber-Diario Libre que indica que el candidato presidencial del PRM ganaría en primera vuelta electoral con un 52% de los votos. Se recuerda que el Partido País Posible concertó una alianza electoral con el proyecto presidencial que encabeza Abinader para las elecciones presidenciales, a celebrarse el 17 de mayo de 2020.

Coronavirus

(VIDEO) Captan varias personas escupiendo en ascensores ante epidemia de coronavirus en China

Coronavirus

(VIDEO) Captan varias personas escupiendo en ascensores ante epidemia de coronavirus en China

Historias

Coronavirus

(VIDEO) Captan varias personas escupiendo en ascensores ante epidemia de coronavirus en China

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, CHINA.- Varias personas en han sido captadas en video de forma extraña escupiendo sobre la superficie y los botones de ascensores, medio del brote de coronavirus que hasta ahora ha matado a más de 1,100 e infectado a unas 45,000 personas en China, informaron medios locales este martes. En un video viral filmado en la ciudad de Datong, se puede apreciar a un anciano parado en la entrada de un elevador, escupiendo en su mano y luego frotándolo sobre los botones. Un residente informó a la administración del edificio que los botones parecían estar sucios. Cuando los funcionarios rastrearon al hombre, verificaron su temperatura, que resultó ser normal. El enfermo se disculpó y dijo que solo estaba bromeando. Desde que surgió el coronavirus en Wuhan, muchos ascensores han sido equipados con cajas de pañuelos desechables para permitir que los pasajeros eviten tocar los botones. Otro video que hace las rondas muestra a un hombre en Nanning escupiendo en un pañuelo y luego frotando repetidamente los botones de un elevador. La policía local arrestó al hombre, que aparentemente no tenía ningún síntoma de coronavirus, y lo detuvo durante 10 días. Asimismo, una mujer fue arrestada después de ser vista en video tomando un pañuelo para presionar el botón de un elevador en la ciudad de Chongqing, y luego volviéndolo a poner en la caja antes de escupir los botones repetidamente. La policía dijo que la mujer, llamada Li, tuvo una disputa con algunas personas y escupió en el ascensor para desahogar su ira, según Newsflare. Su temperatura era normal. En otro caso, una mujer en el epicentro de la ciudad de Wuhan fue captada en un video de vigilancia que se escabullía a altas horas de la noche durante la cuarentena y escupía en un pomo de la puerta de su complejo de apartamentos, según Taiwan News . Una persona que descubrió el video lo reportó a los guardias de seguridad. Momentos después, llegaron policías vestidos con trajes de materiales peligrosos y desinfectaron las áreas públicas del edificio. Las autoridades dijeron que el caso está bajo investigación, agregando que más de 30 de los residentes del edificio han dado positivo por coronavirus y que más de 90 tienen fiebre, informó el medio de comunicación. No estaba claro si la mujer, a quien muchas personas describieron como “un demonio caminando en la Tierra” y “una sociópata que intentaba vengarse de su propio país”, también estaba infectada por el virus.

Novedades

Lacoste renueva su famoso polo en pasarela

Novedades

Lacoste renueva su famoso polo en pasarela

Historias

Novedades

Lacoste renueva su famoso polo en pasarela

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- En búsqueda de un nuevo clásico para Lacoste, la diseñadora británica Louise Trotter propuso este martes en la pasarela de París una adaptación del polo de piqué creado por René Lacoste en 1933, recreado ahora en doble punto. Con una larga trayectoria tras haber trabajado en marcas como Calvin Klein, Gap o Tommy Hilfiguer, Trotter llegó en 2018 a la famosa firma del cocodrilo que aspira a modernizar sus líneas más exclusivas para reenganchar a los jóvenes. La obsesión de Trotter, aficionada a las siluetas elegantes y los cortes cuidados en estilismos informales, es que Lacoste siga creando iconos, como su gabardina o sus pantalones deportivos, otras de las piezas clave de la marca para mujer y hombre. Así se vio este martes en la pasarela, durante la última jornada de la Semana de la Moda de París, con tejidos muy cuidados en trajes de chaqueta confeccionados en suéter, impermeables con capucha de piel, vestidos sueltos con faldas plisadas y jerséis de cremalleras en estampados de cuadros ingleses. Trotter tiró de la historia deportiva de la marca para introducir bolsos de mano que imitan las bolsas para cargar palos de golf e introdujo además mocasines, gorras, faldas tipo “kilt” y monos de neopreno. “Estoy fascinada por la familia Lacoste y sigo fijándome en lo que hicieron y lo que representaban. Para esta colección busqué en la relación con su esposa Simone, que era una campeona de golf. Quería juntar ese lado con el tenis”, explicó Trotter tras el desfile. La británica explicó que ha trabajado una nueva versión del clásico polo de algodón de piqué, un tejido ligero, resistente y transpirable que Lacoste creó con la ayuda de André Gillier cuando buscaba una forma de jugar cómodo sin perder la elegancia. Hasta entonces los tenistas solían remangarse las mangas de gruesas camisas por lo que el invento del francés supuso una revolución. Para esta nueva versión, Trotter ha trabajado con un doble punto en la construcción del tejido, cuyo cambio apenas se aprecia a simple vista (el polo parece algo más rígido) pero se siente al tacto. “Creo que Lacoste es una marca que ha creado clásicos convertidos en piezas de herencia. Quería pensar cómo llevaríamos esas piezas hoy y al mismo tiempo cuáles pueden ser los clásicos del mañana”, contó Trotter. El verde cocodrilo fue el principal color de la colección en la que también destacaron los tonos tierra, desde el beige hasta el caldera, que impuso en abrigos, pantalones y complementos.

Internacionales

Mexicano acusado en EEUU de espiar para Rusia se declara no culpable

Internacionales

Mexicano acusado en EEUU de espiar para Rusia se declara no culpable

Historias

Internacionales

Mexicano acusado en EEUU de espiar para Rusia se declara no culpable

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, detenido el pasado 16 de febrero bajo la acusación de espiar en Estados Unidos para el Gobierno de Rusia, se declaró este martes no culpable en una corte de Miami. Durante una breve audiencia, un juez federal acusó formalmente al mexicano de “actuar dentro de Estados Unidos en nombre de un gobierno extranjero (Rusia) sin notificarlo al fiscal general, y conspiración para hacer lo mismo”. Cabrera Fuentes seguirá detenido mientras espera juicio, para el cual aún no hay fecha. El mexicano, quien según el expediente era un investigador ocupacional en el Centro Nacional de Salud en Singapur, donde reside, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando iba a viajar a México. Según la demanda, el mexicano aceptó ante las autoridades estadounidenses que fue contactado varias veces por agentes del Gobierno ruso para alquilar una propiedad en Miami y tomar fotos de la matrícula del vehículo de un funcionario del Gobierno estadounidense, e informar de la ubicación del vehículo. La información hallada en el teléfono del mexicano, quien entró a Estados Unidos con una visa B1-2 de turismo o negocios temporales, “es consistente con las tácticas de los servicios de inteligencia rusos para detectar, evaluar, reclutar y manejar activos y fuentes de inteligencia”, detalla el expediente. El mexicano, según la demanda, tiene una esposa en Rusia y otra en México y esta última lo acompañó en el viaje a Miami este año y fue la persona que tomó la foto del vehículo del funcionario estadounidense. Según los documentos judiciales, los contactos de Cabrera Fuentes y el oficial ruso ocurrieron entre marzo de 2019 y febrero de este año. Asimismo, Cabrera viajó a Rusia e informó al funcionario del Gobierno de ese país sobre los arreglos, algo que el funcionario ruso aprobó. Según documentos judiciales, los mensajes en el teléfono de Cabrera Fuentes mostraron que el funcionario ruso inició y dirigió las reuniones.

Internacionales

Senador mexicano propone prohibir canciones de reguetón con letras machistas

Internacionales

Senador mexicano propone prohibir canciones de reguetón con letras machistas

Historias

Internacionales

Senador mexicano propone prohibir canciones de reguetón con letras machistas

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO.- El senador mexicano del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda) Salomón Jara presentó una iniciativa para prohibir la difusión de contenidos machistas, incluidas las canciones de reguetón con mensajes misóginos, a fin de reducir la violencia contra las mujeres. “Programas o series de televisión, emisiones o mensajes radiofónicos, letras de canciones de diversos géneros musicales, campañas publicitarias, entre otros, son solo algunas de las manifestaciones más visibles y masivas a través de las cuales se emiten y reproducen expresiones que promueven el lenguaje machista”, indica la iniciativa publicada este martes en la Gaceta del Senado. El texto, publicado en la gaceta de la Cámara Alta, afirma que estos mensajes “constituyen modalidades de violencia contra la mujer que lesionan y atentan contra la dignidad, integridad, libertad e igualdad de las mujeres”. “Lo mismo sucede con diversos géneros musicales cuyas letras presentan a la mujer como un producto objetivado e hipersexualizado cuyo valor depende exclusivamente de su apariencia física y su utilidad sexual”, añade el legislador. Específicamente, el senador de Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, cita un estudio hecho por la Universidad de Chile en 2018 que concluye que “pese a las transformaciones de las sociedades latinoamericanas, la magnitud global de la violencia de género en el reguetón no parece ir disminuyendo”. La iniciativa busca modificar dos leyes con el fin de “prohibir y sancionar la difusión de cualquier tipo de mensaje o contenido que promueve el lenguaje machista, estereotipos de género o algún tipo de violencia contra la mujer”. México registró más de 1.000 feminicidios -asesinatos por razón de género- durante 2019, según los datos oficiales. En general, en el país 10 mujeres son asesinadas al día. A raíz de los recientes feminicidios que han ocurrido en el país y tras una serie de comentarios del presidente muy criticados por ciertos colectivos, agrupaciones feministas en México han convocado a un paro nacional de mujeres para el 9 de marzo en protesta contra la violencia machista. El 25 de febrero, un grupo de diputados mexicanos presentó en la Cámara Baja una iniciativa de reforma de la Constitución para recuperar la pena de muerte en el país y aplicarla en casos de violaciones, feminicidios y homicidios dolosos, si bien la mayoría de los legisladores criticó la propuesta.

Internacionales

Bloomberg cree que demócratas necesitan “coalición amplia” para ganar a Trump

Internacionales

Bloomberg cree que demócratas necesitan “coalición amplia” para ganar a Trump

Historias

Internacionales

Bloomberg cree que demócratas necesitan “coalición amplia” para ganar a Trump

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El aspirante a la nominación demócrata Michael Bloomberg afirmó este martes en Miami que no piensa retirarse y subrayó que para poder ganar al presidente Donald Trump en estados “críticos” como Florida se necesita un candidato que pueda forjar una “coalición amplia”. A su juicio, esa coalición debe ser de “demócratas, independientes e incluso republicanos moderados”. Bloomberg eligió pasar en Florida el supermartes, como se conoce el día en que se celebran primarias en 14 estados a la vez, que en su caso marca además los 100 primeros días de su campaña. Las encuestas nacionales sobre intención de voto le sitúan en tercer o cuarto lugar, pero Bloomberg aseveró que puede derrotar a Trump y hacer de él un “presidente de un solo mandato”. El exalcalde neoyorquino participó en un acto de campaña celebrado en la Pequeña Habana de Miami y tiene previstos para más tarde actos en Orlando, en el centro de Florida, y en West Palm Beach, en la costa este del estado. Mañana estará de nuevo en Miami en un acto con la comunidad venezolana denominado “Ganamos con Mike 2020”. En declaraciones a los periodistas que estuvieron en el acto en La Pequeña Habana, Bloomberg reconoció que sus posibilidades de ser el candidato presidencial demócrata radican en la Convención Nacional del partido, que se celebrará en Milwaukee a mediados de julio, más que en las votaciones de las primarias. “No tienes que ganar estados, tienes que ganar delegados”, subrayó cuando le preguntaron dónde creía que iba a obtener victorias en el supermartes. Según una de las pocas encuestas realizadas hasta ahora sobre las primarias de Florida, que se celebrarán el 17 de marzo, Bloomberg es el único candidato demócrata que puede vencer al presidente Donald Trump en este estado, considerado clave para las elecciones de noviembre próximo. El sondeo de la Universidad del Norte de Florida (UNF), publicado el 20 de febrero, reveló que el 50 % de los electores floridanos entrevistados votaría por Bloomberg, frente al 44 % que dijo que lo haría para mantener al republicano en la Casa Blanca. En una entrevista con Univision, Bloomberg dijo este lunes que todos tienen “derecho a ser candidatos” y consideró natural que el voto moderado demócrata esté dividido. “Mientras más opciones tenga el público, creo, mejor trabaja la democracia”, aseveró.

Nacionales

Presidente Medina dispone entrega de 932 pensiones solidarias

Nacionales

Presidente Medina dispone entrega de 932 pensiones solidarias

Historias

Nacionales

Presidente Medina dispone entrega de 932 pensiones solidarias

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina dispuso este martes la entrega de una Pensión Solidaria del Régimen Subsidiado del Sistema Dominicano de Seguridad Social, por vejez y discapacidad, a 932 personas. El decreto 88-20 señala que la referida pensión es de un monto de RD$6,000, equivalentes al 60% del salario mínimo del sector público, conforme a los mecanismos establecidos en las Resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social. Estas nuevas pensiones solidarias se suman a 4,845 que fueron concedidas a finales de enero. La información fue ofrecida por el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena. [Decreto 88-20] Presidente Danilo Medina concede una Pensión Solidaria del Régimen Subsidiado del Sistema Dominicano de Seguridad Social, por vejez y discapacidad, a 932 personas.https://t.co/hgWHNJ3a7u — Rodríguez-Marchena (@RodrigMarchena) March 3, 2020

Política

Sector Externo con Gonzalo dice tiene más de 900 mil electores registrados

Política

Sector Externo con Gonzalo dice tiene más de 900 mil electores registrados

Historias

Política

Sector Externo con Gonzalo dice tiene más de 900 mil electores registrados

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coordinador del Sector Externo con Gonzalo aseguró hoy que actualmente tienen registrados en su plataforma 360, paralela a la del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), más de 900 mil electores, no duplicados, y que trabajan para llegar antes de las elecciones de marzo al millón de electores y para mayo de este año esperan culminar con 1 millón 200 mil electores registrados. “Desde el Sector Externo venimos construyendo un grupo de electores interesados en la candidatura, comprometidos con la obra del gobierno del presidente Danilo Medina y sobre todo con la capacidad de seguir las transformaciones que se propone nuestro candidato en el próximo cuatrenio”, dijo. En ese sentido, Guerrero indicó que, el candidato presidencial del PLD está en un buen momento, por lo que el organismo que dirige continúa trabajando sin descanso para que el volumen de electores que tiene la plataforma convierta en votos sus intenciones a favor del aspirante. “Nosotros estamos en un buen momento, nuestro candidato en la medida que las personas van teniendo contacto con él, se van dando cuenta de la calidad de presidente que será Gonzalo Castillo una vez asuma la jefatura del gobierno”, agregó el Coordinador del Sector Externo. Las declaraciones de Donald Guerrero, fueron dadas a conocer en el programa de radio El Sol de la Mañana, que se transmite por 106.5 FM, presentado por los comunicadores Julio Martínez Pozo, José La Luz, Euri Cabral, Anibelca Rosario, Holis Matos, Melton Pineda, entre otros. Elecciones municipales Ante la situación de la suspensión de las elecciones del pasado 15 de febrero, el coordinador del Sector Externo con Gonzalo, manifestó que esta situación política que se ha venido dando, es un ambiente que mueve a preocupación y se necesita superar la incertidumbre, para que el proceso pueda fluir como está contenido en la Ley. Guerrero explicó que “este fue un hecho donde la Junta Central Electoral (JCE) rápidamente anunció elecciones para el 15 de marzo, lo que demuestra que hay un apego a lo que establece la normativa, las leyes y nosotros debemos superar esta situación e ir a elecciones y que el más favorecido gane, sea reconocido y el país siga hacia adelante”. Sometimiento del PRM en la JCE Al consultársele a Donald Guerrero, en el programa El Sol de la Mañana, si el PLD accederá al chantaje del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes someterán ante la JCE una instancia para que sea suspendido un vídeo de rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el que entienden se resalta la figura del candidato presidencial del Partido Morado, se limitó a decir que serán obedientes a lo que decida la Junta. “Nosotros somos obedientes a lo que decida la Junta, ellos sometieron un recurso ante la JCE en esa dirección, y nosotros ante lo que decidan haremos nuestras argumentaciones, pero la decisión de la Junta la respetamos y la cumpliremos”, sostuvo.

Política

(VIDEO) Salvador Holguín habla de crisis democrática de RD en CNN

Política

(VIDEO) Salvador Holguín habla de crisis democrática de RD en CNN

Historias

Política

(VIDEO) Salvador Holguín habla de crisis democrática de RD en CNN

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- El periodista Salvador Holguín participó en el programa Conclusiones, de la cadena estadounidendes CNN, donde abordó variados tópicos de la política dominicana, y el tema de las manifetaciones que se han venido produciendo en el país tras la suspensión de las elecciones municipales el 16 de febrero. “El pueblo ha despertado y estamos viendo un desplazamiento, no solo en la Plaza de la Bandera, está pasando en las 32 provincias del país”, expresó Holguín. Agregó que estas movilizaciones han sentado un precedente en el país y ha hecho retroceder al Gobierno. El comunicador criticó, además, la forma en que se ha manejado el Gobierno de Medina y la manera en que, según dijo, quiere imponer al candidato del oficialismo, Gonzalo Castillo al electorado. Holguin aprovechó su estadía en Miami para participar en las manifestación que hicieron los dominicanos residentes allá, exigiendo la destitución del pleno de la Junta Central Electoral tras las suspensión de los citados comicios, y el fortalecimiento de la democracia dominicana.

Salud

(VIDEO) Maternidad de La Altagracia afirma modelo de gestión ayudó a reducir la mortalidad materna en 59%

Salud

(VIDEO) Maternidad de La Altagracia afirma modelo de gestión ayudó a reducir la mortalidad materna en 59%

Historias

Salud

(VIDEO) Maternidad de La Altagracia afirma modelo de gestión ayudó a reducir la mortalidad materna en 59%

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA) presentó este martes el documento de sistematización del “Modelo de gestión para la reducción de la morbilidad y mortalidad materno y neonatal”, que contiene acciones que han contribuido a reducir las muertes maternas en 59%. El hospital sostuvo en un comunicado que el desarrollo del modelo fue posible con una colaboración de la Fundación Popular y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Agrega que en el HUMNSA, las muertes maternas anuales se redujeron de 29, en 2015, a 12, en 2019. Las neonatales también tuvieron una reducción significativa con un 39%, al pasar de 30 por 1,000 nacidos vivos, en 2015, a 18, por I ,000 nacidos vivos, en 2019. El documento guía registra las iniciativas y proyectos implementados desde el 2015 en este centro que atiende a una población de más de 12,300 mujeres y 8,700 neonatos al año. Entre los programas y acciones se encuentran la dotación de equipos médicos especializados, el suministro de medicamentos y alimentos fortificados, la capacitación de más de 400 profesionales médicos y personal de apoyo y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas. La intervención también incluye humanización de los servicios para garantizar un trato cálido, sensibilización del personal de salud, información y orientación a las pacientes, psicoprofilaxis, parto humanizado, promoción de la lactancia, sistema de flujo de pacientes, digitalización de la información y encuestas de satisfacción de usuarias. Además, impulsa la mejora de procesos clínicos, a través de un plan de intervención y autoevaluación, sistema de citas coordinadas y adherencia a los protocolos y reglamentos. A parte del acompañamiento de la Fundación Popular y el UNFPA, la implementación del modelo de gestión ha contado con la participación de la alianza de empresas Sanar una Nación y el apoyo de ONUSIDA y el Patronato Pro Maternidad. El documento guía fue presentado por la directora del HUMNSA, doctora Joselyn Sánchez, quien explicó que el proyecto busca contribuir con la reducción de las muertes maternas y neonatales como parte de las principales metas del país consignadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), las Metas Presidenciales y planes nacionales. En sus palabras durante el acto de entrega, el señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Grupo Popular, destacó los logros del proyecto, el cual ha tenido un efecto positivo en una problemática de larga data en la República Dominicana. “De la mano de la Fundación Popular, nuestra aspiración es convertir a la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia en un hospital ejemplar, cuya experiencia y modelo de gestión se replique en otros centros hospitalarios, secundando así los importantes esfuerzos del país para reducir la mortalidad materna y neonatal”, manifestó el ejecutivo de la organización financiera. Al dirigirse al público, Sonia Vásquez, representante nacional del UNFPA puntualizó que la salud materna es una línea central del trabajo de esa entidady que la agencia está comprometida con que República Dominicana logre la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que establece que en 2030 haya menos de 70 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos.

Política

Francisco Javier García: encuestas recientes responden a “una muestra maleada y poco representativa”

Política

Francisco Javier García: encuestas recientes responden a “una muestra maleada y poco representativa”

Historias

Política

Francisco Javier García: encuestas recientes responden a “una muestra maleada y poco representativa”

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El director estratégico del Comité Nacional de Campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, restó credibilidad este martes a las encuestas publicadas recientemente en el país, porque, según él, ninguna se hizo tomando muestras que se puedan considerar fehacientes. “En todas las encuestas que se han hecho, el dominicano sale como una de las personas más alegre del mundo, pero si yo voy a una funeraria y hago una encuesta de mil muestras con las personas que están acompañando a los familiares del fallecido, y les pregunto que si se siente feliz, por supuesto que van a decir que no. Eso es lo que se considera una muestra totalmente maleada y poco representativa”, puso como ejemplo Javier García. El también ministro de Turismo dijo que cuando hay procesos coyunturales de corto tiempo en el país, no se puede hacer una encuesta en ese momento, ya que no refleja la verdadera realidad política y social. “¿En qué cabeza cabe que usted pueda hacer una encuesta el 21 de febrero, cinco días después que se suspenden las elecciones municipales dizque para las elecciones presidenciales?, cuestionó García. “Pero la campaña no ha empezado y usted tiene que esperar que se desarrollen los acontecimientos”. El dirigente político y estratega de campaña sugirió que el que quiera hacer una encuesta creíble que la haga el miércoles de la semana que viene con el escenario más claro y definido. “Ahora el que quiera gozar esas encuestas que la goce”. Deploró que en esas encuestas no se tomará en cuenta el discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero. “¿Como es posible que tu hagas una encuesta sobre candidatos presidenciales, antes de que el candidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo escogiera su candidata vicepresidencial, Margarita Cedeño? Entonces tú no quieres reflejar en tu encuesta la realidad”, argumentó. Asimismo, García dijo que en la República Dominicana existe un proceso evolutivo en el aspecto político con respecto al tiempo, que se debe tomar en cuenta a la hora de hacer una encuesta. “Las elecciones aquí han evolucionado en corto tiempo de una manera acelerada. 45 día antes de las elecciones del 2016 a David Collado ni lo mencionaban, sin embargo ganó las elecciones como alcalde del Distrito Nacional”, refirió. En ese mismo orden recordó que dos meses antes el PLD hizo una encuesta y el candidato a alcalde en ese entonces Roberto Salcedo tenía un 68 por ciento. “Las situaciones políticas están cambiantes constantemente en la República Dominicana, acontecimientos de una semana te cambian el panorama político”. Por otro lado, el dirigente político acusó al candidato del PRM, Luis Abinader, de haber presionado a la Junta Central Electoral (JCE) para que suspendiera las elecciones municipales en sentido general, contrario al PLD que mantuvo la posición de que se realizaran en los 140 municipios que se llevaban a cabo con el voto manual. “El 89 por ciento de todos los alcaldes que se iban a elegir no tenían nada que ver con la utilización de las máquinas y se desarrollaban de manera normal”, apuntó García. Recordó que cuando la JCE nofreció la rueda de prensa haciendo el anuncio formal de la suspensión de las elecciones municipales, el primero que salió diciendo que la junta había fracasado fue Abinader y que el gobierno había hecho fraude, siguiendo así una línea estratégica en franca alianza con otras fuerzas políticas.

Economía

Falcondo y EGE Haina firman contrato de compra y venta de energía renovable

Economía

Falcondo y EGE Haina firman contrato de compra y venta de energía renovable

Historias

Economía

Falcondo y EGE Haina firman contrato de compra y venta de energía renovable

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Falconbridge Dominicana (Falcondo) y la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE Haina), suscribieron un acuerdo de compra y venta de energía fotovoltaica para ser empleada en las operaciones mineras de la compañía, informaron este martes ambas empresas. El contrato a largo plazo establece que EGE Haina suministrará a Falcondo, en calidad de usuario no regulado del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), parte de la energía que esta empresa requiere para su producción. La energía provendrá de la producción del Parque Solar Girasol, que EGE Haina construirá durante los próximos meses en el municipio Yaguate, provincia San Cristóbal, y que tendrá una capacidad de 120 MW. El convenio estuvo encabezado por Luis Mejía Brache, gerente general de EGE Haina, e Ioannis Moutafis, presidente de Falcondo. Con este acuerdo Falcondo reemplazará parte de la energía térmica que emplea en sus instalaciones por energía renovable, y se convertirá así en la primera empresa minera de República Dominicana en utilizar energía renovable en sus operaciones. Ioannis Moutafis, presidente de Falcondo afirmó que “este convenio muestra que la minería puede operar de manera amigable con el medioambiente. Agradecemos a EGE Haina por la ejecución de este proyecto, que es todo un hito, no solo para Falcondo, sino para toda la nación”. El gerente general de EGE Haina, Luis Mejía Brache expresó su satisfacción de “contribuir con las operaciones de Falcondo a través de la producción del Parque Solar Girasol, que será la central de generación fotovoltaica más grande del país”.

Política

(VIDEO) Vocero de Domingo Contreras dice salida de Roberto Salcedo no afecta PLD

Política

(VIDEO) Vocero de Domingo Contreras dice salida de Roberto Salcedo no afecta PLD

Historias

Política

(VIDEO) Vocero de Domingo Contreras dice salida de Roberto Salcedo no afecta PLD

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Juan José Guzmán Beato, vocero del candidato al cabildo del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, informó este martes de que la salida del exalcalde, Roberto Salcedo de esa organización política, no afecta esa candidatura en ningún sentido. “Roberto Salcedo tomó una decisión nosotros lamentamos la decisión que tomó, entendemos que no era el momento adecuado. Es su decisión, de eso es parte de la democracia. Eso todavía no nos afecta porque él no ha apoyado a nadie. Lo más inteligente es que el se mantenga neutral”, aseveró Guzmán Beato. El vocero emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el panel de comunicadores conformados por Rafael Zapata, Enrique Mota, y Andersón Hernández, durante la emisión del programa “El Nuevo Diario AM”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV. Asimismo, Guzmán dijo que ese proyecto no ha tenido descanso tras el fatídico proceso electoral del pasado domingo 16 de febrero. “Domingo Contreras estaba encabezando en ese momento las votaciones. Nosotros tenemos varios mecanismos para ir midiendo cómo va el proceso, y a ese momento nosotros teníamos un estimado de que le llevábamos casi diez puntos al más cercano competidor que era Carolina Mejía”, aseguró. Igualmente, Guzmán Beato sostuvo que ese proyecto es el más afectado e indignado por el fallido proceso, considerando también como lamentable que desde la oposición se haya querido decir todo lo contrario. Al ser abordado sobre los resultados de las encuestas como Mark Penn / Stagweel, que favorecen a Carolina Mejía, candidata a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el vocero de Contreras alegó que esas mediciones fueron hechas en momentos que se acusaba al partido oficialista de lo ocurrido en las elecciones. “Esas encuestas se midieron en el momento de la crisis. Si es cierto y tenemos que reconocer que nosotros estábamos en ese momento donde la gente entendía que el partido de gobierno era responsable de todo lo sucedido”, sostuvo Guzmán Beato. Igualmente, resaltó que han estado realizando estudios cuyos resultados obtenidos son diferentes a los que plantean dichas encuestas. “Domingo Contreras está actualmente debajo en nuestros estudios en la circunscripción número uno. Está actualmente en la circunscripción número dos está con una diferencia de tres punto y pico, y en la circunscripción número tres está casi catorce puntos encima. Eso da un resultado por encima de siete puntos sobre Carolina Mejía, son estudios de la semana pasada”, concluyó el vocero.

Coronavirus

Bajo vigilancia epidemiológica 40 personas que tuvieron contacto con italiano infectado con coronavirus

Coronavirus

Bajo vigilancia epidemiológica 40 personas que tuvieron contacto con italiano infectado con coronavirus

Historias

Coronavirus

Bajo vigilancia epidemiológica 40 personas que tuvieron contacto con italiano infectado con coronavirus

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública informó este martes de que mantiene unas 40 personas bajo vigilancia epidemiológica, debido que forman parte del vínculo de contacto que tuvo el paciente italiano de 62 años confirmado el pasado domingo con coronavirus y que está interno recibiendo el tratamiento de lugar en el hospital militar Ramón de Lara, en San Isidro. El titular de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas dijo que la Unidad Médica del Aeropuerto de La Romana, identificó a los empleados que hicieron contacto con el turista italiano, que dio positivo al coronavirus. Asimismo, explicó que el 80% de los casos de procesos similares a la gripe y a la influenza de las infecciones respiratorias agudas que actualmente se está registrando en el país, son fruto al periodo estacional de los primeros cuatros meses del año. Caso del infante

Sánchez Cárdenas de refierió también al caso del menor de nacionalidad italiana, quien dio negativo al virus del coronavirus tras realizarle las pruebas necesarias para la detención. El niño había sido ingresado en el hospital infantil Robert Read Cabral con síntomas similares por lo que de forma inmediata y oportuna el equipo de Salud de dicho centro pediátrico aplicó los protocolos de lugar. “El niño se recupera satisfactoriamente, luego que había presentado dificultades respiratorias, tos, fiebre y malestar general, tomamos las muestras e hicimos las pruebas correspondientes resultando negativo. indicó el funcionario. Exhortación.

El ministro de Salud, fue enfático en señalar que la ciudadanía debe tomar todas las medidas de prevención específicamente en la higiene para evitar el contagio con el Covi2019 y la la influenza que por la época se registra en el país. Sánchez Cárdenas exhortó además a la ciudadanía a no llevarse de los rumores que desde un inicio circulan por las redes sociales, que tratan de crear en la población desasosiego. “Nuevamente les pido que apliquen las medidas de prevención adecuadas que desde un inicio hemos estado liberando en el Ministerio de Salud en conjunto con la Organización Mundial de Salud (OMS)/OPS, esto no es solo un asunto de las autoridades, esta problemática es de todos, el pánico y el miedo no son los mejores consejeros para enfrentar cualquier situación y mucho menos de Salud”, puntualizó. Prohibición de crucero

La prohibición de la entrada de un crucero al puerto de Santa Bárbara, en Samaná, se debe que transportaba personas con casos de enfermedad sospechosa de naturaleza infecciosa por lo que hemos tomados las acciones de lugar no solo en este caso si no más bien en todo, ya que debemos de proteger la salud colectiva a través de medidas de prevención que sea rápidas, eficaces y oportuna. “Con la prohibición de este crucero procedente de Jamaica sólo estamos tomando las medidas de aislamiento y cuarentena durante el trayecto, ientras que ante cualquier novedad a través del Ministerio de Salud seguiremos informando a la población de manera eficiente y clara”, señaló. Meningococcemia.

Sobre el caso de Meningococcemia, el funcionario de Salud dijo que se encuentra controlado y con las medidas de precaución como mandan los protocolos,informaciones que realizó tras registrarse la muerte en San Francisco de Macorís de un hombre y una mujer, esposo quienes fallecieron a casuca de Menincogococcemia.

Novedades

Alexandra Hatcu demanda a los “Cirqueros” por difamación e injuria

Novedades

Alexandra Hatcu demanda a los “Cirqueros” por difamación e injuria

Historias

Novedades

Alexandra Hatcu demanda a los “Cirqueros” por difamación e injuria

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO:- Alexandra Hatcu se querelló contra los conductores del programa “Los Dueños del Circo”, Enrique Crespo, Nancy Medrano y Ali David, de los cuales demandó una indemnización de cinco millones de pesos, según a una información publicada este martes en el portal digital Más Vip. De acuerdo a la querella, la exesposa del cantante Mozart “La Para” ha tenido que soportar ataques injuriosos y afirmaciones difamatorias hacia su persona de parte de los cirqueros. Tolerando términos como: “Robocop”, “sin cerebro”, “plástica”, “transformer”, “dama de compañía”, “banal”, “superficial”, “psicópata”, entre otros calificativos despectivos. La demanda es por Difamación e Injuria, contenida en el articulo 22 de la ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por lo que “el monto de los daños materiales y perjuicios sufridos por la querellante se estiman en cinco millones de pesos” con la posibilidad de aumentar el monto en el curso de la fase de investigación. El documento destaca también, que los presentadores del sarcástico programa hablaron con términos despreciativos tanto de Hatcu, como de su hija menor de edad. Los representantes legales de la influencer y modelo que llevan el caso son J Guillermo Estrella Ramia y Mario Eduardo Aguilera.

Internacionales

Suben a 19 los muertos por tornados en Estados Unidos

Internacionales

Suben a 19 los muertos por tornados en Estados Unidos

Historias

Internacionales

Suben a 19 los muertos por tornados en Estados Unidos

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA (EE.UU.).- El numero de personas que fallecieron como consecuencia del paso de varios tornados que tocaron tierra esta pasada madrugada en el estado sureño de Tenessee (EE.UU.) ascienden a por lo menos 19, informaron autoridades estatales, citadas por medios locales. La Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee (TEMA) dio cuenta de la nueva cifra de fallecidos en un actualización de la situación en este estado sureño, donde se ha declarado el estado de emergencia tras la tormenta que ha causado severos daños en el centro de Nashville, capital del estado, y otras localidades cercanas. La agencia estatal actualizó la cifra de víctimas mortales luego de que los rescatistas encontraran varios cuerpos entre los escombros de edificios y viviendas que derrumbaron los tornados que azotaron el estado. Al menos 40 estructuras colapsaron en el área de Nashville, donde uno de los tornados sorprendió en horas de la madrugada, según confirmó la Policía Metropolitana de la ciudad en su cuenta de Twitter. Del total de fallecidos reportados hasta el momento, 14 se han registrado en el Condado de Putnam, al este de Nashville, a causa de los tornados y las tormentas que han ocasionado por lo menos una veintena de heridos, además de viviendas y estructuras severamente dañadas, según ha informado la portavoz de TEMA Maggie Hannan. La Oficina del Alguacil del condado de Putnam indicó que la tormenta azotó especialmente fuerte la zona entre las ciudades de Cookeville y Baxter, donde varias viviendas resultaron destruidas. Las autoridades del condado de Wilson también reportaron a dos fallecidos, la misma cifra que en el condado de Davidson, mientras que las de Benton un deceso. La situación ha obligado al gobernador estatal, el republicano Bill Lee, ha declarar el estado de emergencia en Tenessee. Según medios locales, uno de los tornados que se formó esta madrugada atravesó el centro de la ciudad y provocó serios daños en más de 40 edificios y otros han sido evacuados ante la posibilidad de fugas de gas. Las autoridades la capital de Tennessee han instado a la población a permanecer en casa mientras evalúan los daños, al tiempo que los edificios públicos “no esenciales” y numerosas escuelas de la región permanecerán cerrados. En Tennessee se celebran este martes elecciones primarias, en lo que se conoce como el supermartes, y varios sitios de votación han sido afectados o han tenido que abrir más tarde de lo previsto, dijeron las autoridades, que buscan cómo trasladar a los electores a otros lugares para ejercer su derecho.

Toga

Pena máxima contra hombre que hirió y trató de ahorcar a su pareja con un lazo de cartera

Toga

Pena máxima contra hombre que hirió y trató de ahorcar a su pareja con un lazo de cartera

Historias

Toga

Pena máxima contra hombre que hirió y trató de ahorcar a su pareja con un lazo de cartera

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este dictó 30 años de prisión contra un hombre que, en junio de 2017, trató de asesinar a su pareja hiriéndola con un arma blanca y envolviéndole el cuello con un lazo de cartera en el sector Sabana Perdida, informó este martes la Procuraduría General de la República (PGR). Reynaldo Rondón incurrió en tentativa de asesinato y violencia de género contra su pareja, cuyo nombre se omite para proteger su identidad, señala el comunicado del Ministerio Público. El expediente acusatorio detalla que el día 8 de junio de 2017, Rondón atacó a la mujer envolviéndole un lazo de cartera en el cuello con el que intentó ahorcarla. Posteriormente, la lanzó al suelo y la atacó con un arma blanca provocándole varias heridas en el cuello y la espalda. La víctima logró escapar de su agresor. Tras cometer el hecho, el victimario emprendió la huida y fue capturado tres meses después, procediendo el Ministerio Público con su sometimiento a la justicia. En su acusación la PGR indica que Rondón también era buscado activamente por las autoridades norteamericanas por la muerte de su exesposa y por mostrar una conducta violenta, razones por las cuales la querellante decidió terminar la relación. El imputado fue condenado luego que fuera hallado culpable de violar los artículos 296, 297, 298, 302 y 309 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan los citados delitos, por lo que permanecerá recluido durante 30 años en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Nacionales

Entregan premio Felipe Abreu a cuatro gestores del carnaval dominicano

Nacionales

Entregan premio Felipe Abreu a cuatro gestores del carnaval dominicano

Historias

Nacionales

Entregan premio Felipe Abreu a cuatro gestores del carnaval dominicano

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-. Cuatro destacados gestores del carnaval dominicano fueron galardonados con el Premio Felipe Abreu, que anualmente otorga el Ministerio de Cultura, informó la entidad este martes. Los premiados ayer lunes fueron Dilcia Martínez Checo, Juana Emilia Guerrero, Félix Juan Ramos y Fresolina Vicioso (La India), quienes recibieron la distinción de manos del ministro de Cultura, Eduardo Selman, junto a la viceministra, Edilí Pichardo. Los cuatro recibieron una dotación de RD$50 mil pesos y certificados que los acreditan como ganadores del Premio Felipe Abreu correspondiente al 2020. Se les reconoció por su incansable labor en beneficio de la proyección del carnaval dominicano. Previo al reconocimiento de cada galardonado, fueron leídas sus semblanzas. De Fresolina Vicioso, oriunda de Jarabacoa, se valoró que se inició en la comparsa de los Indios Taínos de San Carlos. Es la fundadora de la comparsa de los indios en el sector La Ureña, con la que ha ganado varios premios en los desfiles locales y nacionales. Ha tenido una labor destacada en los desfiles de Carnaval entre los años que van del 2009 hasta el 2015, conforme reseñas de prensa. Acerca de Dilcia Martínez Checo (La Gitana), se leyó que es oriunda de Monción, Santiago Rodríguez y se apoda La Gitana, porque así la llamaba su abuela. Desde joven fabricaba flores de papel y cantaba con una guitarra en la calle. Ha actuado en Curazao y Aruba. Mientras que Félix Juan Ramos se disfraza de Diablo Cojuelo desde el 1961, inició con tan solo ocho años de edad. Lleva cuatro décadas dando cátedras en el diseño del famoso disfraz de la comparsa diablo, para carnavaleros del país y Estados Unidos. Juana Emilia Guerrero, quien también fue galardona, es nativa de Nizao, graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Ciencias Física y Matemática. Ha sido maestra durante 30 años en el Liceo Aliro Paulino de Nizao, lo que alterna con su rol de carnavalera. El Desfile Nacional del Carnaval se celebrará el domingo 6 de marzo. Estará encabezado por los reyes Pamela Sued y Luis Roberto Torres (Chachón) quienes fueron coronados el lunes. El desfile será difundido a través del canal 4 de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CETV) y El Nuevo Diario TV, organizado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo. Cuenta con el patrocinio de Cerveza Presidente, Industrias San Miguel con sus productos Kola Real y agua CoolHeaven, Fundación Corripio, Alcaldía del Distrito Nacional, Pinturas Tropical, y otras empresas. La provincia Hermanas Mirabal es la invitada de honor al recorrido, que estará dedicado a la mujer dominicana, por coincidir su celebración con el Día Internacional de la Mujer.

Política

Chu Vásquez: encuesta Greenberg evidencia la decisión de un pueblo de salir del PLD

Política

Chu Vásquez: encuesta Greenberg evidencia la decisión de un pueblo de salir del PLD

Historias

Política

Chu Vásquez: encuesta Greenberg evidencia la decisión de un pueblo de salir del PLD

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exsenador Jesús Vásquez Martínez (Chu), afirmó este martes que los resultados de la encuesta Greenberg, que da como ganador en primer vuelta Abinader con un 52 % contra el 24 % del candidato oficialista, evidencia la decisión de un pueblo de salir del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y lograr el verdadero cambio que necesita la sociedad. Vásquez Martínez, coordinador electoral del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader, indicó que dichos resultados también confirman que el gobierno del PLD solo tiene progreso en el Palacio Nacional, en papeles timbrados y en la mente de los funcionarios que se han enriquecido con el dinero del pueblo. “Esa encuesta evidencia la realidad del mercado electoral dominicano que ya decidió salir del gobierno del PLD, y Danilo Medina, y que ven en Luis Abinader la única esperanza no solo de cambio en el país, sino de tener la visión clara de lo que hay que hacer de manera concreta para devolverle la esperanza a este pueblo que hace mucho la perdió, porque el PLD es sinónimo de mentira, desconfianza e inseguridad”, aseguró Vásquez Martínez. Indicó que ya el pueblo despertó de la verdadera realidad ante las tantas mentiras y engaño en que el gobierno lo tenía sometido vendiendo una percepción equivocada de crecimiento económico, seguridad, desempleo y mejores condiciones de vida. “ Tanto es así que la propia encuesta habla del alto nivel de frustración del pueblo dominicano, al extremo tal, que solo el 13% de los dominicanos cree que el país se dirige en la dirección correcta, y el 84% dice que está en el camino equivocado. Ante una realidad como esa la República Dominicana necesita de un Presidente que tenga la visión clara de lo que hay que hacer, y ese hombre tiene nombre y apellidos, se llama Luis Abinader“, proclamó Chu Vásquez. Dijo que para cada uno de los principales problemas del país Abinader tiene en carpeta propuestas claras de solución, como es el caso de la seguridad ciudadana, donde esta encuesta demuestra una vez más el gran problema que la misma representa, ya que el 81 % dice que la seguridad ciudadana está empeorando en el país, y el 68% dice que el crimen está peor. “Estamos ante un grave problema como nación, y el gobierno no ha tenido forma ni la capacidad para poder hacerle frente a este problema, tan vital para el desarrollo del país, porque hoy los dominicanos vivimos como presos, y de rodilla ante una delincuencia que cada día le gana la batalla a las autoridades, pero por suerte le quedan poco para salir de la pesadilla morada, y el gobierno de Danilo Medina”, precisó Vásquez Martínez.

Coronavirus

Director de Salud Pública de EE.UU. asegura que mascarillas no son efectivas para prevenir el coronavirus

Coronavirus

Director de Salud Pública de EE.UU. asegura que mascarillas no son efectivas para prevenir el coronavirus

Historias

Coronavirus

Director de Salud Pública de EE.UU. asegura que mascarillas no son efectivas para prevenir el coronavirus

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- El director del Departamento de Salud de EE.UU., Jerome Adams, recordó a sus compatriotas que las mascarillas “no son efectivas” para evitar contagios por coronavirus, mientras que los profesionales sanitarios las necesitan para cuidar a los pacientes afectados sin ponerse en riesgo a sí mismos. “¡Dejen de comprar mascarillas!”, escribió el también doctor en su cuenta de Twitter el pasado 29 de febrero, donde detalló que la mejor manera de protegerse y ayudar a frenar la propagación de enfermedades respiratorias es realizar acciones preventivas diarias, como quedarse en casa cuando se está enfermo y lavarse las manos con agua y jabón. Esta advertencia se debió al aumento en la demanda de máscaras faciales en Estados Unidos, especialmente el modelo N95, que se caracteriza por su grosor y ajustarse mejor a la nariz y la boca. Adams aclaró que cualquiera corre el mismo riesgo de contagiarse de esta enfermedad y recordó que “las personas de ascendencia asiática, incluyendo a los chinoamericanos, no son más propensas a contraer covid-19”. Este vicealmirante de EE.UU. indicó que los principales síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar y mencionó tres pasos para mantenerse sano: lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos; evitar tocarse ojos, nariz y boca cuando esas extremidades estén sucias y emplear soluciones de limpieza en las superficies. En RD En República Dominicana las mascarillas se han agotado en las farmacias debido a la demanda que ha tomado en estos últimos días tras la llegada al país del primer caso de coronavirus, anunciado por las autoridades el pasado domingo. Durante un recorrido realizado ayer por diferentes farmacias del Distrito Nacional fue imposible hallar el referido producto.

Nacionales

(VIDEO) Vocera de Ramfis alega rechazo de la JCE es decisión política y adolece de legalidad

Nacionales

(VIDEO) Vocera de Ramfis alega rechazo de la JCE es decisión política y adolece de legalidad

Historias

Nacionales

(VIDEO) Vocera de Ramfis alega rechazo de la JCE es decisión política y adolece de legalidad

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La vocera del candidato presidencial Ramfis Trujillo Domínguez, por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Anny Guzmán, dijo este martes que el rechazo a esa candidatura por parte de la Junta Central Electoral (JCE) se debe a una decisión política e infundada que adolece de base legal. “Nosotros presentamos un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral , el cual busca la reivindicación de los derechos fundamentales de nuestro candidato luego de que fueran conculcados por la decisión administrativa de la Junta Central Electoral, la cual fue basada en una decisión política totalmente infundada y que adolece de toda base legal”, informó la vocera de Ramfis Trujillo. Anny Guzmán se expresó en estos términos tras ser entrevistada por el comunicador Kelvin Ortiz Faña, durante la emisión matutina del programa “Hablemos de Política”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV. Asimismo, dijo que la JCE alegó que no se habían allegado los documentos que acreditaran la renuncia del candidato a la presidencia de Trujillo Domínguez por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), de una supuesta doble nacionalidad, además de que no se acreditaban la residencia en el país por más de 10 años. “A ningún otro candidato se le solicita eso. Entonces como un órgano administrativo debió circunscribirse única y exclusivamente a esos requisitos. Ya ese escrutinio solamente se le ha hecho a Ramfis Domínguez Trujillo, sobre el entendido que obviamente representa una amenaza para los políticos corruptos”, sostuvo Guzmán. En ese orden, la vocera de Ramfis Trujillo alegó que todo se debe a que el candidato presidencial ha sido muy enfático al decir que encarcelará a todos los políticos corruptos y que eso ha causado un susto nacional. Asimismo, dijo que la audiencia ha sido pautada para este miércoles 4 de marzo en la cual se espera una decisión del Tribunal Superior Electoral ajustada a los principios y preceptos constitucionales.

Deportes

Cristiano Ronaldo llega a Madeira para visitar a su madre en hospital

Deportes

Cristiano Ronaldo llega a Madeira para visitar a su madre en hospital

Historias

Deportes

Cristiano Ronaldo llega a Madeira para visitar a su madre en hospital

MOSTRAR CONTENIDO

EL NUEVO DIARIO, LISBOA.- El futbolista portugués Cristiano Ronaldo llegó este martes a Funchal, en el archipiélago de Madeira, para visitar a su madre, Dolores Aveiro, que está hospitalizada después de sufrir un accidente cerebrovascular la pasada madrugada. Cristiano aterrizó en el aeropuerto de Funchal pasadas las 16.00 (hora local, GMT) junto a su pareja, Georgina Rodríguez, y su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr, como captaron las cámaras de varios medios locales. Aveiro está ingresada en el Hospital Nélio Mendonça de Madeira, donde ingresó de madrugada y fue tratada de un trombo, según informan medios lusos, que avanzan que está estable. Ni el centro médico ni el entorno del jugador han hecho ninguna confirmación oficial sobre el asunto. Cristiano Ronaldo, que llegó a Madeira procedente de Turín, nació en Funchal, donde se formó como futbolista antes de fichar por el Sporting de Portugal. Su madre reside en esta ciudad insular portuguesa.

Nacionales

Solicitan a farmacias información sobre insumos relativos al coronavirus para evitar estafas y acaparamiento

Nacionales

Solicitan a farmacias información sobre insumos relativos al coronavirus para evitar estafas y acaparamiento

Historias

Nacionales

Solicitan a farmacias información sobre insumos relativos al coronavirus para evitar estafas y acaparamiento

MOSTRAR CONTENIDO