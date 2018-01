IDAC presenta exposición durante X Semana de la Calidad  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que obtuvo el Gran Premio Nacional a la Calidad 2017 por sus buenas prácticas, tuvo a su cargo a través del subdirector general Santiago Rosa Martínez la conferencia de motivación para otras instituciones titulada “El camino que nos lleva a la excelencia”, durante la jornada de la X Semana de la Calidad en el sector público auspiciada por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

El funcionario, quien habló en representación del director general Alejandro Herrera, resaltó el elevado concepto de la excelencia trasladado a la administración en una entidad de carácter público como el IDAC, dotado con la Ley 491-06, de personería jurídica, con capacidad de reglamentación y de autonomía financiera que le convierte en la entidad que tiene a su cargo velar por el sostenimiento y el mantenimiento de la seguridad operacional.

El IDAC ha sido certificado en las normas internacionales: ISO 9001 versión 2015, de Gestión de Calidad; la 14001-2015 sobre Medio Ambiente y las OSHAS, de Salud y Seguridad Ocupacional en su versión 2017, mediante las cuales se enfoca en el compromiso de llevar al cliente, al ciudadano contribuyente, un servicio de mayor calidad y a la vez hacen énfasis en las normas ISO 26000 de Responsabilidad Social, con las que llevan a cabo jornadas de asistencia social al ciudadano e igualmente la 27000 de Seguridad de Información.

“La direccion general está principalmente comprometida con todas estas jornadas y adicionalmente, aparte del compromiso de la alta dirección, contamos con un equipo humano sin cuya colaboración no fuera posible llevar a cabo estas actividades. Esas personas dedican sus fines de semana, horas invaluables, para contribuir con la comunidad y el desarrollo de nuestro país”, indicó Rosa Martínez durante su intervención.

Aseguró que el compromiso del IDAC no se limita a cumplir con los objetivos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) relacionados con la seguridad operacional, la seguridad operacional de la aviación, la parte medioambiental, la eficiencia del transporte aéreo y la producción de los servicios de navegación aérea, sino también tratar de que se extienda al ser humano como una aportación más integral de compromiso con la sociedad.

“Estamos integrados con el programa de Quisqueya Verde, al Plan de Apoyo a la Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, el programa de Prevención de Cáncer de Mama, jornadas de vacunación y charlas de no violencia contra la mujer a través del programa IDAC, un día con la comunidad”.

Respecto a los logros, el IDAC ha pasado de ser el estigma de toda la región a ser una institución libre que no solamente se limita a lo que tiene que ver con el cumplimiento de su responsabilidad misional, sino con la formación del recurso humano, en el cual reside el éxito de la institución, a través del programa “Ningún país se quede atrás”, de la OACI. De igual modo, una de las contribuciones de la institución, a través de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA), ha sido la formación de técnicos de otros países como Cuba, Jamaica, Haití y Panamá, entre otros.

“Nuestra institución cuenta con el reconocimiento en diferentes campos en lo que tiene que ver con las mejores prácticas en la administración pública, entre ellos los que tienen que ver con las normas básicas de control interno de la Contraloría General de la República. Igualmente, ostentamos una de las certificaciones de más alto nivel del Ministerio de Administración Pública”.

“El camino a donde estamos no ha sido fácil y tenemos claro que todavía quedan muchos retos. La aviación civil es una actividad misional y como tal, como hay un elemento de preservación de la vida humana, no nos conformamos con el sitial en que nos encontramos. Estamos postulando al Premio Iberoamericano a la Calidad y no vamos tras el mismo simple y sencillamente detrás de un galardón, sino detrás de un compromiso que nos lleve a cada vez más estar en condición de servir a la actividad que nos impone en términos misionales nuestro compromiso, sino igualmente a contar con una RD más abierta, más transparente y más eficiente”, enfatizó.

Rosa Martínez apuntó que en el IDAC han alineado el plan estratégico institucional con los objetivos y las políticas públicas del Estado que contemplan atraer al país más de 10 millones de turistas anuales, y así con la estrategia dirigida a la seguridad operacional para lograr una aviación civil más segura cada vez, que atraiga a más turistas al país y la inversión en la industria de la aviación civil nacional.

“Esto no hubiera sido posible si no hubieran confluido tres elementos fundamentales: número uno, un compromiso de Estado al más alto nivel; segundo, un compromiso de la alta dirección; y tercero, con un recurso humano competente, comprometido y disciplinado”.

El subdirector general del IDAC presentó su ponencia durante la celebración de la X Semana de la Calidad que concluirá con la entrega del Premio Nacional de la Calidad al que aspiran 55 entidades públicas de los sectores de educación, regulador, eléctrico, salud, justicia y agua.

