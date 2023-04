Ideas en movimiento o fragmentos de mi pensar (8)

Para Lusitania Martínez, filósofa y educadora dominicana

LA AMISTAD Y EL VERDADERO AMIGO

Aunque frágil, la amistad es una de las expresiones más puras del amor. Sólo dos amores la aventajan: el amor materno y el amor fraterno. En ocasiones, iguala a este último: dos amigos convertidos en hermanos por la fuerza del afecto es un buen ejemplo, a pesar de que ya no es tan común en estos tiempos post pandémicos de tanta fragilidad en la lealtad. De esa hermandad nace el verdadero amigo. El verdadero amigo no te retira su confianza porque le hayas fallado una vez después de una larga vida de lealtad y solidaridad en los momentos duros; el verdadero amigo no te abandona en tu primera caída ni deja de creer en ti, ni se retira de tu lado; el verdadero amigo no olvida lo que fuiste en su pasado. ¡Jamás lo olvidará! El verdadero amigo nunca dejará de confiar en ti ni cuando los demás duden de ti, de tu palabra: él te dará la oportunidad de volver a ser quien eras y te ayudará a levantarte.

LA BONDAD / LA MALDAD

La bondad lleva en sus entrañas el espíritu de justicia y ésta es una manifestación de aquella: coexisten. Hay una íntima e indisoluble relación entre ambas. ¡Es de un maravilloso valor la bondad! Por eso es preferible un bueno sin costumbres a un malo de refinada educación: es más fácil educar al primero que convertir al malo en bueno. Ya a propósito de la maldad, oportuno es decir que resulta insólita la manera en que los malos se apegan a la vida, a este mundo terrenal que muchos llaman infierno. Con los buenos, ocurre lo contrario: éstos son tan desprendidos que por cualquier sencilla causa noble dan su vida, por lo que regularmente tienen una existencia breve y si larga, azarosa.

EL CAMBIAR DE RUMBO

Cambiar de rumbo no es derrota; continuar transitando el mismo sendero a sabiendas de que está errado sí lo es. Si mantenernos firmes en alcanzar la meta es lo que nos anima, no es derrota cambiar de rumbo para elegir el sendero correcto. Cambiar de rumbo es lo mismo que darnos una segunda oportunidad para alcanzar lo anhelado.

EMIGRAR

A veces cambiar de rumbo implica la decisión de emigrar: dejar atrás el terruño patrio. Emigrar es dejar raíces tras de sí, ataduras eternas, sueños inconclusos o quebrados, como alas deshojadas que vuelan; emigrar es un dejar de ser, voltear la hoja de la vida.

EL CARÁCTER

El carácter es el resultado de la combinación de varios factores fundamentales: la modificación del temperamento —conjunto de rasgos consustanciales a nuestro ser natural— mediante la educación y la constancia en trabajar la voluntad y el cultivo de hábitos orientados a ello son muy determinantes. Las cosas que, aun en contra de nuestra voluntad, las asumimos de buena gana por deber u obligación —¡y hasta con amor!— son las que, al final, forjan nuestro carácter y anuncian lo que en verdad somos y podríamos llegar a ser. El trabajo duro, constante y determinado, con propósito bien definido y firme voluntad, pueden contribuir con el fortalecimiento del carácter. De ahí que lo moral y lo relativo a la asimilación de virtudes jueguen tan importante rol en la formación del carácter del hombre valeroso, orientado al bien y a la honestidad. Hay toda una tipología del carácter en el discurso ético y moralista del filósofo griego Aristóteles, quien nos da a entender la relevancia en las acciones del hombre, que son las que definen su carácter. El afirma, en su obra Ética a Eudemo: «Pero como no es fácil ver directamente la intención, nos vemos forzosamente obligados a juzgar del carácter de los hombres por sus actos. El acto vale ciertamente más que la intención».

EL EGOÍSTA Y SU EGOISMO

Poco aporta al bienestar del mundo quien sólo piensa en sí mismo las veinticuatro horas del día, es decir, cuando duerme y cuando no duerme. Se da esta situación con el egoísta, pues los egoístas —pensadores en sí mismos en todo momento— por lo regular son seres solitarios o por iniciativa propia o por rechazo obligatorio; su vacío interior no les permite ver después de ellos, que fuera de ellos existen otros, que hay otro mundo que no es el de ellos. El desenfrenado amor por sí mismo del egoísta lo enceguece y no le permite comprender la importancia del amor hacia los demás y que prodigando amor al prójimo uno puede encontrar el camino hacia la realización personal en el plano espiritual. Ignora el egoísta que no es posible alcanzar la felicidad sembrando en nuestro corazón la semilla del egoísmo, pues de este modo sólo es posible cosechar angustia y una amarga sensación de vacío que no es más que la expresión de una gran soledad espiritual y de una insatisfacción que no se sacia nunca. Quizá esto explique la célebre expresión popular siguiente: «Los egoístas mueren solos».

EL PREPOTENTE

El prepotente se caracteriza básicamente por ejercer, de manera engreída y abusiva el poder que ostenta. Generalmente lo hace vestido de arrogancia y desnudo de humildad. Con tendencia a la insensibilidad, demuestra tener poco interés por ayudar a los demás y tiende a darle de lado al qué dirán. él es él y nada más, actitud que se aproxima al culto a sí mismo, asumiendo poses propias del vanidoso y, a veces, del narcisista. Actúa en forma fiera y destructiva, como con odio, cuando alguien se opone a sus designios. Es decir, el prepotente le declara la guerra a quien no satisface sus aspiraciones, aunque éstas sean improcedentes desde cualquier ángulo o perspectiva. Ser bondadoso, amable, comprensivo y humanitario no es algo común en el prepotente, pues su ego es tan grande que le bloquea la visión espiritual, impidiéndole ver más allá de su centro de egolatría irritante. Ser presumido, discriminatorio, injusto, absorbente y petulante es muy común en este tipo de persona. Ese culto a su personalidad, que muchas veces exhibe con su vestuario estirado, como si su vida fuera un desfile de moda permanente, también caracteriza al prepotente. Pensar que todo lo sabe, que todos los conocimientos que a través de los siglos ha acumulado la humanidad se concentran en él, es propio del prepotente, pues absurdamente confunde la relación poder/sabiduría, lo cual es típico del ignorante con poder. Atravesado por esa corriente de arrogante incomprensión, el prepotente tampoco soporta que alguien a su alrededor se destaque o haga público lo que sabe. Cuando esto ocurre, acusa al que considera su rival de tener delirio de grandeza, a pesar de que, irónicamente, el megalómano es él, pues permanentemente exhibe un saber vanidoso que no posee.

LOS PADRES Y LOS HIJOS

Ser padre o ser madre sin antes haber recibido manual alguno para asumir cualquiera de esos dos roles constituye un verdadero reto, un desafío ante la vida. Libros y guías conteniendo consejos e ideas existen por doquier, pero no es posible concebir un manual para ser padre o madre que pueda hacer la misma función de un manual para entender la mecánica de un carro o de un avión. ¡No es posible! Ser padre o ser madre es una aventura muy personal, muy individual, y de impredecibles resultados: nunca se podrá pronosticar con exactitud el destino que habrá de tomar la vida de uno u otra. Tampoco se podrá predecir con exactitud nada con respecto al ser nacido de la unión de ambos. Los consejos de los padres a los hijos ayudan, porque son como faros. Por ejemplo, nunca está de más recordarle a un hijo, al momento de comenzar a adquirir conciencia de su rol en la adultez en la sociedad y ante su familia, la importancia de no hacer nada de lo que pueda avergonzarse después, de no hacer nada de lo que pueda arrepentirse más tarde. Incluso ahora mismo, en este siglo XXI que corre, podemos (debemos) decírselo a nuestros hijos. Especialmente a los que están en esa etapa de la vida de un ser humano que es la adolescencia. Tampoco ellos vienen a la vida recibiendo, al nacer, un manual de instrucción sobre cómo ser hijos. Es por lo que ellos también habrán de vivir una aventura de impredecibles resultados: una aventura bajo la inevitable influencia directa o de quienes le han dado el ser o de los adultos que por alguna circunstancia a lo mejor tendrán que asumir el rol de padres: abuelos, abuelas, tíos, tías o hermanos mayores. En ambos casos —el de ser padre o el de ser hijo— es una aventura que implica aprendizaje, tolerancia, respeto mutuo, pero, sobre todo, AMOR. Todavía más: nadie recibe al nacer un manual sobre cómo asumir la vida, porque ésta sí que es una verdadera y fascinante aventura personal.

EL AFORISMO

La clave del aforismo o de la frase reflexiva está en decir las cosas de un modo distinto a pesar de que la misma encierre verdades ya dichas. Es decir, que nos dé la agradable impresión de que la opinión vertida es nueva, que encante por su forma e impacte por su contenido…o a la inversa. El aforismo regularmente es un pantallazo reflexivo, dicho en una sola oración y sin detalles o accesorios. Es simplemente una opinión sin análisis explicativo.

EL AMOR

¡Qué inmenso es el poder del amor! Donde la inteligencia no puede, el sí puede. Y mientras el odio empequeñece a los seres humanos, el amor, en cambio, los engrandece. Incluso, el amor –ese sentimiento transformador que convierte en otro a quien lo anida en su pecho, así sea por un instante de su vida— ha embellecido la literatura y todas las demás artes con su magia trascendente, jugando un rol protagónico en la historia de la humanidad. Y tiene mucho de mágico el amor: no se busca, llega solo. Es un fantasmita fuera de control: a veces solo te das cuenta de él cuando ya hace tiempo está metido en ti, dándole un giro a tu vida. Aunque cabe reconocer que, en el amor, el corazón es un tirano: él es quien elige, no uno. Podemos negociar con él usando la razón, pero no siempre nos escucha. Tiene sus exigencias el amor: perdura el amor cuando la confianza impera; desfallece cuando asoma la duda. También tiende a huir cuando la distancia se interpone entre los dos seres en cuyos corazones él habita. Es importante saber que a veces tienes que llorar sin que las lágrimas mojen tu rostro, sufrir en silencio, a pesar del dolor, para poder vivir a través del amor, no a través de la tristeza como algunos pesimistas piensan. Y es que el amor no es tan sólo alegría: también duele amar. Es juguetón el amor y con frecuencia inexplicable y sorprendente: cuando no puedas explicarte el porqué sientes lo que sientes por alguien, cuando no logres entenderlo ni alcances a saber la razón de ese sentimiento que te quema por dentro, que te obliga a pensar en ese alguien hasta cuando no deberías o no querría, puedes tener la certeza —¡casi la seguridad!— de que estás enamorado.

Por Miguel Collado

