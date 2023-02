Ideas en movimiento o fragmentos de mi pensar (3)

In memoriam

al poeta Apolinar Perdomo,

quien siempre cantó al amor.

EL AMOR EN LAS BODAS: EN EL CINE Y EN EL MUNDO REAL

Los cineastas de Hollywood insisten en la filmación de películas en las que las bodas al estilo tradicional siguen siendo materia prima esencial de las historias románticas. Y los críticos de cine se deleitan con ellas. En todas ellas no falta la escena —a veces entre lo romántico y lo cursis— de los votos matrimoniales, que es el momento de las promesas que no siempre son cumplidas: «Yo, Steve McQueen, prometo amarte a ti, Bárbara Stanwyck, y prometo honrarte a partir de hoy durante todos los días de nuestras vidas, tanto en las buenas como en las malas circunstancias que nos depare el destino; juro serte fiel eternamente, y apoyarte siempre». Es un ejemplo imaginario, pero ¡qué hermoso es el mundo del séptimo arte! Aunque todavía se celebran bodas así en el mundo real. Y es que la boda es una ceremonia de alta significación mediante la cual, ya sea por lo civil o respondiendo a código religioso determinado, se da inicio al matrimonio. Ahora bien, una de las cosas que vienen con el verdadero amor es el matrimonio, que es un pacto de unión eterna para formar una familia. Y eso, en esencia, es así en cualquier religión del mundo cristiano. Es un paso muy concreto y trascendente; es como responder a la pregunta que, separadamente, el novio y la novia antes se hacían: «¿Con quién habré de vivir por el resto de mis días?» Los esposos deben entenderse, respetarse, cuidarse mutuamente y prometer ser leales en el matrimonio, dejando a un lado las sospechas, siendo solidarios, fraternales, honestos y humildes; y permitiéndole al corazón que hable con la verdad cada vez que la vida los coloque en situaciones difíciles que juntos habrán de enfrentar. Es muy importante el saber perdonarse en esos momentos en que las contrariedades y dificultades puedan provocar errores que no representan peligro alguno para la lealtad prometida. Los padres debemos entender y aceptar que es el destino de todo ser humano concebido por mujer el dejar atrás a sus procreadores para unirse a otro ser en carne y alma y alcanzar la felicidad en comunión; entender que los hijos, al casarse para formar familias, no se nos van para restar, sino para sumarle a la familia en la que nacieron y crecieron, para regar la semilla del amor recibido en el hogar que dejan para construir otro siguiendo el buen ejemplo de quienes los trajeron al mundo. «¡Todo ha cambiado!» es una frase común, pero el verdadero amor, aunque ya no es tan común, sigue siendo alimento esencial de la felicidad anhelada por todo ser humano normal.

EL AMOR ES UN DUENDE

Es cierto: es un duende travieso el amor. Llega sin anunciarse y nos ronda sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta a veces ya estamos atrapados por él y no sabemos —no podemos explicarnos— el porqué hacemos lo que hacemos por ese alguien que, sin percatarnos, ya está muy metido dentro de nosotros. ¿No será que el amor es un travieso duende que juega con nosotros? No nos pide permiso para entrar en nuestro corazón; tampoco para irse a otro lado y dejarnos o vacíos o quizá enamorados de alguien distinto que ha llegado a nuestra vida. Sí, es cierto: es un duende travieso el amor.

EL CORAZÓN ES UN TIRANO

En el amor, el corazón es un tirano: él es quien elige, no uno. Podemos negociar con él usando la razón, pero no siempre nos escucha.

EL PODER DEL AMOR

Donde no pueden ni la inteligencia ni la fuerza ni el dinero, el amor sí puede. Y donde no habita el amor, difícilmente puedan habitar la comprensión, la tolerancia y el perdón. El amor sana.

LA DISTANCIA, EL AMOR Y EL TIEMPO

Enemiga del amor es la distancia: propicia el desapego porque lo existencial se impone. Aliado de ella es el más implacable verdugo de la historia humana: el tiempo.

EL PODER DEL AMOR

Precioso es el amor que te hace renacer, renovarte interiormente, ser otro sin dejar de ser el mismo; bellísima nos parece la vida —a pesar de sus adversidades— si el amor se ha aposentado dentro de nosotros. Nos hace fuertes, nos hace sentir que somos vencedores. Y lo somos: quien haya sido capaz de sentir el poder del amor…es un vencedor.

LA MIRADA: PUERTA DE ENTRADA DEL AMOR

Casi siempre el amor comienza por la mirada, por lo que ven nuestros ojos, enviando señales eróticas a nuestro cerebro. Lo demás, ya en el plano espiritual-emocional, va llegando con el trato. Es tal el poder de las miradas en el nacimiento del amor que quizá se podría llegar a pensar que el amor entra por los ojos. En los no videntes (ciegos físicamente) son importantes otros sentidos: el tacto, el olfato, el oído…y la imaginación creadora. A mí me impacta una mujer por su modo cadencioso de caminar o por su modo sensual de mover sus labios al pronunciar las palabras o por la ternura reflejada en su modo de mirar (a veces como una invitación al amor) o por sus modales y gestualidad. ¡Todo eso es visual! Por ejemplo: tienen un encanto especial los senos en la mujer. No tan sólo su poder erótico es antológico (es una de las zonas erógenas de la mujer), sino su atractiva manera de incitar al amor erotizado. ¡Y eso también es visual! Las palabras. Sí, las palabras. Tienen a veces un efecto mágico en las mujeres de acuerdo al modo en que el varón las pronuncie. Pero ellas vienen después de las miradas: hay un modo visual al decir las palabras (la gestualidad, el donaire, etc.) que produce un estremecimiento en el cuerpo de la mujer. Un atractivo físico. Pero eso viene después de las miradas: “¿Cómo podría amarla si no deseara besar su boca, mirarme en sus ojos de color de mar, saciarme salvajemente en sus senos? ¿Cómo podría si tan sólo con mirarla mi cuerpo tiembla?” No hay duda alguna: la mirada es la puerta de entrada del amor.

EL AMOR SUPERA AL ODIO

El amor engrandece a los seres humanos, el odio los empequeñece.

EL AMOR SUPERA LA RAZÓN

Donde la inteligencia no puede, el amor sí.

EL AMOR ES EXTRAÑO

Con frecuencia el amor se manifiesta de manera muy extraña: herimos a quien amamos, hiriéndonos a nosotros mismos. A veces los celos infundados y las dudas injustificadas influyen.

EL AMOR SUPERA EL RENCOR

Donde no habita el amor, difícilmente puedan habitar la comprensión, la tolerancia y el perdón.

EL AMOR Y LA DUDA

Perdura el amor cuando la confianza impera; desfallece cuando asoma la duda.

EL AMOR Y LA TIRANÍA DEL CORAZÓN

En el amor, el corazón es un tirano: él es quien elige, no uno. Podemos negociar con él usando la razón, pero no siempre nos escucha.

EL AMOR Y LA MUJER

Antes que el odio, fue el amor; antes que la mano asesina, fue la mano amorosa de la mujer

EL AMOR, AMO Y SEÑOR

El amor es un travieso que nadie puede controlar; es impredecible porque nadie es capaz de saber ni cuándo llegará ni cuándo se irá. Es amo y señor de nuestro sentir más profundo: carece de noción del tiempo e ignora distancias.

EL SEXO EN EL AMOR ES VIRTUD

El sexo es necesario para la salud del cuerpo, hacer el amor es necesario para la salud del alma.

EL AMOR Y LA LITERATURA

El amor –ese sentimiento transformador que convierte en otro a quien lo anida en su pecho, así sea por un instante de su vida— ha embellecido la literatura y todas las demás artes con su magia trascendente, jugando un rol protagónico en la historia de la humanidad.

EL AMOR LLEGA

El amor no se busca, llega solo. Es un fantasmita fuera de control: a veces solo te das cuenta de él cuando ya hace tiempo está metido en ti, dándole un giro a tu vida.

EL AMOR ES INEXPLICABLE

Cuando no puedas explicarte el porqué sientes lo que sientes por alguien, cuando no logres entenderlo ni alcances a saber la razón de ese sentimiento que te quema por dentro, que te obliga a pensar en ese alguien hasta cuando no deberías o no querría, puedes tener la certeza —¡casi la seguridad! — de que estás enamorada.

EL AMOR EN LA AMISTAD

El amor puede marcar la diferencia en muchas circunstancias de la vida: establecer la diferencia entre un amigo y un aliado, por ejemplo. El amigo se empeña en hacer cosas que redundarían en tu bienestar, mientras que el aliado se empeña en convencerte para que hagas cosas en su propio bienestar.

DUELE AMAR

A veces tienes que llorar sin que las lágrimas mojen tu rostro, sufrir en silencio, a pesar del dolor, para poder vivir a través del amor, no a través de la tristeza como algunos pesimistas piensan. Y es que el amor no es tan sólo alegría: también duele amar.

Por Miguel Collado

